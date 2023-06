Příchod Zenu 5 se přiblížil. Vzorek procesoru Ryzen 8000 se objevil na internetu

Procesory Ryzen 8000 se pravděpodobně neobjeví letos a jejich vydání nastane až v roce 2024, ale vypadá to, že se nebavíme až o jeho konci. Na internetu už se totiž teď objevil záznam prvního exempláře v benchmarkové databázi. Ukazuje to, že by mohlo nastat něco podobného situaci se Zenem 2 a Zenem 3, které vyšly jen rok a něco po sobě, místo aby mezi nimi byly očekávané dva roky.

Většina připravovaných procesorů se ve větším nebo menším předstihu nějak „otiskne“ na internetu například v databázi Geekbench. Ryzen 8000 či lépe řečeno ES vzorek Ryzenu 8000 se teď objevil v databázích projektů distribuovaných výpočtů Einstein@Home a LHC@Home. Je to zřejmě vůbec první takový úkaz Zenu 5.

Procesor byl označený AMD Eng Sample: 00–000001290–11_N je samozřejmě vzorek typu ES a ne sériový finální procesor. Nevíme, v jaké běžel desce (nejspíš v interní vývojové platformě AMD se socketem AM5), a jen z názvu se nedá poznat, k jaké generaci či architektuře patří. Ale výpis uvádí detekované CPUID: Family 26 Model 64 Stepping 0. To neodpovídá žádné dosud vydané architektuře linie Zen až Zen 4. Tyto identifikátory podle dosud známých informací patří právě Zenu 5.

Vzorek procesoru s architekturou AMD Zen 5 v databázi Einstein@Home Autor: Einstein@Home

Procesor má osm jader a 16 vláken. Vypadá, to, že by mohlo jít o základní model s jedním CPU čipletem za předpokladu, že AMD stále použije CPU čiplety s osmi jádry. To, že jako první vidíme právě osmijádro, by tomu mohlo nasvědčovat, byť je to jen velmi nepřímá indicie. V testovaném PC byla v jednom případě použitá samostatná grafika („Radeon RX 7900 GRE“), v druhém byla detekována „AMD Radeon Graphics“, ale není úplně jasné, zda je to integrované GPU nebo opět nějaká samostatná karta (to je možná víc pravděpodobné, protože bylo detekováno 12 GB grafické paměti).

Obě databáze bohužel o procesorech nevypisují tolik informací jako třeba Geekbench, takže nemáme žádné údaje o frekvenci. Je ale uvedeno, že kapacita cache je 1 MB (1024 KB). Toto by asi měla být L2 cache, protože tak se detekce chová na Zenu 3, a je to zajímavý údaj. Znamená to, že Zen 5 bude mít L2 cache nakonec stejnou jako Zen 4, tedy privátní 1 MB pro každé jádro, a nepotvrdily se dřívější drby (spekulace?) o přechodu na „apploidní“ velkou L2 cache sdílenou více jádry.

Vzorek procesoru s architekturou AMD Zen 5 v databázi LHC@Home Autor: LHC@Home

Důvod, proč byl vzorek Zenu 5 v těchto distribuovaných výpočetních aplikacích zachycen, je zřejmě ten, že je AMD používá při testování. Zajímavé je na tom hlavně to načasování, úkaz procesorů v podobných databázích (záznamy jsou z 2. 6.) znamená, že už má firma funkční vzorky křemíku a příchod těchto CPU na trh se tedy o něco přiblížil. Pravděpodobně vyjdou nejpozději v létě, ale možné je asi i vydání již v první polovině roku nebo dokonce na jaře. I když u nové architektury se asi mohou objevit komplikace, které vydání pozdrží kvůli nutnosti dalších opravných „respinů“.

Zen 5 bude mít v rodokmenu architektur AMD podobný status jako Zen 3. Zatímco Zen 4 byl různě vylepšeným a upraveným pokračováním vývoje Zenu 3, Zen 5 bude zase nová architektura, v níž by toho mělo být mnohem více nového nebo překoncipovaného (a z níž pak bude vycházet Zen 6). To může znamenat poměrně velké skoky ve výkonu. Desktopová verze procesorů by zřejmě mohla být vyráběná 4nm procesem TSMC (IO čiplet by ale asi zůstal stejný 6nm).

