Před 67 lety vynalezlo Volvo tříbodový pás. Nyní jej vylepšuje a ukázalo pásy, které nehodu předvídají

Matěj Vlk
Dnes
Tříbodové pásy nově staví na strojovém učení a fungují na základě dat z vnitřních i vnějších senzorů. Díky nim upravují sílu přítlaku při kolizích.

Švédská automobilka s novým elektrickým modelem EX60 ukázala novou generaci chytrého adaptivního bezpečnostního pásu. Ten se v reálném čase přizpůsobuje nejen průběhu nehody, ale i fyzickým parametrům pasažérů. Technologie má snížit riziko vážných zranění tam, kde současné pásy narážely na svoje limity univerzálního nastavení.

Personalizované pásy

Klasické tříbodové pásy s předpínači a omezovači tahu pracují s několika pevně danými režimy. Nový systém od Volva tento přístup mění. Pás využívá data z palubních senzorů a řídicí jednotky vozidla a dokáže zvolit jednu z jedenácti úrovní zatížení. Rozdíl oproti dnešku nespočívá jen v jemnějším odstupňování, ale v samotném principu: pás reaguje na konkrétní kombinaci rychlosti, směru nárazu, hmotnosti a tělesné stavby cestujícího.

Volvo pás

Rozborka nového pásu Volva.

Autor: Volvo

Systém automaticky vyhodnocuje, zda na sedadle sedí drobnější osoba, vyšší dospělý nebo například dítě v odpovídajícím zádržném systému jako je sedačka či podsedák. U těžších pasažérů může pás zvolit vyšší přítlak, aby se minimalizoval pohyb těla vpřed, zatímco u lehčích osob naopak sníží riziko poranění hrudníku nebo žeber menším přítlakem. Řidič ani spolujezdci přitom nic nenastavují – vše probíhá na pozadí v řádu milisekund.

Nový adaptivní pás není soběstačným prvkem. Je navržen tak, aby úzce spolupracoval s airbagy, detekcí obsazenosti sedadel i aktivními asistenčními systémy. Zásadní roli hraje také schopnost reagovat na data ještě před samotným nárazem, například na prudké brzdění nebo vyhýbací manévr.

Aktualizace vzduchem

Nečekanou vlastností je možnost změn v nastavení prostřednictvím softwarových aktualizací – u základních bezpečnostních prvků přitom bývají regulační orgány velmi konzervativní. Automobilka bude sbírat anonymizovaná data o reálných nehodách a kritických situacích a následně může upravovat algoritmy řízení pásu i bez mechanických zásahů.

Vědci vyvinuli doslova tekutou převodovku. Nikdy se neopotřebuje a místo zubů využívá proudění kapalin Přečtěte si také:

Vědci vyvinuli doslova tekutou převodovku. Nikdy se neopotřebuje a místo zubů využívá proudění kapalin

Volvo dlouhodobě buduje kult bezpečnosti a právě pásy patří k jeho historickým symbolům – v roce 1959 si je nechal v dnešní tříbodové podobě patentovat konstruktér Nils Bohlin.

Zdroj: ArsTechnica

