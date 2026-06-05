Recenze Endorfy Aquarius 8000 Corona: designová vitrína, která potěší stavitele i fanoušky RGB

Vzhled a zpracování:
Endorfy se s modelem Aquarius 8000 Corona pouští mimo zavedené koleje klasických počítačových skříní a s trochou experimentálna se vydává do neznáma. Jde o první skříň značky, která se pyšní panoramatickým pohledem do interiéru přes dvě tabule tvrzeného skla. Oba panely lze snadno sundat, což pomůže hlavně při samotné stavbě počítače.
Zaoblené hrany skla navazují na robustní kovovou konstrukci, která působí velmi jistě a bytelně. Design skříně doplňuje jemné perforování prakticky po celé skříni, díky němuž má vznikající teplo dostatek prostoru pro odvod ven. Právě kombinace zaoblených rohů a perforování se mi osobně na této skříni líbí. Dodává jí osobitý nádech a moderní vzhled, který si u mnohých hráčů najde své místo.
Na poměry middle tower skříní je Aquaris 8000 Corona lehce rozměrnější. S velikostí 520 × 497 × 239 mm ale nabízí dostatek prostoru nejen pro komponenty, ale také pro vedení kabeláže se základní deskou i ve spodní části. Tam najdete také zapínací tlačítko schované v logu Endorfy, tlačítko pro reset a trojici USB (dvě USB 3.2 Gen 1 a jedno USB-C 3.2 Gen 2).
Za trochu nešťastné považuji spojení resetovacího tlačítka s ovládáním ARGB podsvícení, osobně bych se bál nechtěného resetu při snaze změnit barevné schéma. V praxi to ale nemusí být zásadní problém, jelikož většina si dnes nechává adresovatelné RGB osvětlení ovládat přímo přes trojpin základní desky.
Co se prachových filtrů týče, jemnější síťovinu najdete ve výsuvné spodní části, která je mimochodem symetrická a lze ji vrátit zpět bez ohledu na orientaci. Horní část pak spoléhá jen ja jemné perforování bez samotného filtru.
Specifikace a výbava:
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Provedení skříně:
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middle tower
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Podporovaný formát:
základní desky:
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ITX, microATX, ATX, SSI-CEB (E-ATX do šířky 280 mm)
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Podpora zdroje:
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ATX s maximální délkou 440 mm
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Maximální výška chladiče:
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179 mm
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Maximální délka GPU:
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445 mm
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Kapacita disků:
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Kompatibilita radiátorů:
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Předinstalované ventilátory:
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4× Endorfy Corona 120 ARGB (200–1600 ot./min, PWM, FDB ložisko
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Maximální počet ventilátorů:
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10× 120 mm nebo 9× 140 mm
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Konektory:
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Rozměry a hmotnost:
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520 × 497 × 239 mm; 9,5 kg
Vnitřní uspořádání a výbava:
Po sundání bočnic odhalí Aquarius 8000 Corona poměrně tradiční vnitřní uspořádání. Dominantou je čtveřice předinstalovaných ventilátorů Corona 120 ARGB, každý s PWM regulací v rozsahu 200 až 1 600 otáček za minutu. Orientace tří ventilátorů po straně přivádí vzduch směrem dovnitř skříně, čtvrtý ventilátor v zadní části pak žene horký vzduch ven.
Z dalších předinstalovaných prvků zde najdeme dvojici hubů pro adresovatelné RGB a ovládání charakteristik, přičemž jeden z nich je zaplněn předinstalovanými ventilátory a druhý zůstává volný pro další rozšíření. Je však potřeba počítat s tím, že všechny připojené ventilátory budou sdílet stejné PWM nastavení otáček, což nemusí vyhovovat každému. Chování ARGB pak závisí hlavně na možnostech softwaru základní desky.
Za šikovné považuji kolejničky pro dvojici 3,5" disků. Není třeba nic šroubovat, stačí šuplík jen posunout do strany a vytáhnout. Při zasunutí zpět drží spolehlivě a gumové pojezdy zároveň pomáhají tlumit vibrace vznikající provozem disků. Zadní část skříně má základní systém pro organizaci kabeláže včetně pár pásků na suchý zip, zde je však vedení přinejlepším průměrné.
Z vnitřní strany musím naopak pochválit opravdu široké možnosti otvorů pro vedení kabelů. Otvorů je opravdu dostatek, což ocení hlavně hračičkové a ti, kteří chtějí mít skříň co nejvíce vyšperkovanou. Díky hloubce skříně máte dostatek prostoru i za radiátorem pro ruce i kabely. Fajn je také otvor pro napájení grafické karty a podpora základních desek s back-connect konektory, které umožňují vést většinu kabeláže mimo pohledovou část sestavy.
Montáž:
Pro účely testování jsem do skříně instaloval sestavu složenou z desky MSI PRO B760-P osazenou procesorem Intel Core i5–14600KF. O chlazení se staral 360mm vodní chladič Endorfy Navis F360 ARGB, jehož radiátor putoval na horní stranu úplně bez problému. Dále sestava obsahovala 32 GB DDR4 RAM a trojici disků (2× M.2 NVMe a 1× HDD). Jako grafická karta posloužila MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X BLACK 8G s hloubkou 120 mm. Napájení zajišťoval ATX zdroj Endorfy Supremo FM6.
Zběhlejším z vás už jistě došlo, že se jedná o decentní herní PC, rozhodně však nevyužívá plný potenciál prostoru, který Aquarius 8000 Corona nabízí. Jinou sestavu jsem však bohužel v době psaní recenze neměl. Skříň je postavena pro výrazně výkonnější komponenty. Podporuje grafické karty dlouhé až 445 mm, vodní chlazení s až 420mm radiátorem nebo vzduchové chladiče vysoké až 179 mm.
Z pohledu montáže jako takové patří Endorfy Aquarius 8000 Corona mezi skříně vhodné pro stavbu počítače. Velkorysý vnitřní prostor usnadňuje instalaci základní desky, vodního chlazení i následného vedení kabeláže. Větší hračička než já by si rozhodně s kabeláží pohrál ještě více. Dostatek místa nechybí ani v prostoru pro zdroj, který pojme modely dlouhé až 330 mm. Bez potíží tak skříň vyhoví i náročným high-endovým sestavám.
Závěr:
Endorfy Aquarius 8000 Corona na mě zapůsobila hlavně prostorným interiérem a množstvím promyšlených detailů. Řeč je o hromadě průchodek pro kabely, magneticky uchycenému krytu PCIe slotů, pojezdům pro šuplík na 3,5" disky nebo prachovému filtru, u kterého nemusíte řešit správnou orientaci. Právě tyto drobnosti dělají práci se skříní výrazně pohodlnější a ukazují, že výrobce myslel nejen na estetiku, ale i na praktickou stránku používání.
Bonusem jsou pak samotné panoramatické bočnice s jemným zaoblením, které dávají vyniknout osazenému hardwaru a jaksi přímo vybízí ke stavbě jednorožčího buildu. Podpora back-connect základních desek a čtveřice předinstalovaných ventilátorů Corona 120 ARGB je pak jen třešničkou na dortu.
Pokud bych měl hledat negativa, zmínil bych spojení resetovacího tlačítka s ovládáním ARGB podsvícení, které může vést k nechtěnému restartu. Zamrzí také absence prachového filtru na horní straně, kde se uživatel musí spolehnout jen na jemné perforování. Prostor pro zlepšení by byl i ve vedení kabeláže na zadní straně, zde však nejde o nic, co by výrazně kazilo celkový dojem.
Celkově je Endrofy Aquarius 8000 Corona velmi povedenou skříní, kterou šikovné ruce promění doslova ve výkladní skříň svého herního setupu. Dostatek prostoru a promyšlená konstrukce tak potěší nejednoho stavitele. Pokud vám tedy padla do oka, její koupi mohu jen doporučit. S aktuální cenou lehce přes tři tisíce jde o solidní poměr mezi výbavou, kvalitou zpracování a celkovou cenou.
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Líbilo se mi:
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Nelíbilo se mi:
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+ moderní design s prostorným interiérem
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– resetovací tlačítko sdílí ovládání ARGB
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+ panoramatická bočnice
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– prachový filtr jen ve spodní části
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+ velké množství otvorů pro kabely
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– hub neumožňuje individuální regulaci otáček
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+ podpora desek s back-connect konektory
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+ promyšlené detaily
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+ čtveřice předinstalovaných ARGB ventilátorů