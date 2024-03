Přísnější požadavky na herní monitory s technologií FreeSync, od teď musí být minimálně 144Hz

Adaptivní obnovování na monitoru pomocí otevřené technologie FreeSync, s kterým přišlo AMD v roce 2015, bylo od počátku otevřené i v tom, že připouštělo implementaci na v podstatě zcela obyčejných monitorech s maximální frekvencí 60–75 Hz, byť u nich adaptivní obnovování běželo jen v úzkém pásu frekvencí. Po devíti letech se význam označení FreeSync změní a tato značka už bude garantovat plnohodnotné adaptivní obnovování.

AMD teď oznámilo, že se změní požadavky pro to, aby monitor nebo počítač mohl dostat certifikaci FreeSync, a to i v její základní verzi. Největší změna je to pro nejlevnější a nejzákladnější třídy monitorů.

Základní FreeSync: Aspoň 144 Hz

Do budoucna budou označení FreeSync mít jen monitory, které mají obnovovací frekvenci alespoň 144 Hz, takže bude signalizovat monitory, které lze skutečně brát jako herní. Tento požadavek se nicméně týká jen těch s horizontálním rozlišením do 3440 bodů (tedy Full HD modelů a obrazovek s rozlišeními 2560 × 1440 a 21:9 formátů 2560 × 1080 a 3440 × 1440 bodů). Pro vyšší rozlišení jako jsou 4K monitory, není tento požadavek stále stanoven.





Podle AMD bylo rozhodnutí zavést toto kritérium přijato už loni v září, oznámeno to ale bylo tento týden. Snad je to proto, že mezitím již měly certifikace čas přejít na tyto nové podmínky. Je ale třeba říct, že tímto zpřísněním podmínek nezmizí z trhu a katalogů obchodů starší monitory s nízkými maximálním frekvencemi, u nichž ale bylo ve své době FreeSync inzerováno. Ještě dlouhou dobu se tedy na tento význam známky FreeSync nebude dát úplně spolehnout. Škoda že AMD nějak neaktualizovalo značení, aby bylo jasné, že je už monitor kádrovaný novými kritérii – třeba tak, že by se u FreeSync uváděla i frekvence, tj. Například FreeSync 144.

„Kodifikované“ je také značení notebooků, u nichž by to ale neměla být změna proti předchozímu stavu. I noteboky musí splnit určité podmínky, aby mohly dostat logo FreeSync. V případě tohoto základního označení jsou ale nároky mírné, stačí, aby dokázaly poskytovat adaptivní obnovování v rozsahu 40–60 Hz.

FreeSync Premium

Kritéria budou upravená také pro vyšší stupně. Známka FreeSync Premium bude pro monitory do 3440 pixelů na šířku znamenat obnovovací frekvenci minimálně 200 Hz, důležitá bude ale hlavně pro monitory s vyšším rozlišením (tedy na 3440 pixelů). U těch bude signalizovat, že monitor má obnovovací frekvenci minimálně 120 Hz.

Podobné to bude také u notebooků. U těch bude známka FreeSync Premium znamenat, že obnovovací frekvence je alespoň 120 Hz (nebo víc). To znamená, že u notebooků a 4K monitorů v podstatě je třeba rozhlížet se rovnou po známce FreeSync Premium.

Nové požadavky AMD FreeSync, FreeSync Premium a FreeSync Premium Pro (HDR) od roku 2024 Autor: AMD

FreeSync Premium Pro

Tento třetí stupeň je to, co jednu dobu označovala známka FreeSync HDR. Znamená, že LCD nebo OLED panel musí zároveň podporovat obraz s vysokým dynamickým rozlišením (HDR), nad rámec požadavků na frekvenci, které vyžaduje běžné FreeSync Premium.

Tyto změny neznamenají, že starší monitory, které tyto podmínky nesplňují, přestanou fungovat. Grafiky Radeon u nich nadále budou podporovat adaptivní obnovování v rozsahu jejich možností, jako dosud. Změna se týká jenom toho, jaké parametry mají mít nové monitory.

Pokud by teď nějaký výrobce například vydal nový kancelářský monitor, které by uměl adaptivní obnovování třeba v onom pásmu 40–60 nebo 48–75 Hz, stále to může udělat (a v ovladačích grafik AMD to bude fungovat). Ale už se to nebude označovat FreeSync, ale asi jen VESA Adaptive-Sync (což je součást standardu DisplayPort).

Zdroje: VideoCardz, AMD