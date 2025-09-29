Cnews.cz  »  Internet  »  Průša ve spolupráci s českou TRL Space vyvinul materiál, který poletí do vesmíru. Koupit si jej můžete i vy

Internet

Průša ve spolupráci s českou TRL Space vyvinul materiál, který poletí do vesmíru. Koupit si jej můžete i vy

Dominik Dobrozenský
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Nový materiál Prusament PC Space Grade je cenově dostupný, tisknutelný na běžných 3D tiskárnách a vhodný pro využití ve vesmíru nebo náročných pokročilých elektroinstalacích.

Prusament míří do vesmíru, a to doslova. Průša totiž ve spolupráci s českou vesmírnou společností TRL Space vyvinul nový materiál, který je díky svým vlastnostem vhodný pro vesmírný průmysl, v oblastech částicové fyziky nebo u pokročilých elektroinstalací.

Cenově dostupný filament pro vesmírné projekty

Nový materiál s názvem Prusament PC Space Grade spojuje dostupnost jednoduchého 3D tisku s prototypováním a výrobou součástek pro skutečné vesmírné mise. Doposud se v tomto odvětví používaly materiály jako PEEK, PEKK nebo PEI, které jsou velmi drahé (klidně i 17 tisíc korun za cívku) a jejich tisk vyžaduje průmyslové 3D tiskárny s vysokou pořizovací cenou.

Prusament PC Space Grade je oproti tomu výrazně cenově dostupnější – cívka (850 g) stojí 6 tisíc korun a lze ji tisknout na většině běžných 3D tiskárnách Prusa i strojích jiných výrobců. Díky tomu se výrazně snižuje cena prototypování i výroby ostrých dílů.

Testy pro kosmické nasazení

Aby se nový materiál mohl dostat až do vesmíru, musí projít řadou náročných testů a splňovat řadu specifických vlastností. Testování probíhá v certifikovaných laboratořích jako ESA nebo CERN, které na základě výsledků zařazují materiály do odpovídajících kategorií.

CIF25

Jak Průša hovoří v blogovém příspěvku, jeho cílem je získat klasifikaci umožňující použití pro strukturální díly, například části satelitů typu CubeSat. K tomu vede ještě dlouhá cesta, ale nejdůležitější zkoušky už filament zvládl a aktuálně je vhodný pro méně náročné použití v oblasti kosmických technologií – například kryty elektroniky, držáky kabelů nebo jiné díly vystavené nižšímu mechanickému zatížení.

CD Project RED spojil síly s Průšou. Zdarma si teď můžete stáhnout 3D modely ze hry Cyberpunk 2077 Přečtěte si také:

CD Project RED spojil síly s Průšou. Zdarma si teď můžete stáhnout 3D modely ze hry Cyberpunk 2077

Prusament PC Space Grade:

  • nízkou úroveň odplyňování, což je proces uvolňování zbytkových monomerů nebo produktů vlastní degradace, které mohou poškodit elektroniku satelitů nebo jiných přesných zařízení.

  • je elektrostaticky disipativní. To znamená, že je schopný odvádět elektrostatický náboj, což je vlastnost důležitá nejen pro kosmický průmysl, ale pro pokročilé elektrické instalace obecně.

  • splňuje požadované mechanické vlastnosti. Pevnost v tahu 75 MPa, modul pružnosti 3,7 GPa, soudržnost vrstev 18 MPa a HDT 137,6 °C při zatížení 0,45 MPa.

Více o novém materiálu si můžete přečíst přímo na webu Prusa, kde je možné jej zároveň zakoupit. Cívka (850 g) černé barvy stojí 5990 korun.

zdroj: Prusa
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

Nejnovější

Anketa

Řešíte výkon při nabíjení telefonu?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Z našich webů

Dále u nás najdete

Léky chránící před HIV jsou nově i v injekcích

Úspěch bez reklamy: Společnost Vorwerk sází na osobní přístup

Jak se rozhodlo, co má od nového roku dělat ČT?

Live WEBCAST: Chytrá IT podpora pro hybridní práci

Češi spustili komerční síť, kterou nejde odposlouchávat

Nejaktivnější e-shopy měsíčně posílají desítky e-mailů

Jak funguje obnovitelná nafta?

O kolik nám zdraží energie emisní povolenky pro domácnosti?

Vzdělávací sektor bojuje s ransomwarem i za cenu vyhoření

Kauza Jimmy Kimmel jako test svobody slova

ChatGPT ovládá více než 80% trhu, konkurence zaostává

Inovujete? Můžete si odečíst z daní i miliony

Život mezi Evropou a Dominikánou: Podnikání s vůní doutníků

Paušální daň OSVČ vzroste v roce 2026 v 1. pásmu skoro na 10 tisíc

Když čůráte krev, musíte zpozornět. U mě to byla rakovina, vzpomíná muž

Jak Prima digitálně podporují Zrádce

Minimální mzda a zaručený plat pro rok 2026 v tabulkách

Chtěli prát prádlo, místo toho učí Čechy kouzlit s kořením

10+1 zaručených tipů, jak vytěžit maximum ze slevových akcí

Paušální daň 2026: Podnikatelé si připlatí o 15 tisíc více

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI