Cnews.cz  »  Software

Software

Přes 30 let jsme nemohli formátovat flashku s FAT32 na větší kapacitu. Toto umělé omezení Microsoft konečně zrušil

Matěj Vlk
Včera
přidejte názor

Sdílet

Autor: Unsplash
Pro běžnou práci s daty se FAT32 nehodí, pro servisní úkony je ale potřeba.
Flashky a další úložiště bude možné formátovat až na kapacitu 2 TB. Tak velký oddíl sice nebude pravděpodobně potřeba, usnadní to ale mnohé servisní zásahy jako je update firmwaru.

V rámci programu Windows Insider Microsoft uvolnil testovací verzi Windows 11 s označením 26220.8165. Ta přináší několik novinek týkající se správy disků a dalších úložišť v počítači. Kromě přepracovaného rozhraní v systémovém nastavení je to také odstranění limitu, který po 30 let neumožnil zformátovat úložiště se souborovým systémem FAT32 na kapacitu větší než 32 GB.

Nově až 2 TB

Pokud chcete flashku, externí disk nebo jiné úložiště využívající FAT32 zformátovat prostřednictvím některého z vestavěných nástrojů ve Windows, nelze nastavit větší kapacitu než 32 GB. Ať už se do formátovací utility prokliknete z Tohoto počítače nebo ze Správy úložišť, vždy narazíte na toto omezení. Stejně tak bylo možné formátovat až na 32 GB prostřednictvím příkazové řádky a příkazu format.

Okno formátování disku

Formátování disku ve Windows

Autor: Cnews

Nově se tento limit zvyšuje na kapacitu až 2 TB, což je samotný technický limit FAT32. V testovacím sestavení to prozatím platí jen pro příkazovou řádku, postupně se ale dostane i do grafického rozhraní.

Vyřeší to tak tradiční situaci, kdy potřebujete flashku pro update BIOSu či firmwaru zformátovanou jako FAT32, ale k dispozici máte jen větší flashky o kapacitě 64 GB či ještě víc. V takovém případě bylo nutné vytvořit oddíl s menší kapacitou a ten následně formátovat jako FAT32. To už nebude nutné.

AIT26

FAT32 ani zdaleka není ideální souborový systém. Problémem je jak limit velikosti jednoho souboru na hodnotě 4 GB, tak náchylnost k fragmentaci nebo absence žurnálování. Bohužel se s ním ještě dlouho nebudeme moci rozloučit například kvůli zmíněným servisním situacím.

Zdroj: ExtremeTech

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Má podle vás Mironet právo na odškodné?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Doplňující údaje zaměstnavatele pro JMHZ – podrobný manuál

Lékaři odpojili dívce zadní část mozku, aby ji zbavili epilepsie

VZP pozve na screening přes mobil. Umožní i online objednání

Jak dostat z bytu problémové nájemníky snadno a rychle

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Zyxel zahajuje éru výkonných multigigabitových PoE přepínačů

Při přípravě newsletteru můžete nativně konzultovat s AI

Hrozba, nebo příležitost? Umělá inteligence proměňuje webdesign

Perličky z diskuze účetních k JMHZ

Přehledy OSVČ. Do kdy je podat a na co nezapomenout?

Cukrovka není jen o cukru. Když život strávíte v masně, hrozí taky

Lidé už si nechtějí kupovat bezpečnost na míru

U EET musíte nahlásit provozovny, kde přijímáte neevidované tržby

Kolové nápoje: Od lékárnických tajností k miliardovému marketingu

Vyhledávat pacienty s rakovinou slinivky bude 500 praktiků

Město chtělo vyšší daň pro brownfieldy, zdanilo však i školku

Zvláštní zkrat ministerstva, postavit si hlavu u zdravotních benefitů

V Česku startuje nový ambiciózní cloud

EU si posvítila na AI, chce speciální označení pro obsah

AI prompty na jedno kliknutí, Google do Chromu zavádí Skills

ŠKOLENÍ Zabbix: monitorovací systém od základních kroků až po složité objekty
VÍCE INFO