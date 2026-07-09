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Pozor, na tuto falešnou AI jste mohli skočit i vy. Tajně sbírala data, stáhnout šla z oficiálního obchodu

Dominik Dobrozenský
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Falešné rozšíření pro Chrome Web Store špehovalo uživatele Autor: Cnews (s využitím ChatGPT)
Falešné rozšíření pro Chrome Web Store špehovalo uživatele
Falešná verze populárního AI nástroje Perplexity se dostala přímo do Chrome Web Store. Rozšíření nenápadně sledovalo vyhledávání uživatelů a odesílalo jejich data útočníkům.
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Do obchodu s rozšířeními Google Web Store se dostal škodlivý doplněk, který se vydával za oficiální rozšíření umělé inteligence Perplexity. Ve skutečnosti ale přesměrovával vyhledávání přes servery útočníků a sbíral informace o tom, co uživatelé hledají. Pokud jste podobný doplněk instalovali, je dobré zbystřit.

Důvěryhodný špion a sběratel dat

Podvodné rozšíření s názvem „Search for Perplexity AI“ věrně napodobovalo oficiální doplněk Perplexity. Po instalaci přepsalo nastavení prohlížeče a fungovalo jako výchozí vyhledávač, všechny dotazy však nejdříve odesílalo na servery ovládané útočníky. Až poté je přesměrovalo na skutečné výsledky vyhledávání, takže uživatel neměl možnost podezřelou aktivitu zaznamenat.

Microsoft upozornil, že falešné rozšíření nesledovalo jen odesílané dotazy, ale také text psaný do adresního řádku v reálném čase, IP adresy nebo HTTP hlavičky. Přestože nebyly nalezeny důkazy o krádeži hesel, požadovaná oprávnění umožňovala rozšíření sledovat i aktivitu uživatelů, což představovalo bezpečnostní riziko.

Jediným oficiálním rozšířením Perplexity je doplněk vydaný přímo společností na tomto odkazu.

Školení Hacking

Falešný doplněk už byl z Chrome Web Store odstraněn. Pokud jste si jej stihli nainstalovat, zůstává ve vašem počítači, dokud jej ručně neodstraníte. Rozšíření neslo název „Search for Perplexity AI“ a jeho identifikátor byl „flkebkiofojicogddingbdmcmkpbplcd“ (bez uvozovek). Microsoft zároveň doporučuje preventivně změnit hesla ke všem důležitým účtům.

zdroj: Microsoft, BleepingComputer

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Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

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