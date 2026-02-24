Procesory Intel se samými velkými jádry detailně odhalené: Modely a specifikace Bartlett Lake

Už jsme psali o procesorech Bartlett Lake, což je pozoruhodná paralelní generace CPU firmy Intel, připomínající cosi jako plán B. Zatímco se prodává nová generace procesorů Arrow Lake pro desktopový socket LGA 1954, Bartlett Lake stále používá socket LGA 1700, je vyráběný na 7nm technologii a podporuje paměti DDR4. A zejména opouští jádra E-Core a obsahuje samá „velká jádra“. Teď jsme se k těmto čipům dozvěděli kompletní parametry.
Bartlett Lake detailně
Procesory Bartlett Lake zřejmě ještě pořád nejsou na trhu, ale jako mnoho podobných informací o chystaných novinkách Intelu teď jejich modely a parametry zveřejnil leaker s přezdívkou Jaykihn. Procesory podle něj budou vydány ve verzích se 125W (poznáte je podle PQE v názvu), 65W (PE v názvu) a se sníženým 45W TDP (PTE v názvu). Jako obvykle ale asi TDP neukazuje typickou spotřebu v monohovláknové zátěži, ta bude reálně vyšší (tzv. maximální turbo spotřeba), čísla pro ní ale nemáme.
Všechny modely podporují paměti ECC a mají také zachovanou integrovanou grafiku, která je převzatá z procesorů Raptor Lake a má v plné verzi 256 shaderů (32 EU) architektury Xe LP, u části modelů je osekaná na 192 shaderů (24 EU). Bohužel z dosavadních informací vyplývá, že procesory nebudou poskytovat instrukce AVX-512, byť by jednotky pro ně v křemíku stále měly být.
Nejvýkonnější model Bartlett Lake s 12 jádry a 12 vlákny a s 36MB L3 cache má ve 125W verzi (Core 273PQE) základní frekvenci 3,4 GHz, v zátěži všech jader může boostovat na 5,3 GHz a maximální takt pro jednovláknové či málovláknové aplikace je u něj 5,9 GHz. 65W model 273PE má maximální boost jen 5,7 GHz a maximální boost všech jader 5,2 GHz. Úsporné 45W dvanáctijádro (273PTE) má maximální takty 5,5 GHz jednovláknově a 4,6 GHz na všech jádrech, ale výkon bude asi dost omezený maximální turbo spotřebou (a mimochodem, jeho základní takt je jen 1,4 GHz).
K mání budou také desetijádra s 20 vlákny, která nesou 33 MB L3 cache. Tyto modely mají nižší takty, ve 125W kategorii (model 253PE) je základ 3,5 GHz a boost všech jader stále 5,3 GHz, ale maximální jednovláknový boost již jen 5,7 GHz. V 65W kategorii má procesor all-core boost 5,2 GHz a maximální jednovláknový boost 5,5 GHz. 45W model je má maximum 5,4 GHz, all-core boost 4,6 GHz a základ 1,8 GHz, opět tedy bude mít plný výkon výrazně omezen limitem spotřeby.
Intel chystá od Bartlett Lake také osmijádrové modely, kterých bude víc. 125W osmijádro 223PQE poskytne takty 4,0–5,5 GHz (all-core boost 5,3 GHz), jeho 65W (223PE) a 45W modely (223PTE) mají takty 2,9–5,4 GHz a 2,3–5,4 GHz, u obou s maximálním all-core boostem 4,8 GHz.
Ovšem ve 65W a 45W kategorii budou existovat ještě sekundární levnější modely s osmi jádry 213PE a 213PTE. Ty se budou lišit o 200 MHz nižšími frekvencemi a také osekanou integrovanou grafikou s jen 192 shadery. Tyto nejlevnější modely také nebudou podporovat technologie vPro které u všech ostatních modelů jsou.
|Model
|Jádra/vlákna
|Takt CPU
|All-core boost
|Max. boost
|L3 cache
|TDP
|GPU
|vPro
|Core 273PQE
|12/24
|3,4 GHz
|5,3 GHz
|5,9 GHz
|36 MB
|125 W
|32 EU
|Ano
|Core 253PQE
|10/20
|3,5 GHz
|5,3 GHz
|5,7 GHz
|33 MB
|125 W
|32 EU
|Ano
|Core 223PQE
|8/16
|4,0 GHz
|5,3 GHz
|5,5 GHz
|24 MB
|125 W
|32 EU
|Ano
|Model
|Jádra/vlákna
|Takt CPU
|All-core boost
|Max. boost
|L3 cache
|TDP
|GPU
|vPro
|Core 273PE
|12/24
|2,3 GHz
|5,2 GHz
|5,7 GHz
|36 MB
|65 W
|32 EU
|Ano
|Core 253PE
|10/20
|2,5 GHz
|5,2 GHz
|5,5 GHz
|33 MB
|65 W
|32 EU
|Ano
|Core 223PE
|8/16
|2,9 GHz
|4,8 GHz
|5,4 GHz
|24 MB
|65 W
|32 EU
|Ano
|Core 223PE
|8/16
|2,7 GHz
|4,6 GHz
|5,2 GHz
|24 MB
|65 W
|24 EU
|Ne
|Model
|Jádra/vlákna
|Takt CPU
|All-core boost
|Max. boost
|L3 cache
|TDP
|GPU
|vPro
|Core 273PTE
|12/24
|1,4 GHz
|4,6 GHz
|5,5 GHz
|36 MB
|65 W
|32 EU
|Ano
|Core 253PTE
|10/20
|1,4 GHz
|4,6 GHz
|5,4 GHz
|33 MB
|65 W
|32 EU
|Ano
|Core 223PTE
|8/16
|2,3 GHz
|4,8 GHz
|5,4 GHz
|24 MB
|65 W
|32 EU
|Ano
|Core 223PTE
|8/16
|2,1 GHz
|4,6 GHz
|5,2 GHz
|24 MB
|65 W
|24 EU
|Ne
Pro desktop stále neplánováno
Jaykihn bohužel stále píše, že zatím nejsou žádné informace o tom, že by Intel chystal verzi těchto procesorů pro desktop. Stále jsou tedy považovány jen za produkt pro trh embedded a pro síťové aplikace (patří do divize NEX). Tyto čipy tak budou zřejmě fungovat jen ve vybraných deskách (předpokládáme s čipsetem W680) a asi nebudou moc snadno sehnatelné, i pokud byste takovou desku měli.
Asi existuje nějaká menší šance, že část výrobců desek přidá nějakou neoficiální či polooficiální podporu na své desky pro běžný desktop, ale pořád zde bude i problém s dostupností. To, že nepůjde o standardní desktopová CPU, také samozřejmě znamená, že budou zamčená pro přetaktování. A v embedded distribuci navíc asi nebudou mít úplně nejnižší ceny, takže i pokud byste se k nim dostali, asi byste zjistili, že to nakonec není to, co chcete.
Intel sám může uvést standardní PC verzi těchto procesorů, pokud firma uvidí, že ceny pamětí DDR4 budou trvale nižší než DDR5. Ovšem i pak možná zůstane háček v ceně – z pohledu Intelu samozřejmě nebude zajímavé uvést nový procesor, který by prodával výrazně levněji než existující Core 14. generace „Raptor Lake“, které potřebu DDR4 platformy pokrývají rovněž. Za 12jádro byste tak možná platili stejně jako dnes za 8+16jádrový model Core i9…