Průša ve spolupráci s českou TRL Space vyvinul materiál, který poletí do vesmíru. Koupit si jej můžete i vy

Prusament míří do vesmíru, a to doslova. Průša totiž ve spolupráci s českou vesmírnou společností TRL Space vyvinul nový materiál, který je díky svým vlastnostem vhodný pro vesmírný průmysl, v oblastech částicové fyziky nebo u pokročilých elektroinstalací.
Cenově dostupný filament pro vesmírné projekty
Nový materiál s názvem Prusament PC Space Grade spojuje dostupnost jednoduchého 3D tisku s prototypováním a výrobou součástek pro skutečné vesmírné mise. Doposud se v tomto odvětví používaly materiály jako PEEK, PEKK nebo PEI, které jsou velmi drahé (klidně i 17 tisíc korun za cívku) a jejich tisk vyžaduje průmyslové 3D tiskárny s vysokou pořizovací cenou.
Prusament PC Space Grade je oproti tomu výrazně cenově dostupnější – cívka (850 g) stojí 6 tisíc korun a lze ji tisknout na většině běžných 3D tiskárnách Prusa i strojích jiných výrobců. Díky tomu se výrazně snižuje cena prototypování i výroby ostrých dílů.
Testy pro kosmické nasazení
Aby se nový materiál mohl dostat až do vesmíru, musí projít řadou náročných testů a splňovat řadu specifických vlastností. Testování probíhá v certifikovaných laboratořích jako ESA nebo CERN, které na základě výsledků zařazují materiály do odpovídajících kategorií.
Jak Průša hovoří v blogovém příspěvku, jeho cílem je získat klasifikaci umožňující použití pro strukturální díly, například části satelitů typu CubeSat. K tomu vede ještě dlouhá cesta, ale nejdůležitější zkoušky už filament zvládl a aktuálně je vhodný pro méně náročné použití v oblasti kosmických technologií – například kryty elektroniky, držáky kabelů nebo jiné díly vystavené nižšímu mechanickému zatížení.
Prusament PC Space Grade:
-
má nízkou úroveň odplyňování, což je proces uvolňování zbytkových monomerů nebo produktů vlastní degradace, které mohou poškodit elektroniku satelitů nebo jiných přesných zařízení.
-
je elektrostaticky disipativní. To znamená, že je schopný odvádět elektrostatický náboj, což je vlastnost důležitá nejen pro kosmický průmysl, ale pro pokročilé elektrické instalace obecně.
-
splňuje požadované mechanické vlastnosti. Pevnost v tahu 75 MPa, modul pružnosti 3,7 GPa, soudržnost vrstev 18 MPa a HDT 137,6 °C při zatížení 0,45 MPa.
Více o novém materiálu si můžete přečíst přímo na webu Prusa, kde je možné jej zároveň zakoupit. Cívka (850 g) černé barvy stojí 5990 korun.zdroj: Prusa