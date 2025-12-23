Cnews.cz  »  Věda a technika  »  Průša uvolnil zdrojová data svých 3D tiskáren, zdarma pro všechny pod vlastní otevřenou licencí

Průša uvolnil zdrojová data svých 3D tiskáren, zdarma pro všechny pod vlastní otevřenou licencí

Redakce
Dnes
Nová Community License Prusa Research Autor: Prusa Research
Nová Community License Prusa Research
Díky kompletním CAD souborům mohou tiskaři a bastlíři tvořit vlastní modifikace nebo příslušenství.

Česká společnost Prusa Research před vánoci udělala vstřícný krok vůči komunitě a zákazníkům. Zveřejnila kompletní CAD soubory rámů tiskáren Core One a Core One L. Tato data si tak lze zdarma stáhnout, načíst do CAD softwaru a použít je pro tvorbu modifikací, příslušenství a tak dále.

„Můžete si je také importovat do Fusionu nebo Blenderu při plánování své díly nebo se pustit do jakéhokoliv bláznivého hacku, který vás jen napadne,“ uvedl Josef Průša.

Podle serveru Lupa.cz vytvořili Čeští 3D tiskaři pro tyto účely novou licenci, pod níž CAD soubory publikují. Nejde o GNU a spol., ale o Open Community License neboli OCL.

V rámci této licence je možné soubory stahovat, zkoumat a učit se z kompletních sestav STEP + Fusion, upravit je a vše v souladu s licencí OCL sdílet, používat upravené i neupravené návrhy ve vlastní dílně, tiskové farmě či výrobní lince a vyrábět náhradní díly, abyste své tiskárny udrželi v provozu (domácí i firemní využití).

Naopak není dovoleno prodávat kompletní tiskárny či remixy založené na těchto zdrojích, pokud s Průšou nemáte samostatnou smlouvu.

Prusa Research podmínky licence a filozofii za ní podrobně vysvětluje na blogu. Další materiály jsou k dispozici na GitHubu. Firma zároveň chce vytvořit aliance, aby se tento přístup mohl šířit.

Školení Hacking

„Všechny tyto technologie chceme sdílet s podobně smýšlejícími společnostmi. Budujeme alianci, ve které si legitimní inovátoři mohou navzájem poskytovat licence a chránit se blokováním těch, kdo jen vydělávají na práci druhých, aniž by čímkoliv přispěli. Rádi poskytneme licenci na naše patenty těm, kdo respektují pravidla hry. Když přispějete do ekosystému, určitě najdeme způsob, jak budeme moct spolupracovat. OCL zahrnuje explicitní právo na udělení patentu, takže tvůrci si mohou dál modifikovat, hackovat a stavět podle libosti. Tyto patenty existují, aby zabránili průmyslovým kopiím, ne aby omezily vaší garážovou dílnu,“ shrnul Průša i v narážce na problém s Číňany, který kolegové na Lupě popisovali.

zdroje: Lupa.cz, Prusa Research

