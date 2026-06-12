První obchodní řetězec v Česku naostro nasazuje AI přímo do pokladen. Sama pozná ovoce, zeleninu či pečivo

Albert jako první obchodní řetězec v Česku nasazuje do ostrého provozu umělou inteligenci přímo na samoobslužné pokladny. Systém je stavěn tak, aby automaticky rozpoznal vybrané druhy zboží bez EAN kódu.
Od pečiva po ovoce a zeleninu
Řetězec tuto technologii testoval už loni na podzim v pěti prodejnách v Praze, Brně a Plzni. Nyní se skenování za pomoci umělé inteligence dostane postupně do všech prodejen vybavených samoobslužnými pokladnami. Pokladna by měla sama rozpoznat vybrané druhy zboží, jako je ovoce, zelenina nebo pečivo.
„Rozšiřování umělé inteligence na samoobslužné pokladny je pokračováním našich investic do moderních technologií. Jen v tomto roce do modernizace našich prodejen investujeme přes 2,5 miliardy korun, abychom zákazníkům jejich každodenní nákupy co nejvíce zpříjemnili a zjednodušili,“ říká ředitel komunikace obchodů Albert Jiří Mareček.
Albert si od nasazení slibuje zjednodušení využívání samoobslužných pokladen, snížení chybovosti při ručním zadávání zboží a také rychlejšímu odbavení zákazníků.
zdroj: Albert