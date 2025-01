Raspberry Pi 5 je už úplně normální počítač. Teď dostalo 16 GB paměti RAM

Když vyšlo Raspberry Pi 5, dostalo až překvapivě dobrý procesor s architekturou Cortex-A76 (dobrý relativně k tomu, jak šetřivá tato zařízení bývala a jak zastaralé jejich čipy bývaly). Navíc se s deskou už dají používat NVMe SSD (bohužel ale ne s Raspberry Pi 500). Teď dojem, že RPi už je úplně regulérní počítač, prakticky dovršil poslední upgrade. Výrobce totiž začal nabízet větší paměť RAM, s kterou už je RPi na úrovni dnešních PC.

Minulý týden firma Raspberry Pi oznámila, že ke stávajícím verzím RPi 5 s 4GB a 8GB pamětí (pro speciální použití existuje i levnější 2GB varianta) přidává novou 16GB verzi. Zatímco s 8GB pamětí dnes můžete pořád používat standardní PC s Windows 10 nebo 11, už to může trochu dřít (přičemž paradoxně největší problém dnes dělají prohlížeče internetu – což bývalo ne tak dávno považováno za synonymum nenáročného použití – a od nich odvozené webové aplikace). A nějaká hitparáda to přes pofidérní tvrzení marketingu není ani na platformě Apple macOSu.

Až 16GB paměť RAM lze dnes považovat za rozumné minimum, takže u Raspberry Pi 5 je to zajímavá možnost pro ty, kteří ho chtějí používat jako standardní počítač na kancelářské a internetové činnosti. Pro takové desktopové použití se teď asi největším limitem desky stane její spartánské grafické jádro. Vedle tohoto hlediska firma uvádí, že motivací k výrobě verze s větší pamětí je i to, aby se desky daly použít pro aplikace, které doteď nebyly možné (například použití s AI aplikacemi používajícími LLM).





16GB verze Raspberry Pi 5 používá stále procesor Broadcom BCM2712 se steppingem D0, který by ale neměl být úplně nový, objevil se už loni (deska šla na trh se steppingem C1). Podle některých informací by snad čip D0 měl mít o něco lepší provozní vlastnosti. Frekvence a výkon by ale měly zůstat stejné, pokud tedy není řeč o nějaké aplikaci, kde výkon trpěl na nedostatek RAM.

Paměť LPDDR4X je od Micronu, osazená vedle procesoru v jednom pouzdru, které by mělo obsahovat osm 16Gb čipů. Vedle tohoto pouzdra a popisu na PCB asi nebude deska nějak viditelně změněná a výrobce neuvádí, že by měl 16GB model nějaké změny ve výbavě nebo schopnostech. Jde tedy čistě o upgrade kapacity RAM.

Raspberry Pi 5 16GB Autor: Raspberry Pi

Raspberry Pi 5 s 16GB pamětí se začalo prodávat za cenu 120 $ (s DPH asi 3550 Kč / 144 €), zatímco 8GB verze má cenu 80 $ (oficiální cena od uvedení). Mimochodem, není to tak dávno, co za takový rozdíl v kapacitě paměti Apple účtoval 200 $ (šlo sice o novější paměť LPDDR5X, ale je možné, že v objemech, které firmy nakupují, to Apple nestálo o moc víc, než jaké náklady má RPi).

U RPi 5 je to nicméně 50% navýšení ceny celého zařízení, takže kupovat 16GB verzi logicky dává smysl jen tehdy, pokud chcete opravdu desku používat v nějaké serverové, desktopové nebo třeba vývojářské aplikaci, kde tuto kapacitu potřebujete. Na různé embedded využití to nemusí být moc výhodné. Pro zájemce by každopádně už tato nová vrze měla být v prodeji, mají ji už i čeští distributoři.

Zatím nejsou zprávy o tom, že by firma chystala také 16GB verzi klávesnicového počítače RPi 500.

Zdroj: Raspberry Pi