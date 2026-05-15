Před 11 lety zapomněl heslo k bitcoinové peněžence s 5 BTC, teď mu ho obnovil Claude.

Matěj Vlk
Dnes
Zapomenuté Bitociny mají aktuální hodnotu asi 8,5 milionů korun. Autor: Unsplash
Claude objevil bug v aplikaci sloužící pro obnovu bitcoinů a pomohl obnovit 5 BTC v hodnotě 8,5 milionů korun. Jejich majitel před 11 lety změnil pod vlivem heslo k peněžence, které zapomněl.

Podle aktuálních odhadů je 2,3–3,7 milionů Bitcoinů ztraceno kvůli chybějícím heslům, zničenému hardwaru a dalším překážkám. To může představovat až pětinu z celkového množství bitcoinů. Mezi tyto nešťastníky ale nepatří uživatel s přezdívkou Cprkrn, který k záchraně svých Bitcoinů úspěšně použil chatbota Claude. Zpět tak získal kryptoměnu se současnou hodnotou asi 8,5 milionů korun.

Zapomenuté heslo

Cprkrn si coby univerzitní student koupil v roce 2015 za stovky dolarů celkem 5 BTC a uložil je do softwarové peněženky. O několik týdnů později si k ní změnil heslo za bezpečnější, bohužel tak učinil v ne zcela střízlivém stavu. I proto pravděpodobně heslo zapomněl.

V průběhu let se několikrát pokoušel heslo získat zpět, mimo jiné s pomocí opensource nástroje btcrecover, který prolamuje peněženky hrubou silou (brute force). Během toho prý nástroj vyzkoušel 3,5 miliardy hesel. Ani jedno z nich ale nefungovalo a k poslednímu zoufalému pokusu využil Cprkrn chatbota Claude. Do toho nahrál kompletní obsah svého počítače ze studentských dob. Zároveň v jednom ze svých sešitů nalezl tzv. mnemotechnickou frázi k jedné ze starých záloh peněženky. Claude následně objevil bug v nástroji btcrecover a dokázal obnovit heslo, které znělo: „lol420fuckthePOLICE!*:)“.

Konverzace s chatbotem Claude s úspěšnou obnovou hesla.

Autor: X

Že nejde o smyšlený příběh dokládají nejen screenshoty ze samotné konverzace s Claudem, ale také pohyb v peněžence 14VJySbsKraEJbtwk9ivnr1fXs6QuofuE6. V její historii je patrná poslední transakce právě v roce 2015 a následně až nyní, kdy z ní bylo celých 5 BTC vybráno.

Zdroj: Toms Hardware

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky.

