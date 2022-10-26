Cnews.cz  »  Hardware  »  Pozor: 12pinové konektory u karet GeForce RTX 4090 mohou shořet. Jak zabránit problémům?

Pozor: 12pinové konektory u karet GeForce RTX 4090 mohou shořet. Jak zabránit problémům?

Jan Olšan
26. 10. 2022
Autor: Cultists Network
Opravdu příjemné čtení pro ty, kdo se těšili na výkonnou grafiku nové generace. Vypadá to, že nově zavedené 12pinové napájecí konektory mohou způsobovat docela vážné problémy.

Vypadá to, že 12pinové napájecí konektory 12VHPWR či také „PCIe 5.0“ (přesněji řečeno, jde o konektor s 12 + 4 signálními piny) provází problémy. Možná jste už zaregistrovali informace či varování, že se mohou přehřát, roztavit nebo spálit nebo že mají jen omezenou životnost. Ze začátku nebylo jasné, zda nešlo jen o problém prototypů nebo výjimečnou věc, ale bohužel se zdá, že ne, protože tyto incidenty už začínají hlásit majitelé GeForce RTX 4090.

V čem problém nových konektorů spočívá? Tyto kabely u nových grafik přenášejí i 450 W či více příkonu pro grafickou kartu, přičemž stále používají 12V napětí, takže konektorem jdou celkově i třikrát až čtyřikrát vyšší proudy než u 150W osmipinových konektorů. Současně je tento konektor ale o dost menší a zdá se, že i choulostivější na opotřebení a deformace.

Výrobci karet například uváděli, že adaptéry z osmipinů na 12pinový konektor mají záruku jen na třicet cyklů zapojení a odpojení. Pro kontext – omezený počet zapojení je zřejmě výrobci této komponenty uváděn i pro tradiční konektory používané na grafikách, ale u těch je počet cyklů uváděn vyšší. Je to trošku nepříjemné překvapení, protože obvykle vnímáme PC jako stavebnici, která je poměrně bezpečná a nešikovzdorná z elektrického a požárního hlediska. Dnešní vysoké spotřeby komponent to ale asi mění.

Na internetu se teď objevily první stížnosti a fotky od uživatelů, kteří hlásí, že jim grafika přestala fungovat, a objevili roztavený napájecí konektor (a poškození i na jeho portu na kartě), případně rovnou zpozorovali, že se pálí nebo taví. Je to poměrně závažné, protože incidenty tohoto charakteru teoreticky znamenají i riziko požáru zbytku počítače (a v nejhorším případě bytu/domu, pokud by se to přihodilo bez dohledu). Naštěstí je GPU zatíženo a tepelně namáhá konektor obvykle za vaší přítomnosti, problém by to ale mohl být u výpočetních použití, kdy je GPU zatíženo dlouhodobě a uživatel u něj nemusí sedět.

https://twitter.com/Video­Cardz/status/1584660512138301441

Důvod tohoto tavení a potenciálně hoření konektorů je zřejmě takový, že mají poměrně malý rozměr, ale hmotnost a tuhost kabelu připojeného na ně je značná (zejména pokud používáte adaptér, který má na druhém konci připojené tři, nebo dokonce čtyři tuhé osmipinové kabely ze zdroje). Pokud kabel působí na konektor nějakou silou vychylující ho ze zcela rovného kolmého zapojení, pak může dojít k tomu, že některé z pinů v konektoru mají horší kontakt a vyšší odpor.

Odpor způsobuje zahřívání, nicméně zde jde asi také (nebo hlavně?) o druhý efekt: kvůli paralelnímu zapojení vodičů se u takto deformovaného a špatně sedícího konektoru dostává více proudu přes zbývající piny s lepším kontaktem a nižším odporem, takže se zase přehřejí ty. Každopádně takové vychýlení či podobné namáhání konektoru je podle výrobců důvod, proč může dojít k nebezpečnému přehřívání. Teplo vzniká na rozhraní, takže se typicky poškodí nejen snadno vyměnitelný adaptér či kabel zdroje, ale i konektor karty a v horším případě i PCB a další části…

Příčina přehřívání by prý mohla tkvět v mechanickém působení ohnutého nebo vychýleného kabelu, což zhorší kontakt některých pinů (zdroj: Cultists Network)

V tomto kontextu už se nezdá být 12pinový konektor, na první pohled přinášející zjednodušení pro uživatele a lepší pořádek ve skříni, tak dobré řešení, zvyšuje-li riziko, že dojde k nebezpečnému poškození výkonných komponent. Nové grafiky Nvidie bohužel udělaly najednou to, že tahají napájecími kabely ze zdroje výrazně více proudu, ale současně mají tento proud koncentrován do jednoho konektoru, který je zřejmě méně robustní než staré osmipiny.

Dejte si na 12piny pozor, pokud je používáte

Pokud grafiku Nvidia (respektive, obecně kartu s vysokou spotřebou, ale zatím jde jen o karty GeForce) s 12pinovým konektorem používáte, dbejte na to, aby byl konektor dokonale zasunutý a aby ho kabel neohýbal žádným směrem (nejhorší je, pokud kabel zakroutíte v ose delšího rozměru konektoru, což ho namáhá víc). Jenže kabely se ve skříni obecně dost kroutí, takže tomuto požadavku není asi úplně snadné dostát.

Firma CableMod, která se živí prodejem modulárních kabelů ke zdrojům, doporučuje v blízkosti konektoru nijak nekroutit kabely a nechat minimálně 35 mm zcela rovných ve směru od konektoru, než je nějak zalomíte a zahnete při vedení skříní. Pokud máte grafiku napájenou tímto novým způsobem, určitě si to raději překontrolujte. Ideálně bysto to asi měli dělat také třeba po přepravě počítače, pokud nemáte kabely úplně pevně zajištěné proti nějakým pohybům. Dobrý nápad je asi také po nějakém delším hraní na kabel (který by měl samozřejmě být zaizolovaný) vedle konektoru sáhnout a zkontrolovat, zda není podezřele horký. Tímto byste případně objevili, zda nemáte potenciální problém.

Doporučení pro používání 12pinových napájecích kabelů a adaptérů (zdroj: CableMod, via: TechPowerUp)

Bohužel, karty GeForce obvykle mají konektory na hřbetu s vyústěním směrem na bočnici, kde je obtížnější takto kabely vést. Ideální by bylo mít přívod vyústěný podélně na konci karty, kde by bylo mnohem snazší přivést kabely rovně bez ohýbání. Některé nereferenční karty toto mohou mít, většinou ale používají tu problematičtější variantu. A ta je bohužel i u karet Founders Edition přímo od Nvidie.

Pokud máte adaptér z několika osmipinů, asi byste také měli dávat pozor na to, aby nepůsobil na kartu svou vahou. Pokud máte naopak již zdroj ATX 3.0, který má tento malý 12pin (respektive 12+4 pin) i na straně zdroje pro připojení modulárních kabelů, dejte pozor, aby nedocházelo ke kroucení nebo přílišnému ohnutí kabelu i na jeho straně. Na zdroji by totiž mohlo dojít k úplně stejnému problému a stejné škodě s roztavenými konektory.

Roztavený kabel 12VHPWR na straně zdroje. Problém může být na obou koncích, nejen u grafiky (zdroj: Cultists Network)

Zatím jsme s používáním těchto konektorů na úplném začátku, takže zatím těžko říct, jak častý tento problém bude a zda se ho případně nepodaří vyřešit pevnějšími konektory a porty (či naopak kabely, které budou měkčí a lépe ohebné, takže nebudou za konektor „tahat“?).

Zdroje: TechPowerUp, VideoCardz, Cultists Network

Zdroje: TechPowerUp, VideoCardz, Cultists Network

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Témata:

