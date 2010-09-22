Proč Larrabee jako GPU nikdy nevyjde

Důvodem je skutečnost, že Larrabee oproti klasickému grafickému čipu obsahuje méně úzce specializovaných (fixed function) jednotek, které se Intel snažil nahradit softwarově. Inženýři zkrátka netrefili správný poměr mezi programovatelností a specializovanými jednotkami v čipu.
„Myslím, že je nepraktické snažit se všechny ty funkce udělat softwarově, vzhledem ke složitosti takového řešení,“ vysvětluje Piazza. „Přirozeně, takový rasterizér je dobré mít jako fixed function. Není důvod jej nahrazovat programem; zabírá velice málo místa v čipu, vztaženo k tomu, jak složité je to naprogramovat.“
Knights Ferry, současná generace Larrabee poskytovaná pouze jako dev kit
A tak se asi můžeme rozloučit s představou, že bychom za pár let mohli mít v PC grafickou kartu s modrým logem. Larrabee přežije pouze jako akcelerátor pro vědecké výpočty; Intel tedy narozdíl od AMD nebo Nvidie nemůže těžit z úspor z rozsahu výroby, naopak jeho čip nenese (pro GPGPU zbytečné) specializované jednotky.
