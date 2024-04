Razer podváděl s podsvícenými RGB maskami proti covidu, teď musí vracet peníze

Každý z nás si jistě pamatuje na dobu covidovou, zmatky a počáteční nedostatek ochranných prostředků, zejména pak obličejových roušek. Ne všichni už ale zaregistrovali snahu Razeru, společnosti zaměřující se primárně na herní periferie, vstoupit na trh se svojí obličejovou obličejovou maskou ve stylu cyberpunku s třídou ochrany N95.

Razer s touto obličejovou maskou přišel v roce 2021 jako alternativou k tradičním maskám, které se nosily během covidové pandemie. Maska Zephyr s RGB podsvícením stála v té době 100 dolarů a měla se pyšnit třídou ochrany N95, tedy ochranou se schopností odfiltrovat nejméně 95 % částic ve vzduchu.

Maska Razer Zephyr Autor: Razer

Časem se však zjistilo, že to není tak úplně pravda. Podle magazínu The Verge odhalil pravdu youtuber Naomi Wu, který masku Zephyr rozebral a zjistil, že žádnou certifikací N95 nedisponuje. Na to reagoval Razer vymazáním každého výskytu „N95“ v produktové stránce masky Zephyr a v příspěvku na síti X uvedl, že „Razer Zephyr a Zephyr Pro nejsou lékařská zařízení, respirátory, chirurgické masky nebo osobní ochranné prostředky (PPE) a nejsou určeny k použití v lékařském nebo klinickém prostředí“.





Co na to FTC (Federal Trade Commission)?

Federální obchodní komise se přidala na stranu zákazníků. Podle ní učinil Razer zavádějící prohlášení o masce na sociálních sítích a na svých produktových stránkách. FTC zároveň tvrdí, že Razer nikdy nenechal své obličejové masky Zephyr testovat Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv nebo Národním institutem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Ředitel Úřadu pro ochranu spotřebitelů Samuel Levine řekl, že „tyto podniky nepravdivě tvrdily uprostřed globální pandemie, že jejich obličejová maska je ekvivalentem certifikovaného respirátoru N95. FTC bude i nadále činit odpovědnými podniky, které používají nepravdivá nebo nepodložená tvrzení k cílení na spotřebitele, kteří rozhodují o jejich zdraví a bezpečnosti“.

FTC požaduje po Razeru, aby vrátil peníze zákazníkům (více než 1,1 milionu dolarů), kteří si jejich obličejovou roušku zakoupili, a zaplatil občanskoprávní pokutu ve výši 100 tisíc dolarů. Zároveň Razeru zakazuje činit nepravdivá prohlášení o zdraví související s covidem a další nepodložená tvrzení, která by mohla zákazníky v budoucnu uvést v omyl.