Odpověď AMD na M3 Max od Applu: Highendový Zen 5 pro notebooky jede na 5,4 GHz

AMD už oznámilo dvě rodiny procesorů založené na nové architektuře Zen 5: Ryzeny 9000 do desktopových počítačů se socketem AM5 a mobilní Ryzen AI 300. Ovšem tím nabídka končit nebude, firma totiž připravuje také procesor s kódovým názvem Strix Halo, což bude kombinace výkonného procesoru pro notebooky s velmi silnou integrovanou grafikou, která by měla být schopná konkurovat i mnoha mainstreamovým samostatným GPU. A tento procesor, který AMD dosud oficiálně nepotvrdilo, byl teď zřejmě doložen v databázi testu Geekbench.

Procesor, který kdosi otestoval v Geekbenchi 5.4.1 pro Linux, je inženýrský vzorek a má označení 100–000001422–31_N. Běží ovšem v nějakém systému či prototypové desce od HP a zdá se, že by mělo jít o procesor pro notebooky. Jeho CPUID je Family 26 Model 112 Stepping 0, což se liší jak od desktopového Ryzenu 9000, tak od Ryzenu AI 300.

Ovšem procesor má architekturu Zen 5, což víme proto, že jádra disponují 48kB L1 datovou cache,, zdá se, tedy, že by mohlo jít o Strix Halo. Tento procesor používá jeden nebo dva čiplety s jádry CPU z desktopového Ryzenu 9000, ale místo obvyklého IO čipletu má odlišný, obsahující velké integrované GPU o 2560 shaderech (40 CU) s architekturou RDNA 3.5 a 256bitový řadič pamětí LPDDR5X, který grafice dodá potřebnou propustnost pamětí. Procesor by se možná dal připodobnit k procesorům M1/M2/M3 Max u Applu (i když ty mají ještě širší paměti).





Testovaný vzorek obsahuje ale patrně jen jeden CPU čiplet, protože poskytuje osm jader, 16 vláken a 32 MB L3 cache (což zaručuje, že nepůjde o APU Strix Point / Ryzen AI 300). Nejde tedy o nejvýkonnější model, v tomto případě by tedy mohlo jít spíš o něco jako alternativu M3 Pro, pokud jde o to porovnání s Applem.

Vzorek procesoru Strix Halo v databázi Geekbench Autor: Geekbench browser

Během testu, zdá se, procesor běžel na frekvenci jen okolo 4800–4850 MHz, ale Geekbench detekuje, že jeho frekvence boostu by měla být vyšší – 5,36 GHz. Ve skutečnosti to nejspíš bude 5400 MHz. To tento vzorek klade někam na půl cesty mezi maximálním boostem nejvýkonnějšího APU Strix Point (Ryzen AI 370 HX s boostem 5,1 GHz) a nejrychlejším desktopovým modelem Ryzen 9 9950X, který má oficiální maximum 5,7 GHz (neoficiálně ale asi ještě o něco vyšší). Strix Halo tedy nebude poskytovat jen nejlepší mnohovláknový a grafický výkon mezi procesory AMD pro notebooky (navíc s plným výkonem instrukcí AVX-512, zatímco Ryzeny AI 300 ho mají snížený), ale půjde současně o nejrychlejší notebookové řešení AMD, pokud se hledí na jednovláknový výkon aplikací.

Je třeba pamatovat na to, že jde o ES vzorek, takže frekvence nemusí být finální a mohly by se dokonce zvýšit. Bylo by logické, kdyby dvanáctijádrové a šestnáctijádrové modely Strix Halo také měly aspoň o kousíček vyšší maximální boost (v desktopu to tak AMD aspoň dělá), takže je tu šance, že u top modelů AMD vytáhne jednovláknový boost ještě trošku výš.

Samotné výsledky testování asi zatím nemusí být moc reprezentativní, v databázi jsou čtyři záznamy (všechny pro starší verzi testu Geekbench 5) s mnohovláknovými skóre od 5477 až po 13 993 bodů, přičemž jednovláknová skóre jsou od 2083 po 2177 bodů (ovšem není jasné, jestli při skutečném boostovém taktu). Protože jde o inženýrský vzorek, firmware a nastavení procesoru, pamětí a tak podobně nemusí být optimální.

Zatím nevíme, kdy procesory Strix Halo přijdou na trh. Ještě to asi není bezprostředně blízko, je možné, že je AMD odhalí třeba až v lednu na CES 2025, takže notebooky s nimi by také byly dostupné až někdy v rámci Q1 2025.

Zdroje: VideoCardz, Geekbench