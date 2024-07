Procesory Intel Raptor Lake bez malých jader jdou na trh už teď: Core i9–14901KE potichu vydáno

V posledních dnech se zase začalo víc mluvit o problémech s nestabilitou a padáním her, které postihují procesory Intel Core 13. a 14. generace, zejména 125W modely a Core i7 a i9. Zdá se být víc a víc pravděpodobné, že jde o hardwarovou vadu v jejich 7nm čipech Raptor Lake, takže je pozoruhodné, že Intel právě teď uvádí nové procesory založené na tomto křemíku, a to určené pro embedded trh, kde je vyžadována spolehlivost a dlouhá životnost.

V nabídce Intelu se potichu objevily procesory Core 14. generace pro desktop založené na rodině Raptor Lake Refresh lišící se od klasických modelů číselným označením končícím jedničkou a příponou E. Tedy například Core i5–14401E. Mnozí z vás asi tuší, že písmeno E neznamená v názvosloví Intelu sníženou spotřebu (35W nebo 45W TDP) jako u AMD, ale to, že jde o procesory pro sektor Embedded. Tyto procesory mají desktopové provedení a pravděpodobně budou i fungovat v mnoha LGA 1700 deskách pro desktop, pokud je nebude nějak blokovat (nebo nepodporovat) BIOS. Jejich cílovým trhem jsou ale zařízení založená na PC hardwaru, ne samotná PC pro běžné spotřebitele.

Požadavky na spolehlivost?

Je na tom zajímavých několik věcí. Předně zarazí, že Intel vydává procesory Raptor Lake Refresh v momentě, kdy už několik měsíců roste počet zpráv o tom, že přesně tyto procesory pro desktop jsou nestabilní a možná obvody v nich podléhají degradaci, takže postupně selhávají. O problému se široce ví od února a Intel ho nejspíš měl na radaru ještě dřív, ale přesto zatím neoznámil nalezení příčin ani plán řešení. Jen několik dílčích protiopatření, která ale podle přímo oficiálního vyjádření firmy ještě řešením nejsou.

Toto vše naznačuje, že jde o hodně závažný problém. Jak jsme zmínili v nedávné aktualitě, doporučujeme se teď procesorům Intel Core 13. a 14. generace vyhnout s výjimkou 65W modelů Core i5 a i3 (které pravděpodobné jsou bezpečné), do doby, než bude vše vyjasněno.





Trh Embedded vyžaduje dobrou spolehlivost hardwaru a dlouhodobou životnost, protože tato zařízení nebývají měněna tak rychle jak PC. Produkty, u kterých je podezření, že jim samovolně degraduje křemík a postupně se u nich zvyšuje poruchovost jdou přímo proti těmto zásadám, Tudíž toto svádí k domněnce či nadějím, zda třeba Intel již nemá problém interně podchycený a nově vyrobené čipy už nejsou v pořádku. Nicméně je klidně možné, že tyto produkty prostě byly naplánovány rok předem a jsme jen svědky setrvačnosti. Pak by u těchto procesorů bylo riziko problémů podobné jako u desktopových a Intel se možný jen rozhodl s případnými následky vypořádat až tehdy, když přijdou.

Bez E-Core?

V nabídce je podle databáze ARK minimálně devět těchto procesorů: šestijádrová Core i5–11401E, Core i5–14501E, osmijádrová Core i7–14701E a i9–14901E s 65W TDP a Core i5–11401TE, Core i5–14501TE, Core i7–14701TE a Core i9–14901TE (verze s 45W TDP) a konečně 125W osmijádro Core i9–14901KE. Zde můžete vidět jejich kompletní parametry.

Ani jeden z těchto procesorů nemá aktivní žádná E-Core, opustily tedy hybridní koncept. Jejich specifikace tedy sice vychází ze souvisejících desktopových procesorů (u i9–14901KE je tedy výchozí model i9–14900K), ale mají vždy odebrána jádra E-Core. Ta však na čipu stále budou a toliko zůstala jen deaktivovaná.

To opět vede k zamyšlení, zda třeba to, co odchází na procesorech Raptor Lake nemá právě s jádry E-Core nějakou souvislost. Nemusí jít o selhání přímo v nich, ale třeba na prstencové sběrnici a v L3 cache sousedící s těmito jádry. Víme sice, že u chybujících procesorů vypnutí jader E-Core není spolehlivou pomocí, ale teoreticky by jejich deaktivace třeba mohla zabraňovat vůbec vzniku degradace, která u dotyčných procesorů snad je původní příčinou nestability.

Embedded procesory Core 14. generace (Raptor Lake), které Intel ukazuje veřejně v databázi produktů ARK Autor: Intel ARK

Ovšem toto jsou jen dohady, protože absence E-Core z embedded verze procesoru může mít i jiná vysvětlení. Intel možná takto uplatňuje čipy s výrobním defektem nebo v případě modelů Core i5 „E“ a „TE“ křemík H0 z generace Alder Lake, který jádra E-Core ani neobsahuje. Je možné, že E-Core jsou neaktivní proto, že big.LITTLE procesor může mít různou výkonnostní charakteristiku na různých jádrech, a to včetně latencí, což může být nevhodné pro real-time aplikace vyžadující důslednou QoS a předvídatelnou latenci odezvy. Tudíž E-Core mohou chybět jen čistě z tohoto důvodu.

Embedded a přetaktování?

Třetí zajímavost je, že Intel u procesoru Core i9–14901KE povoluje přetaktování, má tedy odemčený násobič (což asi bude vyžadovat čipset Z690 či Z790). Je pravda, že frekvence je o něco snížená, takže maximální boost je jen 5,8 GHz (včetně Turbo Boost Max 3.0 a Thermal Velocity Boostu) proti 6,0 GHz u Core i9–14900K. Ale stejně – přetaktování a vysoké frekvence jsou přesně to, co je podezříváno jako možná příčina či faktor přispívající ke vzniku oněch nestabilit nebo dokonce degradace křemíku u Raptor Lake.

Že to v současné situaci může budit „obočí nadzvihující“ dojem, možná Intel také vycítil, protože tento procesor nelze vy databázi Intel ARK na rozdíl od 65W a 45W modelů vyhledat, ačkoliv je u něj uvedeno, že byl vydán v Q3 2024. Na jeho specifikace se dostanete jen pokud znáte přímo odkaz. To asi indikuje, že nejde o procesor nabízený v rámci standardní nabídky, ale o „off roadmap“ model, který je nabízený jen omezeně nebo si mohl na zakázku vyžádat nějaký konkrétní zákazník.

Procesor Intel Core i9–14901KE v databázi Intel ARK Autor: Intel

S těmito procesory se asi běžně nesetkáte, pokud nepracujete ve firmě, která embedded zařízení vyvíjí, vyrábí, prodává nebo používá. Je však možné, že se třeba v budoucnosti budou jednotlivě objevovat na E-bay a podobných aukčních serverech podobně, jako to často potkává původně „OEM-only“ procesory.

Pokud vyloženě zmíráte touhou pořídit si procesor se stejnou architekturou, jakou mají Raptor Lake, ale bez hybridní technologie a jader E-Core, máte momentálně příležitost v nabídce serverových procesorů. Intel totiž vyrábí Xeony E-2400, což jsou procesory pro socket LGA 1700 založené na křemíku Raptor Lake, ale také s vypnutými jádry E-Core (bohužel to neznamená, že by u nich Intel zapnul AVX-512). Budete ale potřebovat speciální desku.

Další příležitost – a tentokrát to budou procesory fungující i v běžných desktopových deskách platformy LGA 1700 – mají být procesory Bartlett Lake. Intel totiž podle úniků vydá speciální čip odvozený od procesorů Raptor Lake, ale půjde o nový křemík bez E-Core a místo toho s přidanými P-Core (velkými jádry), kterých bude až 12 (tedy 24 vláken). V tomto případě tedy E-Core na čipu nebudou ani v deaktivované podobě, pokud je obzvlášť nesnášíte. Tyto procesory ale vyjdou až za rok v létě 2025.

Zdroje: Jaykihn, Intel (1, 2), VideoCardz