Předplatné WhatsApp Plus je tu. Kolik stojí a jaké novinky přinese?

O plánech Mety začlenit do nejpopulárnějšího komunikátoru světa předplatné víme už delší dobu. Nyní jsme se ale dočkali prvního ostřejšího nasazení. Předplatné dostalo název WhatsApp Plus a za pár korun měsíčně vám poskytne přístup k širším možnostem personalizace, a to nejen v samotném chatu.
Za 60 kč hlavně kosmetické úpravy
Trendu měsíčního předplatného se už téměř nevyhnete a Meta naštěstí zvolila nenásilný přístup, kdy nedojde k zpoplatnění žádných klíčových funkcí WhatsAppu. Za cenu 2,49 eur (cca 60 Kč) měsíčně získáte přístup k 18 barevným motivům, které promění celý vzhled aplikace.
V rámci chatu budete moci využít exkluzivní sady samolepek s celoobrazovkovými animacemi a připnout si až 20 konverzací, přičemž ve verzi zdarma je tento limit snížen na 3. K dispozici bude také možnost zvolit si vlastní ikonu aplikace nebo speciální vyzváněcí tóny. Většinu nových funkcí navíc půjde nastavit hromadně, takže je nebude nutné upravovat u každého kontaktu zvlášť.
Tento výběr nabízených funkcí není finální, protože Meta plánuje pravidelně přidávat nové možnosti personalizace. Předplatné je v současnosti dostupné pouze v několika zemích, jako je Německo nebo Pákistán. K oficiálnímu představení a rozšíření do dalších evropských zemí by mohlo dojít do konce letošního roku.
Předplatné WhatsApp Plus bude jako první dostupné výhradně na zařízeních s operačním systémem Android a s menším zpožděním dorazí i na iOS. Jeho cena se může od plného nasazení lišit v rámci jednotlivých států.
Zdroj: Neowin, TechCrunch