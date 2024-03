První úkaz nové generace grafik Intelu. Arc „Battlemage“ zatím jen jako levné mainstreamové karty?

Nvidia a AMD už mají nějakou dobu venku novou generaci herních GPU, zatím ale stále není jasné, kdy vyjdou next-gen grafiky Intel Arc, které mají kódové označení Battlemage. Vypadá to ale, že se objevila první stopa jejich vzorků. To indikuje, že Intel už má v laboratořích křemík, a během několika měsíců by tak možná tato GPU mohla jít na trh. I když Intelu první generace Alchemist také trvala hodně dlouho, takže vydání letos zaručeno není.

První ES grafiky Battlemage

Grafiky, které už zřejmě mají v sobě GPU generace Battlemage, se objevily v databázi nástroje SiSoft Sandra, kde je patrně otestoval někdo pracující v Intelu nebo jednom z partnerů. Jde o dvě různé konfigurace, které ale pravděpodobně jsou tvořené různými „řezy“ stejného GPU, které vypadá na mainstreamové řešení.

Sandra zatím nedetekuje žádné jméno těchto grafik mimo „Intel Graphics D“ (podle toho D asi jde o desktopové samostatné grafiky do slotu PCI Express ×16), což ale odpovídá tomu, že jsou ještě daleko od vydání a jde o inženýrské vzorky. Označení „gfx-driver-ci-master-16050 DCH-D“ pochází zřejmě od použitého ovladače.





GPU má podle jednoho záznamu 24 jader Xe, což dává 192 EU. V architektuře Battlemage by snad Xe Core mělo dávat 128 shaderů, takže by grafika obsahovala 3072 shaderů. Sandra sice detekuje „1728S“, ale toto pravděpodobně nebude reálný počet shaderů (znamenalo by to 9 shaderů na jednu EU, zatímco v architektuře Alchemist a očekáváme i v Battlemage by to mělo být 16). Detekovaná frekvence je 1,8 GHz.

Vzorek grafické karty Intel Arc s GPU Battlemage v databázi SiSoft Sandra Autor: SiSoftware Official Benchmark Ranker

Druhá nalezená grafika je zřejmě totéž, ale jen se 160 EU (20 Xe Core), což pravděpodobně znamená 2560 shaderů (zřejmě chybná detekce uvádí „1440S“). Je pravděpodobné, že toto je ořezaná verze GPU, která bude prodávaná jako levnější varianta a budou se v ní využívat křemíky s nějakým nalezeným defektem z výroby, zatímco první verze se 192 EU / 24 Xe Core je plně aktivní verze čipu. I zde je detekovaná frekvence 1,8 GHz, toto je ale asi jen konzervativní takt zvolený pro inženýrský vzorek, ve finále Intel frekvence vybičuje výš.

Vzorek grafické karty Intel Arc s GPU Battlemage v databázi SiSoft Sandra Autor: SiSoftware Official Benchmark Ranker

Toto GPU má podle všeho 192bitovou paměťovou sběrnici, jelikož je osazeno 12 GB GDDR6, a to u obou variant. Podle toho, jaké frekvence paměti budou použité, by GPU mohlo disponovat propustností někde v rozmezí 384–480 GB/s (uvažujeme-li GDDR6 s efektivními frekvencemi 16,0 až 20,0 GHz).

Mainstreamové karty?

Podle šířky pamětí by tyto grafiky mohly být konkurenty grafik, jako je AMD Radeon RX 7700 XT a GeForce RTX 4070, GeForce 4070 Super a RTX 4070 Ti. Značení by možná mohlo být Arc B770 a Arc B570 (B podle generace Battlemage). Ale není zdaleka vyloučeno, že výkon nebude nakonec nižší, i vzhledem k počtu výpočetních jednotek. Nakonec by se mohly posunout o něco níž a konkurovat modelům jako Radeon RX 7600 XT a GeForce RTX 4060 / 4060 Ti.

Zda Intel chystá i nějaké GPU architektury Battlemage, které by mělo více jednotek, širší paměťovou sběrnici a mířilo na vyšší výkonnostní segmenty, v tuto chvíli nevíme. Zprávy od youtuberů, jako je Moore’s Law is Dead, občas mluví o tom, že Intel většinu GPU této generace zrušil.

Stihne Intel vydání před příchodem nové generace GPU?

Vydání nové generace grafik od AMD a Nvidie se očekává na podzim letošního roku nebo začátkem roku 2025. I pokud by se Intelu povedlo stihnout vydání Battlemage v Q4 2024, může se stát, že tuto generaci, která měla asi původně bojovat s Radeony RX 7000 a GeForce RTX 4000, bude mít až v momentě, kdy konkurence začne vydávat Radeony RX 8000 a GeForce RTX 5000.

Toto už se zčásti stalo u generace Alchemist, kde se Intelu podařilo vydat výkonnější modely Arc A750 a A770 až těsně před vydáním GeForce RTX 4090 – a to ještě asi uvedení bylo posunuto dopředu před reálnou připravenost. U generace Battlemage to možná nakonec bude ještě o něco opožděnější.

Zdroje: VideoCardz, SiSoft Sandra (1, 2)