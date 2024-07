Problém vadných procesorů Intel Core 13. a 14. generace je horší a častější, než se myslelo. A stále nevyřešený

Brzo to bude půl roku, co vešly ve větší známost problémy procesorů Intel Core 13. a 14. generace s nestabilitou ve hrách, přinejmenším u 125W modelů s vyššími takty. Intel se k němu moc nevyjadřuje a stále ještě hledá hloubkovou příčinu. Ač se o problému neobjevuje moc nových zpráv, bohužel stále trvá a není vůbec vzácný. To teď doložilo šťourání youtubového kanálu Level1Techs, podle kterého mohou mít problémy až desítky procent procesorů.

Level1Techs se obrátil na zdroje, které mohou mít rozsáhlejší data o tom, jak časté problémy majitelů procesorů Raptor Lake jsou. Těmi jsou jednak vývojáři her, kteří mají telemetrii o fungování nebo v tomto případě nefungování her na uživatelských počítačích, a poté také provozovatelé serverů s procesory Raptor Lake – ty se totiž často používají například k běhu herních serverů (zdrojem informací opět asi byly zejména kontakty v herních studiích).

Problémy s nestabilitou jsou hlášené nejvíce na procesorech Core i9 a Core i7 se 125W TDP 13. a 14. generace (Raptor Lake z roku 2022 a o rok mladší Raptor Lake Refresh), přičemž naštěstí zřejmě nepostihují starší 12. generaci Alder Lake, nebo se aspoň zdá. Level1techs se zaměřil pro zjednodušení na to, co databáze chyb z her ukazují pro Core i9–13900K a Core i9–14900K.

Padání her na Raptor Lake se skutečně v praxi děje

nejznámějším „detektorem“ nestability na procesorech Intel jsou pády her při dekompresi dat pomocí knihovny Oodle a bylo to právě v souvislosti s ní, kde byla nestabilita procesorů poprvé byla široce pozorována. Podle dat, která Level1techs získal, jsou pády velmi silně korelovány s problémovými procesory Intel Raptor Lake. V databázi chyb u nich bylo nastřádáno 1431 pádů v dekompresi Oodle, zatímco s procesory AMD byly celkově zaznamenány čtyři incidenty (při údajně zhruba 30% podílu hráčů s procesorem AMD).





Podle analýzy Level1Techs se zdá, že až 20–30 % hráčů s procesorem Core i9–13900K nebo Core i9–14900K zaznamenala při hraní sledovaných her aspoň jeden „crash“. Procesory Raptor Lake spojené s těmito chybami ale také podle telemetrie z her poměrně často vykazují chyby při přístupu k herním datům z disku, takže se zdá, že nestabilita se může projevovat i zde. Stejné databáze logů z herní telemetrie neukazovaly podobné problémy na platformě AMD.

Dost důležité je, že z pohledu na tato data to prý také vypadá, že šance na výskyt chyb u těchto procesorů roste s časem, po který jsou používány. Nelze to ale ještě říct s jistotou, protože dostupná data je těžké správně vyhodnotit, ale trochu zřejmě k tomuto závěru poukazují. Pokud by se toto potvrdilo, mohlo by to podkládat podezření, že za problémem je obávaná degradace křemíku (postupné poškození a ztráta funkčnosti).

Přetaktování nemůže být jediná příčina, problémy jsou i v serverech

Poměrně zásadní zjištění je, že dost výskytů chyb u procesorů Core i9–13900K a Core i9–14900K se údajně zaznamenává také u exemplářů těchto procesorů, které jsou používány v serverech. Tam jsou ale většinou nainstalované v deskách s čipsetem W680, který by měl být stabilnější a spolehlivější platformou a neumožňuje přetaktování procesoru. Jejich problémy proto tedy nelze vysvětlit tím, že jde prostě o chybu způsobenou příliš agresivním a nestabilním přetaktováním, za které není zodpovědný hardware, ale uživatel (nebo výrobce desky nebo PC, když přetaktování nastavil automaticky za něj).

Intel Core i9–13900K Autor: Ľubomír Samák

Level1Techs na videu uvádí, že o věci mluvil s dvěma provozovateli serverových služeb na procesorech Raptor Lake s W680 deskami Asus a SuperMicro, a u obou prý byl výskyt problémů s nestabilitou na 50 % z těchto systémů. A opět se údajně zdá, že četnost problémů asi narůstá s dobou, po kterou jsou procesory provozovány. Někteří provozovatelé také údajně u dedikovaného hostingu na hardwaru s procesory Raptor Lake (Core i9–13900K / Core i9–14900K) účtují několikrát vyšší částky za podporu právě kvůli častým hardwarovým problémům a servisním zásahům, které způsobují.

Informace ze zdrojů v okruhu výrobců počítačů, na které se Level1techs obrátil, jsou více vágní, ale údajně také uvádějí, že problémy mohou být až s 10–25 % procesorů Core i9–13900K a Core i9–14900K (video se věnuje jim, ale v nějaké míře zřejmě problémy přetékají i do nižších modelů Core 13. a 14. generace), které jsou poruchové nebo „na hraně“ („marginal“). Kontaktovaní zaměstnanci údajně nemají informace o tom, že by byla známá nějaká hlavní příčina, což je tedy v souladu s tím, co Intel momentálně o stavu vyšetřování veřejně říká.

Level1Techs také mluví o pokusech postižené servery zprovoznit a donutit 125W procesory Core i9 stabilně pracovat. Situaci údajně zlepšují poslední dostupné BIOSy desek, bohužel ale problém neřeší úplně. Pomáhá snížení maximální frekvence (násobiče CPU) na 5300 MHz, a zejména prý zpomalení pamětí (na DDR4–4200, pokud jsou používány čtyři moduly). Někdy se jako řešení nabízí nebo zkouší vypnutí jader E-Core, což ale prý nepomáhá moc spolehlivě.

Zdroj: Youtube.com

Velmi dlouhá doba, ale od Intelu téměř ticho

Každopádně je prekérní, že tento problém je podle všeho velmi rozšířený, ale už téměř půl roku se k němu Intel pořádně nepostavil, firma pouze potvrdila, že hlášení a problém analyzuje a dále už se pouze objevily informace o změnách ve výchozím nastavení desek, které si Intel od výrobců vyžádal coby protiopatření. Intel ale přitom neposkytl nějaké prohlášení přímo směrem k zákazníkům, skoro jako by se firma snažila na problém co nejméně přitahovat publicitu.

Vkrádá se otázka je, jestli nejde o to, že se Intel stále snaží najít nějakou chybu v řízení frekvencí, nebo spíš ani ne tak chybu, jako vyvinout nějakou změnu či mitigaci, která by se dala v kódu řídícím frekvence a spotřebu udělat, aby se problémy vyřešily, ale zatím v tom nemá štěstí. Jiným slovy, může jít o strukturální problém, který se nedá opravit nějakým jednotlivým zásahem.

Je možné, že nakonec se dojde k tomu, že taková jednotlivá a řešitelná chyba nebude nalezena a bude nutné připustit, že neexistuje jednoduché řešení. Bohužel může konečný závěr být, že Intel buď špatně testoval stabilitu procesorů při výrobě a chybně jim nastavil vyšší frekvence, než jakých jsou spolehlivě schopné, nebo že firma špatně odhadla stárnutí křemíku a rychlost degradace čipu při vysokých frekvencích a proudech protékajících jím v zátěži.

Tyto možnosti by ovšem mohly vést k hodně velkým finančním ztrátám při reklamacích. Zatím nevíme, jestli to tímto směrem spěje, ale ani, jak moc je Intel připraven takový problém vyřešit opravdu uspokojivě – pokud se totiž potvrdí degradace čipu, tak jen pouze řešení v rámci záručních oprav není moc dobré, protože řada uživatelů může chtít CPU provozovat déle ne po dvou či tříletou záruku.

Pokud se chystáte teď počítač pořizovat nebo upgradovat, asi je lepší se aspoň dočasně vyhnout procesorům, u kterých jsou tyto problémy nejvíce hlášené, tedy 125W Core i9 a i7, ale je otázka, jestli není nezanedbatelné riziko problémů i u 65W Core i7 a i9. Naproti tomu levnější modely jako 65W Core i5 snad budou díky nižším frekvencím bezpečnější. Asi je dobré se vyhnout bazarovým procesorům, které někdo mohl prodat právě při prvních známkách nestability a můžete u nich mít s reklamací problém.

Uvidíme, zda tyto rozsáhlé problémy třeba trochu otřesou podivuhodnou loajalitou OEM výrobců počítačů, s níž procesory Intel preferují a povede to k většímu průlomu čipů AMD do hotových PC sestav. Pořizovat procesory AMD místo Raptor Lake (minimálně do doby, než Intel vydá novou generaci Arrow Lake, jejíž frekvence už snad budou zvolené tak, aby byly stabilní a nedegradovaly) je řešení, které se samozřejmě samo nabízí.

Zdroj: Level1Techs