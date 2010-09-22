Cnews.cz  »  Hardware  »  Proč Larrabee jako GPU nikdy nevyjde

Proč Larrabee jako GPU nikdy nevyjde

Lukáš Fiala
22. 9. 2010
Ilustrační obrázek Autor: loriklaszlo – Depositphotos
Ilustrační obrázek

Larrabee, to je již léta se táhnoucí projekt Intelu spojený již s několika zádrhely. O Larrabee se odjakživa hovořilo jako o grafickém čipu, který bude oproti produktům Nvidie a AMD trochu více zaměřen na výpočetní nasazení, aneb HPC, jak se dnes s oblibou říká. Jak ale přiznává Thomas Piazza, vedoucí vývoje grafické architektury, varianta pro hráče se na trhu s téměř stoprocentní jistotou neobjeví. Grafická karta s čipem Larrabee by totiž za konkurencí zaostávala ve výkonu, ale hlavně v efektivitě, tedy poměru výkon/watt a zřejmě i výkon/plocha jádra.

Důvodem je skutečnost, že Larrabee oproti klasickému grafickému čipu obsahuje méně úzce specializovaných (fixed function) jednotek, které se Intel snažil nahradit softwarově. Inženýři zkrátka netrefili správný poměr mezi programovatelností a specializovanými jednotkami v čipu.

„Myslím, že je nepraktické snažit se všechny ty funkce udělat softwarově, vzhledem ke složitosti takového řešení,“ vysvětluje Piazza. „Přirozeně, takový rasterizér je dobré mít jako fixed function. Není důvod jej nahrazovat programem; zabírá velice málo místa v čipu, vztaženo k tomu, jak složité je to naprogramovat.“

knights_ferry
Knights Ferry, současná generace Larrabee poskytovaná pouze jako dev kit

prace_s_linuxem_tip

A tak se asi můžeme rozloučit s představou, že bychom za pár let mohli mít v PC grafickou kartu s modrým logem. Larrabee přežije pouze jako akcelerátor pro vědecké výpočty; Intel tedy narozdíl od AMD nebo Nvidie nemůže těžit z úspor z rozsahu výroby, naopak jeho čip nenese (pro GPGPU zbytečné) specializované jednotky.

Zdroj: TechRadar

Lukáš Fiala

TO CHCI