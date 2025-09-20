Cnews.cz  »  Hardware  »  Problém pro starší počítače a hry. Steam přestává fungovat na 32bitových PC

Problém pro starší počítače a hry. Steam přestává fungovat na 32bitových PC

Jan Olšan
Dnes
využití mobilních dat Steam Autor: T. Schneider / Shutterstock.com
Steam a jeho enormní spotřeba mobilních dat
Další hřebíček do rakve 32bitových počítačů přibyl do sbírky: Steam končí s jejich podporou. Brzo budete muset být na 64 bitech, pokud z nějakého důvodu ještě nejste.

Steam společnosti Valve je nejrozšířenější platforma pro digitální distribuci her a prakticky každý, kdo tuto zábavu praktikuje, ho bude mít patrně nainstalovaný. Nyní tato platforma chystá krok, který může udělat problémy určité části uživatelů se staršími počítači, i když pro většinu to bude jenom symbolický milník.

Firma Valve oznámila, že klient Steamu, tedy aplikace, která na PC umožňuje hry instalovat a provozovat, brzy začne natvrdo vyžadovat 64bitový operační systém. To dnes není nic výjimečného a asi to nikomu nebude vadit zdaleka tak jako požadavky na přítomnost TPM nebo zapnutý Secure Boot. Ale Steam až doteď oficiální podporu 32bitových operačních systémů poskytoval, což nyní opouští.

Firma oznámila, že podpora skončí příští rok – přesněji řečeno to bude hned na jeho začátku 1. ledna (januára), takže se dá mluvit spíše o tom, že podpora potrvá pouze do konce letošního roku (což je jen nějaké tři měsíce daleko, bohužel). Firma výrazně doporučuje uživatelům, kterých se toto dotkne, přejít na 64bitový operační systém. 64bitový Steam by měl ovšem umožňovat instalaci starších 32bitových her, takže toto neznamená, že k nim ztratíte přístup.

Důvody jsou technického rázu

Tento krok by měl mít technické důvody. Služba potřebuje používat systémové ovladače a knihovny, které nejsou v 32bitovém systému Windows dostupné (co přesně to je, nebylo upřesněno), tudíž budoucí verze klientu budou muset být povinně 64bitové. Přesněji řečeno je řeč o 32bitových Windows, ne o Linuxu. Většina linuxových distribucí ale podporu 32bitů sama opouští nebo již opustila.

Ačkoliv je škoda, že takto software zařezává podporu starších platforem, je třeba uznat, že byla udržována hodně dlouho a pro drtivou většinu hráčů asi nemá význam. Pokud hrajete modernější hry, prakticky určitě máte počítač, který 64bitové Windows zvládne a měl by je používat. I moderní hry 64bitový systém vyžadují. Počítače, které by měly problém, typicky vznikaly naposled v době Windows 7 (s výjimkou některých Tabletů s čipy Atom).

Steam

Steam

Autor: Depositphotos

Firma Valve již ukončila podporu Windows 7 a když už tedy Steam budete instalovat, stejně to bude na Windows 11 nebo přinejhorším 10, pravděpodobně v 64bitové verzi. Nemluvě o tom, že ze strany Microsoftu je skutečně podporovaný už jen Windows 11 a ideálně by nikdo starší verzi požívat neměl. Není to tedy tak, že by byli odstřiženi uživatelé, kteří nemají jinou možnost. Jediný (do začátku roku 2026) aktuálně podporovaný 32bitový OS jsou Windows 10, a podle statistiky Steamu ho používá zhruba 0,01 % uživatelů.

Steam Deck je nyní herní bestie. Díky nativní podpoře GeForce Now zvládne 4K, HDR i DLSS 4 Přečtěte si také:

Steam Deck je nyní herní bestie. Díky nativní podpoře GeForce Now zvládne 4K, HDR i DLSS 4

Je určitá výjimka, kdy může ukončení 32bitové verze vadit: Pokud potřebujete instalovat staré hry, které nefungují na novějších systémech, ale vyžadují instalaci přes Steam. Je ale otázka, kolika takových titulů se aktuální změna může týkat. Problematické hry asi většinou budou vyžadovat spíš Windows XP nebo ještě starší OS, takže čistě to, kdyby dál existovala 32bitová verze Steamu pro Windows 11 a 10, už by asi máločemu pomohlo.

Pokud 32bitový klient Steamu z nějakého důvodu potřebujete, Valve potvrzuje, že minimálně po nějaký čas bude dál fungovat i po konci podpory, pokud ho již máte nainstalován. Nemělo by dojít k nucenému rozbití služby a zablokování přístupu uživatele k nainstalovaným hrám (nechceme ukazovat, ale WhatsApp s jeho přístupem „lol, odteď vaše konverzace už nikdy neuvidíte, to jsme si speciálně pohlídali“).

zabbix_tip

Valve ale nebude poskytovat aktualizace ani bezpečnostní opravy. Pokud z nějakého důvodu klient selže kvůli změnám v serverové části Steamu nebo z jiného důvodu, budete mít smůlu. Eventuálně tak 32bitový klient Steamu opravdu přestane fungovat, ale kdy se to přesně stane, těžko předvídat.

Zdroj: Valve

Jan Olšan

Jan Olšan

