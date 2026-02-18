Cnews.cz  »  Software  »  Překvapí to ještě někoho? Únorová aktualizace Windows 11 se mnohým nedaří nainstalovat, dalším rozbíjí Wi-Fi a Bluetooth

Překvapí to ještě někoho? Únorová aktualizace Windows 11 se mnohým nedaří nainstalovat, dalším rozbíjí Wi-Fi a Bluetooth

Matěj Vlk
Dnes
Počítač s Windows 11 Autor: Ilustrace Google Gemini
Začátek roku pro Windows 11 a jeho aktualizace prozatím není přívětivý.
Pokud vám přestane po aktualizaci Windows 11 fungovat Wi-Fi, Bluetooth nebo externí monitor, zkuste ji odinstalovat. Některým uživatelům právě tyto komponenty po updatu selhávají.

Microsoft začal minulý týden mezi uživatele distribuovat kumulativní aktualizaci s označením KB5077181. Opravuje některé chyby, ale rovněž přináší několik nových funkcí. Tou asi nejzajímavější je Pokračovat z telefonu, kdy Windows 11 na hlavní systémové liště nabízí pokračování v aplikaci spuštěné na telefonu.

Pokud tedy přehráváte skladbu ve Spotify na telefonu s Androidem, počítač s Windows 11 nabídne možnost rychle otevřít desktopovou verzi Spotify, kde přehrávání naváže. Je to tedy obdoba Continuity z macOS. Bohužel se ale ani tato aktualizace neobešla bez obtíží, které mohou nastat už při samotné instalaci.

Selhání instalace

Uživatelské fórum Microsoftu se za poslední týden plní příspěvky o zaseknuté nebo přerušené instalaci tohoto updatu. Windows 11 nejčastěji vracejí chyby 0×800F0991, 0×800F0983, 0×800F0922, 0×80073712, nebo 0×80096004. Některé jsou spojené s virtualizačním prostředím Hyper-V, jehož dočasný zákaz v BIOS/UEFI může korektní instalaci pomoci. Další uživatelé uvádějí, že se aktualizace nainstalovala až po dočasném vypnutí antiviru třetí strany.

Funkce Pokračovat z telefonu

Windows 11 při propojení s telefonem nabízí pokračování z mobilní aplikace

Autor: Matěj Vlk

Na fórech se ale objevují i uživatelé, kterým po úspěšné instalaci aktualizace přestala fungovat některá ze systémových komponent. Několikrát je zmíněno bezdrátové připojení k Wi-Fi, která přestala načítat adresy z DHCP. V tomto případě je oprava jednoduchá – odinstalace aktualizace a pozastavení její instalace do doby, než bude opravena. Totéž platí v případě, kdy aktualizace způsobila nefunkčnost Bluetooth.

K odinstalaci aktualizace rovněž museli přistoupit ti, kterým update rozbil připojení externího monitoru k notebookům. Po instalaci aktualizace hlásí druhé monitory ztrátu HDMI signálu.

Zdroj: Windows Central

