Pozor, na tuto falešnou AI jste mohli skočit i vy. Tajně sbírala data, stáhnout šla z oficiálního obchodu

Do obchodu s rozšířeními Google Web Store se dostal škodlivý doplněk, který se vydával za oficiální rozšíření umělé inteligence Perplexity. Ve skutečnosti ale přesměrovával vyhledávání přes servery útočníků a sbíral informace o tom, co uživatelé hledají. Pokud jste podobný doplněk instalovali, je dobré zbystřit.
Důvěryhodný špion a sběratel dat
Podvodné rozšíření s názvem „Search for Perplexity AI“ věrně napodobovalo oficiální doplněk Perplexity. Po instalaci přepsalo nastavení prohlížeče a fungovalo jako výchozí vyhledávač, všechny dotazy však nejdříve odesílalo na servery ovládané útočníky. Až poté je přesměrovalo na skutečné výsledky vyhledávání, takže uživatel neměl možnost podezřelou aktivitu zaznamenat.
Microsoft upozornil, že falešné rozšíření nesledovalo jen odesílané dotazy, ale také text psaný do adresního řádku v reálném čase, IP adresy nebo HTTP hlavičky. Přestože nebyly nalezeny důkazy o krádeži hesel, požadovaná oprávnění umožňovala rozšíření sledovat i aktivitu uživatelů, což představovalo bezpečnostní riziko.
Jediným oficiálním rozšířením Perplexity je doplněk vydaný přímo společností na tomto odkazu.
Falešný doplněk už byl z Chrome Web Store odstraněn. Pokud jste si jej stihli nainstalovat, zůstává ve vašem počítači, dokud jej ručně neodstraníte. Rozšíření neslo název „Search for Perplexity AI“ a jeho identifikátor byl „flkebkiofojicogddingbdmcmkpbplcd“ (bez uvozovek). Microsoft zároveň doporučuje preventivně změnit hesla ke všem důležitým účtům.
zdroj: Microsoft, BleepingComputer