Cnews.cz  »  Internet

Internet

Pozor na falešný Portály občana. Ukradne vám přihlašovací údaje a následně i peníze

Redakce
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Českem se množí falešné Portály občana
Českem se množí falešné Portály občana
V Česku se množí podvody s nezaplacenými pokutami za překročení rychlosti. Navedou vás na falešný Portál občana, odkud z vás vysají citlivé informace a peníze.

Tento týden se začaly objevovat podvodné stránky napodobující státní online službu Portál občana s cílem ukrást obětem peníze. Zprávy od útočníků uvádí, že je nutné zaplatit neexistující pokuty za překročení rychlosti.

“Podvod se šíří formou smishingových zpráv odeslaných přes iMessage či RCS protokol – odesílatelem zprávy je často neznámý email či telefonní číslo se zahraniční předvolbou. Cílem podvodu je získání platebních údajů obětí, včetně zachycení vícefázového ověření. Takto získané údaje mohou být poté ihned zneužity k online transakcím, či k vytvoření klonu platební karty. Infrastruktura útoku je konzistentní se současnou vlnou phishingů cílících na kurýrní služby,” uvedla brněnská společnost Whalebone, která podvodné stránky zachytila skrze svůj threat intelligence.

“Očekáváme růstovou tendenci tohoto typu útoku v následujících dnech a týdnech, s pravděpodobností eskalace i na další služby – včetně telefonních operátorů či kurýrních služeb,” doplnila podle serveru Lupa.cz firma.

Whalebone dodává operátorům či poskytovatelům internetu technologii pro blokování hrozeb na úrovni DNS (a také provozuje evropskou DNS4EU), kde blokuje i aktuální domény falešného Portálu občana. Je tedy možné, že se některým uživatelům tento podvod nezobrazí.

zdroj: Lupa.cz

Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Redakce

Témata:

Anketa

Má podle vás Mironet právo na odškodné?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz
Kalimu niečo nefunguje ? Vraj treba dovybaviť povolenky pre tých, čo v Českej republike nežijú, ale české portály by chceli aj nejako zarábať a ešte to neokšeftovali aby to bolo aj v rámci posielania magazínov a dávaniu e-časopisu pre triedu v rámci nakladateľského zdielania nákladov, vraj to dnes platia rodičia. Ale ak treba zaplatiť aj nejaké integračné nezmysly, o dôvod viac na tie tisícky organizácií čo by radi využívali portál občana, ale neradi privatizujú štátny majetok ak sa im to ani…
hifron


