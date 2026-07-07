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Průša přebrandovává svoji firmu. Chce více prorazit v zemi, kde má přes třetinu tržeb

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Prusa Event 2025 Autor: Prusa Research
Prusa Event 2025
Prusa Research posiluje své působení v USA. Americkou firmu Printed Solid přejmenovala na Prusa USA, chce díky tomu rychleji obsluhovat zákazníky i výrazněji proniknout do firemního a vzdělávacího segmentu.
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Prusa Research se chce víc uplatnit na americkém trhu. Svoji společnost Printed Solid, kterou firma koupila v roce 2022, nově přebranduje na značku Prusa USA. Změna navazuje na integraci americké pobočky do skupiny, Pro Prusa Research je tamní trh dlouhodobě zásadní, pochází z něj 35 % tržeb firmy.

Na místě může firma rychleji tamním zákazníkům dodávat a reagovat na ně. Zaměřit se chce hlavně na B2B segment, jako školy, firmy, vývojová oddělení a profesionální provozy.

„Přejmenování Printed Solid na Prusa USA není jen kosmetická změna, ale další krok v budování lokálního zázemí pod značkou Prusa,“ říká Josef Průša, CEO a zakladatel Prusa Research. Prusa USA působí ve státě Delaware na ploše přibližně 10 tisíc m².

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Firma v posledních měsících podle serveru Lupa.cz rozšířila své výrobní a technologické zázemí i v Česku, kromě pražských Holešovic má část výroby v Hradci Králové, kde využívá téměř 6 000 m². Do skupiny také začlenila nástrojárnu Prusa Tools, která se specializuje na vývoj a výrobu vstřikovacích forem a nástrojů. Skupina má v plánu vybudovat specializované provozy v Česku i v zahraničí.

zdroj: Lupa.cz

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