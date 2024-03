Loni na podzim odhalil Qualcomm ARM procesory Snapdragon X Elite s jádrem Oryon, které dlouho vyvíjel tým inženýrů odešlých z Applu. To podle všeho nezklamalo a přinese excelentní výkon, s nímž teď Qualcomm bude moct hrát první ligu v noteboocích. Tyto procesory byly populárně považované za jakousi konkurenci ARM čipů od Apple, ale bez připoutání k jeho platformě. A patrně to tak opravdu bude. Bohužel i na úrovni cen, vypadá to.

Na internet prosákly informace o zřejmě prvním notebooku, o němž víme, že se v něm Snapdragon X Elite objeví. Bude to stroj od Samsungu s označením Galaxy Book 4 Edge – tato firma tedy nebude do ARM notebooků preferovat své vlastní procesory Exynos (nebo aspoň ne do highendových modelů).

Samsung Galaxy Book 4 Edge je notebook s úhlopříčkou displeje 14 palců, přičemž displej by to asi mohl být přímo od samotného Samsungu s OLED panelem. Jak přesně bude notebook vypadat, ještě nevíme (obrázek v záhlaví ukazuje referenční design přímo Qualcommu, ne reálný produkt od Samsungu).





Základní konfigurace by měla zřejmě mít 16 GB paměti RAM a 512GB SSD, které by snad mělo být standardní v provedení M.2 (a tedy vyměnitelné a zvětšitelné). Operačním systémem bude Windows 11 ve verzi pro 64bitový ARM, která má (jak asi víte) podporu běhu klasických windowsových aplikací programů pro x86 a x86–64 procesory pomocí vrstvy pro překlad binárek v reálném čase.

Snapdragon X Elite by měl také zajistit výkonnou akceleraci AI (NPU s výkonem 45 TOPS) a zřejmě i 5G konektivitu. Qualcomm by také mohl do notebooku poskytnout WiFi 7, ale tato výbava ještě není potvrzená.

O představení procesu Snapdragon X Elite jsme psali už dříve.

12jádro s 4,0GHz boostem

Tento notebook se již objevil v databázi Geekbench, kde se můžete podívat na test jeho výkonu potvrzující, že Snapdragon X Elite bude na špičce dnešních notebookových CPU. Podle testu se zdá, že Galaxy Book 4 Edge bude osazen 12jádrovou verzí procesoru, nicméně ne v jeho nejvýkonnější odemčené verzi, která má mít boost až 4,3 GHz.

Test notebooku Samsung Galaxy Book4 Edge s procesorem Qualcomm Snapdragon X Elite Autor: Geekbench browser

Mělo by zřejmě jít o úspornější variantu, o níž Qualcomm mluvil na podzim jako o „konfiguraci B“. Ta měla mít orientačně 23W TDP. Její maximální frekvence měla být 4,0 GHz a to je přesně i takt, který ukazuje Geekbench. Tento notebook bude tedy spíše relativně úsporný a mobilní, než že by byl obdobou výkonných herních modelů se žravějšími CPU.

Vysoké ceny

Pokud ovšem někdo od ARM procesorů čekal, že díky nim budou notebooky levnější, toto řešení od Qualcommu pro něj nebude. Nejen platforma ARM a vlastnosti SoC totiž připomínají MacBooky od Applu, ale i cena. Tento model Samsungu má údajně při uvedení stát okolo 1800 € (45 550 Kč). Je možné, že vedle dvanáctijádra bude na prodej i nějaká levnější verze, ale i tak to asi žádná láce nebude, zvlášť když už tato verze má jen 512GB úložiště.

Test notebooku Samsung Galaxy Book4 Edge s procesorem Qualcomm Snapdragon X Elite: Skóre v Geekbenchi 6.2.2 pro Windows (ARM) Autor: Geekbench browser

Toto ovšem není jediný model, který se bude dát koupit. Vyrábět něco se Snapdragonem X Elite by měla celá řada tradičních výrobců (firmy jako HP, Dell, Lenovo). Nedávno se objevil seznam naznačující, že Qualcomm bude nabízet hned několik verzí svého procesoru, tak se snad nějaké osekané třeba osmi- či šestijádrové verze budou dát sehnat za přívětivější ceny.

Zdroje: WinFuture, Geekbench, TechPowerUp