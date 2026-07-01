Prakticky všechny procesory a GPU zřejmě zdraží. TSMC prý plošně zvedá ceny výroby

Před měsícem jsme psali, že TSMC zdraží výrobu na 3nm procesu o nějakých 15 až 25 %, což by se negativně dotklo řady nyní vyráběných (například Intel Core Ultra 200, procesory Applu), ale i chystaných čipů (některé procesory s architekturou Zen 6 od AMD). Bohužel se ale zdá, že zvýšení cen nenastane jen u 3 nm, ale dotkne se téměř všeho, včetně procesorů AMD pro socket AM4. Například znovu vydaný Ryzen 7 5800X3D může ještě víc zdražit.
Vedení chce vyšší marže
Podle informací IT novináře Tima Culpana chce vedení TSMC zvýšit své zisky vzhledem k prudkému nárůstu marží (a cen akcií), který si teď užívají výrobci pamětí, a údajně instruovalo zaměstnance, aby při uzavírání smluv obecně účtovali vyšší ceny. To má zohlednit důležitost technologického portfolia firmy. Minimálně některým klientům už TSMC údajně vyšší ceny oznámilo nebo je upozornilo, aby se na zdražení nachystali.
Podle Tima Culpana je přitom toto zdražení jde nad rámec dříve prosáknuvšího zdražení 3nm technologie. Týká se všech pokročilých výrobních technologií, mezi kterými jsou nejen nejnovější 2nm a 3nm procesy (3nm proces údajně v prvním kvartálu tvořil až 25 % tržeb firmy), ale také 5nm/4nm a 7nm/6nm proces. Celkově tyto procesy (včetně 3nm) tvoří 75 % tržeb. Na počty zpracovaných waferů by sice jejich podíl byl menší, ale cena na jeden wafer je u nich výrazně vyšší než třeba na 28nm a 16nm či 12nm technologii.
Přesné zdražení se asi liší podle klienta, protože ceny TSMC nejsou založené na nějakém daném ceníku, ale jsou výsledkem vyjednávání. Ale podle Tima Culpana je zvýšení cen výroby čipů obvykle v rozsahu 5 až 10 %. Zdražení zejména 7nm technologie (a s ní i 6nm procesu, který patří do stejné generace), která je ve výrobě už skoro desetiletí, údajně hodně klientů překvapilo. Bohužel kvůli němu mohou stoupnout koncové prodejní ceny hardwaru, který zrovna má za cíl pokrývat levnější části trhu jako třeba právě procesory Ryzen 5000.
Na těchto technologiích se přitom vyrábí velké množství produktů – prakticky všechny stále prodávané procesory AMD pro desktopy a notebooky (firma zatím 3nm proces používá jen v serverových procesorech s jádry Zen 5c). I starší procesory nabízené pro socket AM4 jsou dnes téměř všechny 7nm a tudíž potenciálně postižené tímto vývojem.
Na 4nm a 5nm procesu se zase vyrábějí všechna GPU pro grafické karty aktuálních generací – Radeony RX 7000, RX 9000 i GeForce RTX 4000 a 5000. Jednou z mála výjimek jsou Radeony RX 7600 a 7600 XT s 6nm čipem, i tato technologie ale zdraží. Tím pochopitelně výčet nekončí, ovlivněné budou například moderní SSD řadiče pro Gen5 SSD (například úspornost SSD s řadičem SM2508 je díky 6nm výrobě čipu) a pochopitelně SoC pro mobilní telefony.
U všech takových produktů používajících 7nm či novější výrobní proces od TSMC tak hrozí, že zdraží. Výrobci hardwaru budou mít pochopitelně zájem přenést zvýšené náklady na kupující. Spolu s extrémními cenami pamětí a SSD to tedy může být další faktor umocňující celkovou drahotu počítačů a různé elektroniky, bohužel.
Zdroje: Tim Culpan, Tom’s Hardware