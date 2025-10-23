Procesory Intel Nova Lake bez nových technologií? Očekávané nové funkce a instrukce jsou „MIA“

Před časem jsme zde psali o tom, že kód od Intelu v projektu openDNN nepřímo ukázal, že v procesorech Intel Core Ultra 400 s kódovým označením Nova Lake by měly být poprvé podporované instrukce AVX10 a s nimi zřejmě i AVX-512, tedy moderní 512bitové SIMD rozšíření užitečné pro AI, multimédia a obecně náročné výpočty. Současně jádra těchto CPU měla dostat vylepšení APX. Jenže informace od Intelu teď obojí zpochybnily.
APX a AVX10 v informacích od Intelu chybí
Tento měsíc byly do překladačů GCC 16 a LLVM/Clang 22 přidány údaje o procesorech Intel Nova Lake, mezi kterými jsou i instrukce, které tato CPU podporují. A mezi nimi AVX10 i AVX-512 není. Schází také indikace, že by jádra těchto procesorů uměla rozšíření APX přidávající další obecné registry pro lepší výkon. Stejně přitom hovoří krátce předtím aktualizovaný manuál Intelu (dokument Intel Architecture Instruction Set Extensions and Future Features, 59. edice), i ten APX a AVX10 v Nova Lake nezmiňuje.
Patch přidávající údaje o podporovaných instrukčních rozšířeních pro procesory Intel Nova Lake. Podle těchto údajů by podpora SIMD instrukcí končila na už 12 let starých instrukcích AVX2, stejně jako v dnešních hybridních procesorech Intelu
Roste tedy pravděpodobnost, že předchozí informace byly chybné. Nebo případně došlo ke změně plánů během vývoje či během debugování prvních vzorků čipů – teoreticky mohlo totiž dojít i k tomu, že podpora těchto technologií je postižená neopravitelnými chybami (podobně jako dříve třeba rozšíření TSX), a musí proto v prodávaných procesorech zůstat neaktivní. Ovšem jestli se opravdu potvrdí, že Nova Lake tato rozšíření neposkytne, spíše to asi bylo plánem od začátku.
Nová rozšíření instrukční sady x86
AVX10 jsou 512bitové SIMD instrukce, které v sobě obsahují i podporu AVX-512. Přinesly by tedy vyšší výkon například v multimediálních aplikacích. Intel AVX-512 opustil během přechodu na hybridní architekturu s jádry E-Core, ale téměř zároveň se tyto instrukce dostaly do procesorů AMD (v architekturách Zen 4 a Zen 5), kde byly poměrně dobře přijaté. Nova Lake tedy vypadalo jako naděje na to, že by je konečně podporovaly obě značky procesorů.
Rozšíření APX nejsou nové instrukce, ale vylepšení, které programům umožňuje použít více obecných registrů. Jejich menší počet je jednou ze slabin instrukční sady x86 proti novějším architekturám (dnes hlavně ARM), programy kvůli němu musí trávit čas přesouváním pracovních dat do paměti, zatímco větší počet registrů by dovolil se tomu vyhnout a zpracovat potřebné operace rychleji. Technologie APX proto zvyšuje počet obecných registrů z 16 na 32, přičemž je zpětně kompatibilní. Programy, které s APX nepočítají, poběží jako doposud (ale s nezměněným výkonem).
Zbývá ještě naděje?
Je možné, že toto ještě není definitivní stav. Kompletní dokumentace k procesorům včetně zmíněného manuálu někdy bývá vydána poměrně pozdě. Ve hře je tedy stále možnost, že Intel si dává načas a zatím zveřejnil jen neúplné informace. Ty ale eventuálně může doplnit a podporu APX a AVX10 ještě potvrdit. Totéž může platit o podpoře v projektech Clang a GCC, i tam ještě může firma zaslat novou verzi patchů už zahrnujících i APX a AVX10.
Jak pravděpodobná tato možnost je, to těžko říct. O podpoře AVX10 a APX v jádrech procesorů Nova Lake hovořil například leaker vystupující na bývalém Twitteru pod přezdívkou Jaykihn, který obvykle vychází z neveřejných dokumentů Intelu a mívá o plánech firmy jedny z nejlepších informací. To ovšem nevylučuje scénář, že starší dokumenty tato nová rozšíření opravdu slibovala, jenomže podpora byla zrušena nějakým pozdějším rozhodnutím.
Zatím to tedy asi ještě není uzavřená věc, ale pokud se těšíte specificky na jednu z těchto technologií, raději počítejte s možností, že v procesorech Nova Lake nebude a dočkáte se jí až v nějaké následující generaci procesorů Intel. Procesory Nova Lake vyjdou jako Core Ultra 400 a jejich vydání by mělo být v druhé polovině roku 2026, jsou tedy ještě asi rok daleko.
Zdroje: Intel, ComputerBase, Phoronix, Jaykihn, InstLatX64, GCC