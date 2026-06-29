Praha už nechce další krabice na chodnících. Výdejní boxy čekají přísnější pravidla

Rada hlavního města v schválila Pravidla pro umisťování výdejních boxů na městských pozemcích. Připravil je Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), na vzniku se podíleli provozovatelé i úředníci. Výsledkem je 24stránkový dokument, podle nějž se mají boxy hlavně integrovat do fasád budov, výloh supermarketů nebo prostor uzlů veřejné dopravy. Cílem je především to, aby nezabíraly veřejný prostor, netvořily bariéry a nekonkurovaly významným architektonickým prvkům.
„Díky zpětné vazbě byla pravidla upravena tak, aby byla realistická, vyvážená a proveditelná,“ popisuje rada. Boxy se mají také vyvarovat světelného znečištění, kolizí se stromy a keři nebo mít dobře vyřešeny možnosti zásobování. Pokud není možné nalézt ideální řešení, pravidla nabízejí i alternativní lokality, které mají zajistit dostupnost služby v celé Praze.
„Výdejní boxy jsou veřejností oblíbená služba a ve městě plní svou důležitou roli, kdy snižují dopravní zátěž. To, že jsme našli shodu na pravidlech také s jejich provozovateli, považuji za důležitý krok,“ říká podle serveru Lupa.cz náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček.
„Realitou je, že aktuálně jsou umístěny mimo městské nemovitosti, takže nad jejich podobou město nemá kontrolu. Nebráníme se tomu, aby výdejní boxy byly umístěny i na městských pozemcích, ale chceme, aby se tak dělo decentním způsobem,“ doplňuje radní pro majetek Adam Zábranský.
Pravidla se zatím vztahují na výdejní boxy na městských pozemcích. V budoucnu se plánuje uzavření memoranda mezi městem a provozovateli, které by mohlo vést k dobrovolnému dodržování i mimo městské parcely.
zdroj: Lupa.cz