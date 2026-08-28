Prusa si patentoval šikovné multifunkční „bastlítko“, které zachrání nepovedený 3D tisk

Poškozený nebo nepovedený 3D tisk nemusí vždy putovat rovnou do koše. Prusa Development patřící do skupiny Prusa Group (kam patří i Prusa Manufacturing, Prusa Polymers a Prusa Research) si patentoval zajímavý ruční multifunkční nástroj, který by mohl opravit praskliny, chybějící části i finální úpravy hotových výtisků.
Tři nástroje v jednom těle
Základem zařízení má být podle patentové přihlášky WO2026166569A1 zveřejněné 13. srpna ruční rukojeť s baterií, elektronikou a mechanismem pro posun filamentu. Do ní se připojují tři vyměnitelné vyhřívané hlavice, přičemž každá slouží k jiné části opravy.
První by měla fungovat podobně jako 3D pero a nanášet roztavený filament do mezer nebo poškozených míst. Druhá hlavice připomíná páječku a dokáže natavit existující plast, takže by mohla spojovat prasklé části modelu. Třetí by pak měla sloužit k vyhlazování a úpravě povrchu.
Na patentu je zajímavé konstrukční řešení pro rychlejší chladnutí a výměnu hlavice. U některých nástavců například zůstává větší část topného tělesa odkrytá, aby po vypnutí rychleji vychladla.
Zatím je ale potřeba brát celý projekt s rezervou. Jde totiž jen o patent, nikoliv o oznámený a hotový produkt. Pokud by se však takové „bastlítko“ skutečně dostalo na trh, mohlo by najít praktické využití u řady domácích 3D tiskařů.
zdroje: 3DRuck.com, Espacenet.com