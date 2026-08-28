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Prusa si patentoval šikovné multifunkční „bastlítko“, které zachrání nepovedený 3D tisk

Dominik Dobrozenský
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„Bastlítko“ patentované Prusa Development
„Bastlítko“ patentované Prusa Development
„Bastlítko“ patentované Prusa Development
„Bastlítko“ patentované Prusa Development
„Bastlítko“ patentované Prusa Development
„Bastlítko“ patentované Prusa Development
„Bastlítko“ patentované Prusa Development
„Bastlítko“ patentované Prusa Development
„Bastlítko“ patentované Prusa Development
„Bastlítko“ patentované Prusa Development
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Prasklý nebo nepovedený 3D výtisk už možná nebude muset skončit v koši – Prusa si patentovala šikovné multifunkční „bastlítko“, které by jej mohlo zachránit.
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Poškozený nebo nepovedený 3D tisk nemusí vždy putovat rovnou do koše. Prusa Development patřící do skupiny Prusa Group (kam patří i Prusa Manufacturing, Prusa Polymers a Prusa Research) si patentoval zajímavý ruční multifunkční nástroj, který by mohl opravit praskliny, chybějící části i finální úpravy hotových výtisků.

Tři nástroje v jednom těle

Základem zařízení má být podle patentové přihlášky WO2026166569A1 zveřejněné 13. srpna ruční rukojeť s baterií, elektronikou a mechanismem pro posun filamentu. Do ní se připojují tři vyměnitelné vyhřívané hlavice, přičemž každá slouží k jiné části opravy.

První by měla fungovat podobně jako 3D pero a nanášet roztavený filament do mezer nebo poškozených míst. Druhá hlavice připomíná páječku a dokáže natavit existující plast, takže by mohla spojovat prasklé části modelu. Třetí by pak měla sloužit k vyhlazování a úpravě povrchu.

Na patentu je zajímavé konstrukční řešení pro rychlejší chladnutí a výměnu hlavice. U některých nástavců například zůstává větší část topného tělesa odkrytá, aby po vypnutí rychleji vychladla.

MM_AIvideo

Zatím je ale potřeba brát celý projekt s rezervou. Jde totiž jen o patent, nikoliv o oznámený a hotový produkt. Pokud by se však takové „bastlítko“ skutečně dostalo na trh, mohlo by najít praktické využití u řady domácích 3D tiskařů.

zdroje: 3DRuck.com, Espacenet.com

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Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

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