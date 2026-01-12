Cnews.cz  »  Internet  »  Pozor na podvodníky vydávající se za Seznam. Rozesílají falešné faktury na dlužné částky

Pozor na podvodníky vydávající se za Seznam. Rozesílají falešné faktury na dlužné částky

Redakce
Dnes
Autor: Depositphotos (úprava Cnews)
Podvodníci rozesílají jménem Seznamu falešné faktury a vyzývají všechny ke zvýšené opatrnosti.

Společnost Seznam.cz upozornila na podvod, v rámci něhož neznámí útočníci rozesílají zákazníkům Seznamu a jeho služby Firmy.cz falešné faktury k proplacení.

Podnik problém řeší a upozornění už zobrazuje v uživatelském rozhraní Firmy.cz a na sociálních sítích. V případě nutnosti také doporučuje se obrátit na své právní zástupce.

„Na základě obdržených podnětů jsme zjistili, že na adresy našich inzerentů a dalších podnikatelů jsou rozesílány výzvy k úhradě dlužných částek. Tyto faktury však nejsou od společnosti Seznam.cz, jedná se o podvod se zdařilou napodobeninou našich obchodních dokumentů. Klientům, ale i dalším podnikatelům, kteří tuto výzvu obdrželi, doporučujeme na výzvu reagovat s tím, že si žádného takového dluhu nejsou vědomi a v tomto smyslu věc odmítnout, případě rovnou požádat o doplnění informací,“ upozornil Michal Nohel, ředitel právního oddělení české internetové jedničky.

Školení Hacking

Podle serveru Lupa.cz je na falešných fakturách zobrazována adresa sídla Seznamu, QR kód, bankovní údaje a podobně. Umístěno je falešné razítko s podpisem. “Účtovány” jsou služby jako “inzertní služby na www.firmy.cz” nebo “zvýrazněná reklama”. Ukázka faktury je zde.

zdroje: Lupa.cz, Seznam

Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Redakce

Pozor na podvodníky vydávající se za Seznam. Rozesílají falešné faktury na dlužné částky. S Podvodníky a cizími Entitami Nekomunikuji - Blokuji je . Přihlašovací údaje nedávám ani přátelům . Nevypadl jsem z Rychlíku . Selský Rozum je základ !
Pepazdepa

