Z hudebního katalogu začne generovaná hudba mizet 9. prosince a čistka potrvá až do začátku příštího roku. Služba na svém webu uvedla, že takto odstraní asi 29 milionů skladeb. Tidal se tím stane první velkou streamovací službou, která plně generovanou hudbu zakazuje plošně. Mezi známějšími hudebními platformami to zatím udělal jen Bandcamp.
Polovina hudby
Důvod je prostý – hudba generovaná pomocí AI tvoří velkou část nahrávaného obsahu. V případě Tidalu jde o 43 % skladeb, které tvůrci do Tidalu poslali za posledních 90 dní. Podíl takto vytvořené hudby navíc stoupá a brzy by běžnou lidskou hudbu převýšil. Zájem o AI hudbu přitom téměř neexistuje – 96 % takových skladeb nemá na Tidalu jediné přehrání. Vedení společnosti tvrdí, že v přílivu AI hudby zapadá ta skutečná a chystá se odmítnout 80 až 85 tisíc AI skladeb denně.
Není přitom jasné, jaké mechanismy používá Tidal pro detekci takto vytvořené hudby. Nejjednodušším způsobem je využití metadat, která ukládají jak některé tvůrčí platformy, tak distribuční služby. Pokud taková data obsažena nejsou, musí se Tidal spoléhat na některý z pokročilých detekčních systémů. Výjimkou budou skladby, při jejichž tvorbě byla AI použita, ale nevznikly díky ní celé.
Tidal zahájil boj proti AI hudbě už letos v červenci, kdy přestal tvůrcům AI hudby vyplácet odměny a začal jejich skladby označovat štítkem AI. Naopak konkurence v podobě Spotify a YouTube Music zatím volí benevolentnější cestu a AI hudbu jen označuje. Spotify ji potom nezahrnuje do doporučení. Deezer, na kterém tvoří AI hudba asi 44 % nového obsahu, umožňuje generovanou hudbu skrýt.
Zdroj: X