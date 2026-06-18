Procesory Ryzen Threadripper s jádry Zen 6 nebudou kompatibilní s dnešními deskami, mají nový socket

Procesory Ryzen s architekturou Zen 6 (a podle neoficiálních informací patrně i další generace s architekturou Zen 7) budou stále používat dnešní socket AM5, takže s nimi budete moci upgradovat svůj aktuální počítač s AM5 deskou. Ale zdá se, že stejná věc bohužel nebude platit pro highendovou verzi – procesory Ryzen Threadripper. Pro ty totiž AMD chystá nový socket, takže do TRX50 a WRX80 desek Zen 6 nedostanete.
Threadripper se Zenem 6 má kódové jméno Mustang Peak
AMD na svém webu publikovalo (a pak zase smazalo) dokumenty, které zmiňují novou generaci procesorů Ryzen Threadripper (nebo přesněji řečeno, zatím zmiňují jen verzi Threadripper Pro, což ale nemusí znamenat, že levnější modely ne-Pro nebudou existovat).
Kódové jméno těchto nových Ryzenů Threadripperů Pro je „Mustang Peak“ a (Family 1Ah Model A8h) a dokumenty výslovně uvádějí, že jsou založené na architektuře Zen 6 a vyráběné 2nm procesem (což neznamená, že tuto technologii používají všechny části – IO čiplet patrně bude na starší technologii, jako obvykle).
Co je ovšem nejdůležitější zjištění: Tyto procesory nebudou údajně kompatibilní s dnešními deskami pro Threadrippery (Pro) 7000 a 9000 (s jádry Zen 4 a Zen 5). Mají používat nový socket označený TR6, zatímco dnes desky používají socket sTR5. Pro novou generaci se Zenem 6 bude asi bezpodmínečně nutné mít novou desku.
A to přesto, že se nezmění technologie pamětí. Dokument uniklý na webu AMD uvádí, že přes označení TR6 (či možná sTR6?) nebudou použity paměti DDR6, ale pořád stejné DDR5. Nevíme zatím, kolikakanálový řadič bude, ale změna socketu by mohla umožnit kanály přidat.
PCI Express 6.0
Threadrippery „Mustang Peak“ ale podle těchto dokumentů naopak budou mít podporu PCI Expressu 6.0, tedy novější verze tohoto rozhraní s dvakrát rychlejšími linkami, což se bude do budoucna hodit pro připojení SSD. A výhledově iGPU, nicméně běžné grafické karty asi ještě v příští generaci (která má přijít v roce 2027 nebo 2028) zůstanou na PCIe 5.0 a novější PCIe 6.0 bude až věcí další generace poté. Procesory Ryzen s jádry Zen 6 pro socket AM5 nejspíš PCI Express 6.0 ještě umět nebudou.
Zatím zůstává záhadou, kdy by nová platforma TR6 a procesory Threadripper (či Threadripper Pro) do ní mohly přijít na trh. Běžné procesory Ryzen jsou očekávány koncem letošního roku nebo začátkem roku 2027 a Threadrippery pravděpodobně budou později. Ale o kolik později proti modelům pro socket AM5, to netušíme.
Zdroj: VideoCardz