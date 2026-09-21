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Pozor, Samsung mění zálohování fotek z Galerie. Za týden vymění Microsoft za Google, zkontrolujte nastavení

Matěj Vlk
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S Google Fotkami půjde synchronizovat na telefonech Galaxy s Androidem 13 a novějším. Autor: Samsung
S Google Fotkami půjde synchronizovat na telefonech Galaxy s Androidem 13 a novějším.
Už 30. září 2026 zmizí na telefonech Samsung možnost synchronizovat fotky přímo z Galerie do cloudu OneDrive. Náhradou má být synchronizace do Fotek Google.
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Samsung začal v aplikaci Galerie zavádět zálohování fotografií a videí prostřednictvím Fotek Google. Novinka tak nahrazuje dosavadní napojení na OneDrive, které skončí 30. září 2026. Změna se postupně objeví na telefonech s Androidem 13 nebo novějším. 

Zálohuje nejen fotky

Synchronizace s Google Photos je vázaná na aktualizaci Galerie na verzi 15.9.01.7 a najdete ji v nastavení aplikace u položky pro synchronizaci. Aktivovat tedy lze na stejném místě jako končící propojení s OneDrive. Pokud ji v nabídce zatím nevidíte, stačí vyčkat na update.

V Nastavení Galerie je zobrazeno upozornění na konec přímé synchronizace s OneDrive. Tamtéž se objeví možnost pro synchronizaci s Fotkami Google.

V Nastavení Galerie je zobrazeno upozornění na konec přímé synchronizace s OneDrive. Tamtéž se objeví možnost pro synchronizaci s Fotkami Google.

Autor: Matěj Vlk

Ke spuštění je potřeba mít aktuální verze aplikací Gallery Cloud Sync, Samsung Cloud a Samsung Galerie. Podmínkou je rovněž telefon Galaxy s Androidem 13 nebo novějším. Záloha přitom nemusí zahrnovat pouze snímky z fotoaparátu. Uživatel si může vybrat další alba a místní složky jako jsou Stažené soubory nebo Snímky obrazovky. Stejně jako u OneDrive je největší výhodou možnost nahrávat fotky přímo z Galerie, nikoliv skrze klientskou aplikaci cloudu.

Samsung zavedením nového způsobu synchronizace dohání výrobce jako Xiaomi, OnePlus či OPPO, kteří zálohování do Fotek Google ve vlastních galeriích podporují od roku 2024. Propojení má ale jedno zásadní omezení – z Galerie není možný přístup k celé knihovně uložené ve Fotkách Google, jde čistě o zálohu. Dříve nahraný snímek proto v aplikaci Samsungu jednoduše neotevřete. Integrace je tedy primárně jednosměrná.

Školení Kubernetes

Další omezení se týkají podporovaných účtů a také práce se synchronizovanými snímky. Integraci nelze použít s osobním účtem Google pod rodičovským dohledem ani s účtem Google Workspace, takže nelze synchronizovat s pracovními účty, které zpravidla nabízí velkou kapacitu. Druhý zádrhel se týká úpravy již synchronizované fotky, která se po editaci v cloudu neaktualizuje a místo toho se vytvoří duplicitní položka.

Zdroj: Android Authority

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Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

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