Prahu znovu zasáhl blackout: část města se ocitla bez elektřiny, nejely tramvaje ani metro

Část Prahy znovu prožila situaci podobnou červencovému blackoutu. Městská hromadná doprava, obchody i domácnosti se na čas ocitly bez elektřiny. Výpadky byly hlášeny z oblastí Nového Města, Nuslí, Vinohrad a Žižkova.
Tentokrát ale porucha netrvala tak dlouho jako v létě a podle společnosti PREdistribuce je už dodávka elektřiny obnovena. Podle informací ČT24 byla příčinou porucha na jedné z rozvoden. Úplné opravy by měly být dokončeny zhruba do 13:30.
Na Náměstí Míru se kvůli výpadku zastavily eskalátory, stanice byla asi na 20 minut uzavřena a provoz linky se zpozdil přibližně o 5 minut. V centru města se však i nadále mohou objevovat opakované krátkodobé výpadky tramvají.
Pražští hasiči mezitím zasahovali u několika událostí, většinou šlo o případy uvízlých lidí ve výtazích. Mimochodem, víte, jak se správně zachovat při podobném incidentu? Magistrát hlavního města Prahy má pro tyto příležitosti návod, jak se při výpadku proudu zachovat.
zdroj: ČT24