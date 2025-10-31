Cnews.cz  »  Televize  »  První česká zpravodajská stanice má svoji virtuální AI moderátorku

První česká zpravodajská stanice má svoji virtuální AI moderátorku

Redakce
Dnes
5 nových názorů

AI moderátor na stanici CNN Prima News Autor: CNN Prima News
AI moderátor na stanici CNN Prima News
AI moderátorka Nora provede v pravidelných pořadech diváky světem umělé inteligence.

Komerční zpravodajská stanice CNN Prima News ve svém vysílání poprvé využije virtuální moderátorku. Postava vytvořená umělou inteligencí, která dostala jméno Nora, se objeví v novém videopodcastu AI News.

Jak uvádí server Lupa.cz, bude mít tento magazín o umělé inteligenci premiéru v sobotu 1. listopadu ve 14:40 hod. Stanice jej připravuje ve spolupráci s Českou asociací umělé inteligence a společností Ydeal.

„Projekt AI NEWS otevírá dveře do světa umělé inteligence – fenoménu, který mění způsob, jakým žijeme, pracujeme i přemýšlíme. Každý týden se podíváme na jedno klíčové téma ze světa AI a také předvedeme praktickou ukázku unikátních schopností Nory – první virtuální moderátorky na CNN Prima NEWS.“ vysvětluje Milan Blažek, dramaturg pořadu AI News.

Podle tiskové zprávy bude mít Nora v pořadu specifickou roli. Zaměří se na praktické ukázky a návody, jak efektivně využívat AI nástroje, například pomocí optimalizace dotazů (promptů).

Hlavní moderátorkou pořadu, která diváky provede aktualitami ze světa AI, bude Laura Doubková. Součástí vysílání budou také rozhovory s odborníky, které povedou Alexander Bruna ze společnosti Elevaty.ai a ředitel České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl.

Nova ovládne sportovní vysílání v Česku: kupuje O2 TV a přebírá Oneplay Sport

zdroje: Lupa.cz, CNN Prima News

