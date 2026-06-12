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První obchodní řetězec v Česku naostro nasazuje AI přímo do pokladen. Sama pozná ovoce, zeleninu či pečivo

Dominik Dobrozenský
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Umělá inteligence v Albertu v samoobslužných pokladnách Autor: Albert
Umělá inteligence v Albertu půjde do ostrého provozu
Albert nasazuje umělou inteligenci na samoobslužné pokladny po celém Česku. Nová technologie dokáže sama rozpoznat vybrané druhy pečiva, ovoce a zeleniny, což má urychlit nákup a omezit chyby při zadávání zboží.

Albert jako první obchodní řetězec v Česku nasazuje do ostrého provozu umělou inteligenci přímo na samoobslužné pokladny. Systém je stavěn tak, aby automaticky rozpoznal vybrané druhy zboží bez EAN kódu.

Od pečiva po ovoce a zeleninu

Řetězec tuto technologii testoval už loni na podzim v pěti prodejnách v Praze, Brně a Plzni. Nyní se skenování za pomoci umělé inteligence dostane postupně do všech prodejen vybavených samoobslužnými pokladnami. Pokladna by měla sama rozpoznat vybrané druhy zboží, jako je ovoce, zelenina nebo pečivo.

„Rozšiřování umělé inteligence na samoobslužné pokladny je pokračováním našich investic do moderních technologií. Jen v tomto roce do modernizace našich prodejen investujeme přes 2,5 miliardy korun, abychom zákazníkům jejich každodenní nákupy co nejvíce zpříjemnili a zjednodušili,“ říká ředitel komunikace obchodů Albert Jiří Mareček.

Školení Kubernetes

Albert si od nasazení slibuje zjednodušení využívání samoobslužných pokladen, snížení chybovosti při ručním zadávání zboží a také rychlejšímu odbavení zákazníků.

zdroj: Albert

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Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

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