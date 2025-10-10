Cnews.cz  »  Internet  »  Prahu znovu zasáhl blackout: část města se ocitla bez elektřiny, nejely tramvaje ani metro

Prahu znovu zasáhl blackout: část města se ocitla bez elektřiny, nejely tramvaje ani metro

Dominik Dobrozenský
Dnes
Výpadek elektřiny v Praze Autor: Mino Surkala / Shutterstock
Výpadek elektřiny v Praze
Část Prahy se znovu krátkodobě ponořila do tmy. Porucha na jedné z rozvoden na pár desítek minut ochromila městskou hromadnou dopravu, obchody i domácnosti.

Část Prahy znovu prožila situaci podobnou červencovému blackoutu. Městská hromadná doprava, obchody i domácnosti se na čas ocitly bez elektřiny. Výpadky byly hlášeny z oblastí Nového Města, Nuslí, Vinohrad a Žižkova.

Tentokrát ale porucha netrvala tak dlouho jako v létě a podle společnosti PREdistribuce je už dodávka elektřiny obnovena. Podle informací ČT24 byla příčinou porucha na jedné z rozvoden. Úplné opravy by měly být dokončeny zhruba do 13:30.

Na Náměstí Míru se kvůli výpadku zastavily eskalátory, stanice byla asi na 20 minut uzavřena a provoz linky se zpozdil přibližně o 5 minut. V centru města se však i nadále mohou objevovat opakované krátkodobé výpadky tramvají.

Na výpadek elektřiny zareagovali bleskově i marketéři. Jejich kreativita vás pobaví Přečtěte si také:

Na výpadek elektřiny zareagovali bleskově i marketéři. Jejich kreativita vás pobaví

Pražští hasiči mezitím zasahovali u několika událostí, většinou šlo o případy uvízlých lidí ve výtazích. Mimochodem, víte, jak se správně zachovat při podobném incidentu? Magistrát hlavního města Prahy má pro tyto příležitosti návod, jak se při výpadku proudu zachovat.

zdroj: ČT24

