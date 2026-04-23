Cnews.cz  »  Internet

Internet

Předplatné WhatsApp Plus je tu. Kolik stojí a jaké novinky přinese?

Richard Šimáček
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Aplikace WhatsApp Autor: Cnews (s využitím DALL-E)
Meta začala testovat předplatné WhatsApp Plus. Nad rámec bezplatné verze přináší více možností personalizace a hromadné úpravy. Překvapivě není extra drahé.

O plánech Mety začlenit do nejpopulárnějšího komunikátoru světa předplatné víme už delší dobu. Nyní jsme se ale dočkali prvního ostřejšího nasazení. Předplatné dostalo název WhatsApp Plus a za pár korun měsíčně vám poskytne přístup k širším možnostem personalizace, a to nejen v samotném chatu.

Za 60 kč hlavně kosmetické úpravy

Trendu měsíčního předplatného se už téměř nevyhnete a Meta naštěstí zvolila nenásilný přístup, kdy nedojde k zpoplatnění žádných klíčových funkcí WhatsAppu. Za cenu 2,49 eur (cca 60 Kč) měsíčně získáte přístup k 18 barevným motivům, které promění celý vzhled aplikace.

V rámci chatu budete moci využít exkluzivní sady samolepek s celoobrazovkovými animacemi a připnout si až 20 konverzací, přičemž ve verzi zdarma je tento limit snížen na 3. K dispozici bude také možnost zvolit si vlastní ikonu aplikace nebo speciální vyzváněcí tóny. Většinu nových funkcí navíc půjde nastavit hromadně, takže je nebude nutné upravovat u každého kontaktu zvlášť.

Autor: WABetaInfo

Tento výběr nabízených funkcí není finální, protože Meta plánuje pravidelně přidávat nové možnosti personalizace. Předplatné je v současnosti dostupné pouze v několika zemích, jako je Německo nebo Pákistán. K oficiálnímu představení a rozšíření do dalších evropských zemí by mohlo dojít do konce letošního roku.

Předplatné WhatsApp Plus bude jako první dostupné výhradně na zařízeních s operačním systémem Android a s menším zpožděním dorazí i na iOS. Jeho cena se může od plného nasazení lišit v rámci jednotlivých států.

Školení Hacking

Pozor na nový podvod. Zpráva od „známého" vás může připravit o účet i peníze

Zdroj: Neowin, TechCrunch

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Richard Šimáček

Témata:

Anketa

Má podle vás Mironet právo na odškodné?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Otestovali jsme za vás novou vlakovou linku z Prahy do Varšavy

Anthropic vyvinul model schopný odhalovat tisíce zranitelností

Provoz EET 2.0 má stát až 600 milionů korun ročně

Schneider Electric v ČR a SR nově vede Darko Lopotar

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Google Chrome přináší vertikální karty a imerzivní režim čtení

Přichází další regulace umělé inteligence z Evropské unie

Lidé už si nechtějí kupovat bezpečnost na míru

Češi zbožňují digitální platby, v obchodech je využívá 85 % lidí

Počet obětí ransomwaru v Česku astronomicky roste

Generace Z se brání umělé inteligenci v práci

Nepodceňte návodné dokumenty a pomůcky k JMHZ

E-shopy jsou pod náporem AI botů

EU si posvítila na AI, chce speciální označení pro obsah

Květnové svátky a nákupy: kdy bude otevřeno?

Cukrovka není jen o cukru. Když život strávíte v masně, hrozí taky

Apple pohořel v žebříčku opravitelnosti

Google bude tvrdě postupovat proti zneužívání tlačítka Zpět

Město chtělo vyšší daň pro brownfieldy, zdanilo však i školku

Přehledy OSVČ. Do kdy je podat a na co nezapomenout?

ŠKOLENÍ Zabbix: monitorovací systém od základních kroků až po složité objekty
VÍCE INFO