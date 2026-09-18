Pozor, za měsíc skončí podpora Windows 11 24H2. Abyste měli dále zabezpečené PC, musíte udělat toto

Windows 11 24H2 ve verzích Home a Pro před sebou má poslední týdny standardní podpory. Microsoft ji ukončí 13. října 2026, přičemž stejný termín platí i pro edice Pro Education a Pro for Workstations. Počítače budou s touto verzí Windows i nadále fungovat, bez jakýchkoliv aktualizací se ale postupně stanou zbytečným bezpečnostním rizikem.
Bez bezpečnostních záplat
Microsoft přestane pro 24H2 vydávat pravidelné bezpečnostní aktualizace, opravy známých chyb a další servisní balíčky. Do kanálu Windows Update pro tuto verzi po 13. říjnu zkrátka nezamíří žádný update. Jakákoliv objevená zranitelnost pro Windows 11 tak zůstane neopravená a zvýší například potenciál napadení systému malwarem.
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Jiná situace platí pro Windows 11 Enterprise a Education. Ty mají delší servisní cyklus a verze 24H2 u nich zůstane podporovaná o rok déle až do 12. října 2027. Microsoft totiž poskytuje běžným edicím 24 měsíců podpory, zatímco Enterprise a Education dostávají 36 měsíců.
Pro uživatele Home a Pro je jediným rozumným řešením aktualizace na Windows 11 25H2. Na běžných počítačích by měl systém dostupnou aktualizaci nabízet automaticky ve Windows Update. Uživatel při ní může zvolit termín restartu nebo instalaci na určitou dobu odložit.
Samotný přechod je proti dřívějším velkým aktualizacím bezproblémový. Windows 11 24H2 a 25H2 používají společný základ i stejnou sadu systémových souborů. Funkce nové verze už tedy jsou v systému přítomné a malý aktivační balíček je pouze zpřístupní. Mimo jiné tím update proběhne výrazně rychleji jen s jedním restartem.
Měsíc na update
Dostupnost Windows 11 25H2 ověříte přímo v Nastavení ve Windows Update. Pokud Microsoft zařízení vyhodnotil jako kompatibilní, objeví se nabídka ke stažení a instalaci nové verze. Podpora 25H2 u edic Home a Pro potom poběží do 12. října 2027. Zanedlouho navíc bude možné aktualizovat přímo na verzi 26H2, která vyjde na přelomu září a října a již nyní je coby Release Preview dostupná v rámci Windows Insider. Naopak verze 26H1 není pro většinu domácích počítačů dostupná. Microsoft ji zpřístupnil pouze pro firemní zařízení uvedená během letošního roku a nenabízí ji jako běžný upgrade z 24H2 ani 25H2.
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Zdroj: WindowsReport