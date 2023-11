Herní klávesnice Endorfy Thock Wireless: s barvičkami jako na vánočním stromečku (recenze)

Obsah balení:

Endorfy dává ke svým klávesnicím do krabičky poměrně standardní várku příslušenství. Mimo samotné klávesnice tak v balení najdete také přibližně 1,8metrový USB-A/USB-C kabel se stříbrným opletením, 2,4GHz USB přijímač, plastový nástroj pro vytažení kláves, kovový nástroj pro vytažení switchů a uživatelskou příručku s pár informacemi o použití a připojení.

V balení najdete vše od klávesnice po nástroj pro vytahování spínačů Autor: Cnews

Parametry:

typ klávesnice: mechanická typ spínačů: Kailh Box Red (ostatní modely mají i Kailh Box Red a Box Brown a obyčejné Kailh) Počet kláves: 104 vzorkovací frekvence: 1000 Hz podsvícení kláves: ano, ARGB opěrka zápěstí: ne podpora maker: ano anti-ghosting: ano N-Key rollover: ano tlačítka pro ovládání multimédií: pouze hlasitost, multimediální zkratky připojení k počítači: Bluetooth

2,4GHz USB přijímačem

odnímatelným kabelem o délce 1,8 metru (USB-C/USB-A) layout: ANSI, US rozvržení kláves rozměry: 445,4 × 140 × 42,5 ~ 55,5 mm hmotnost: 998 gramů další parametry: hliníkový rám

PBT klávesy

kolečko pro ovládání hlasitosti

deaktivace klávesy Windows

doprovodný software

3 polohy nadzvednutí klávesnice

nástroj pro vytažení kláves schovaný v těle klávesnice

možnost připojení až ke 3 Bluetooth zařízením

Vzhled a zpracování:

Co na první pohled určitě zaujme, je samotný vzhled klávesnice. Stříbrné hliníkové tělo je vloženo do bílé základny z pevného plastu, Pudding klávesy s výrazně průsvitnou částí pro zobrazení RGB podsvícení. Celé tělo působí velmi bytelně a díky použitému hliníkovému rámu nikde nic nevrže, což je ostatně jeden z faktorů, který bych od mechanické herní klávesnice očekával.

Pokud by vám nevyhovovala mnou testovaná bílá varianta, velikost nebo Pudding klávesy, Endorfy má celou řadu alternativ z řady Thock. V nabídce najdete černé varianty, zmenšené 75% verze bez numerického bloku i zástupce drátových Thock klávesnicí.

Endorfy Thock Wireless Red Onyx White Pudding v celé své kráse Autor: Cnews

O faktu, že se jedná o klávesnici od Endorfy, vás ubezpečí jemně vylisovaný název společnosti na hraně v levé spodní části a další nápis Endorfy u otočného kolečka. To slouží pro změnu hlasitosti a po jeho stisknutí (na což jsem přišel až po desítce hodin používání) pak k vypnutí zvuku. Samostatné multimediální klávesy byste u tohoto modelu hledali marně. Endorfy je alespoň nahrazuje multimediálními zkratkami, které však na klávesách nejsou označeny a musíte si na ně tak nějak přijít sami.





Máte raději klávesnice typu ANSI, nebo ISO? ANSI (US, jednořádkový enter a dlouhý levý shift)

ISO (evropská, dvouřádkový enter a krátký levý shift)

je mi to jedno

Z uživatelského hlediska je zajímavý pravý bok i spodek, pojďme ale postupně. Na pravé straně se nachází přepínač pro vypnutí klávesnice a přechod mezi bezdrátovým/drátovým režimem. To je důležité například v momentě, kdy byste chtěli skrze software nastavovat makra nebo upravovat nastavení klávesnice. Při jakémkoliv nastavování je klávesnici vždy nutné připojit k počítači skrze USB kabel a přepnout ji do drátového režimu.

Na pravém boku se nachází přepínač mezi vypnutím a drátovým/bezdrátovým režimem Autor: Cnews

Na spodní straně pak můžete najít nástroj pro vyjmutí kláves (v balení se nachází i nástroj na vyjmutí samotných spínačů) a magneticky uchycený USB přijímač. Pochvalu zaslouží Endorfy za tři možnosti vedení kabelu a tři úrovně zdvihu klávesnice v rozmezí od 42,5 mm do 55,5 mm.

Spodní strana klávesnice určitě stojí za pozornost Autor: Cnews

Malou výtku bych měl k absenci podložky zápěstí, kterou osobně u vysokoprofilových kláves vždy preferuji. Dále by klávesnici v mnou testovaném bílém provedení daleko více slušely také bílé podpěry u dlouhých kláves, jako je například mezerník nebo Enter. To jsou však jen kosmetické vady, které na celkové používání nemají vůbec žádný vliv.

Spodní strana ukrývá prostor pro uschování příslušenství Autor: Cnews

Switche a používání:

Téměř všechny klávesnice spadající do série Thock disponují mechanickými spínači Kailh Box. Mnou testovaná bílá Thock Wireless Onyx je k dispozici se spínači Kailh Box Red, které mají lineární aktivační křivku s nízkou aktivační silou 50 g a dráhou potřebnou pro aktivaci 1,8 mm. Tyto spínače jsou vhodné kupříkladu pro hráče akčních FPS titulů, kdy je třeba co nejkratší dráha stisku a nejmenší možná síla potřebná pro stisk.

Pokud vám svým typem spínače Kailh Box Red nevyhovují, ale nad klávesnicemi série Thock uvažujete, doporučil bych vám podívat se na jiné modely, které disponují i jinými Kailh spínači (Box Blue/Brown/Black nebo předchozími Hailh Red/Blue/Brown). Jednotlivé spínače se od sebe liší aktivační silou a typem sepnutí. Konečné rozhodnutí je samozřejmě na hráči, jaký typ spínačů preferuje.

název switche: typ: hlučnost: aktivační síla (odpor): výška sepnutí (dráha): celková výška: doporučené pro: Kailh Box Red linear střední 50 g 1,8 mm 3,6 mm hraní, psaní Kailh Box Blue Clicky hlasitý 60 g 1,8 mm 3,6 mm psaní Kailh Box Brown tacticle Střední 50 g 1,8 mm 3,6 mm příležitostné psaní, hraní Kailh Box Black linear tichý 60 g 1,8 mm 3,6 mm hraní

Chválím Endorfy za použití vylepšených Kailh Box spínačů namísto obyčejných Kailh. Hlavní rozdíl Box spínačů oproti klasickým je použití čtvercového boxu okolo středového kříže, díky čemu se klávesy jistěji uchytí na spínači a méně se viklají při používání. Další (pro mnohé výhoda) rozdíl spočívá v přítomnosti zvýšené odolnosti IP56 ve prospěch Kailh Box spínačů, která jim propůjčuje odolnost proti vodě a prachu.

A všichni moc dobře víme, jak nepříjemné může být vylití nápoje do klávesnice. Neříkám, že Endorfy Thock vydrží bez problému polití Pepsi nebo kávou, díky přítomnosti IP56 ale máte trochu menší šanci na to, že vylitou kapalinou spínače odrovnáte. A pokud by se tak stalo, můžete spínače jednoduše vyměnit kus za kus pomocí nástroje v balení.

Detail na nové Kailh Box Red spínače Autor: Cnews

Kailh Box mají navíc jiný „klikací“ mechanismus oproti klasickým Kailh spínačům. Kailh spínače mají malé měděné spínací prvky, Kailh Box pak disponují měděnými lištami, které zlepšují výsledný „klikací“ zvuk. Technicky mají Kailh Box o 0,4 mm menší dráhu sepnutí, což by mohlo logicky vést k rychlejšímu sepnutí klávesy po stisku a provedení příkazu. V realitě je ale tato vzdálenost tak titěrná, že rozdíl prakticky nepoznáte. Ale na papíře to zní samozřejmě pěkně.

Pomocí nástroje je možné spínače vyměnit kus za kus Autor: Cnews

Multimediální zkratky:

Klávesnice nese standardní US rozložení, což lidé neznalí pozic jednotlivých českých znaků moc neocení. Co je však větší škoda, je absence jakéhokoliv značení multimediálních zkratek. Těmi sice klávesnice disponuje, na jejich pozice si však musíte přijít tak trochu sami. Na pozici ovládacího kolečka přijdete hned, zbytek je detektivní činnost, kterou jsem si dovolil udělat za vás.

Klávesovou zkratkou Endorfy + 1 až 4 přepínáte mezi připojenými zařízeními Autor: Endorfy (úprava Cnews)

Je trochu škoda, že tato bílá bezdrátová varianta žádné značení na klávesách nemá, zatímco drátová Thock klávesnice ano.

operace: klávesová zkratka: Endorfy + F1 průzkumník souborů Endorfy + F2 otevření výchozího prohlížeče Endorfy + F3 kalkulačka Endorfy + F4 otevření přehrávače médií Endorfy + F5 předchozí skladba Endorfy + F6 následující skladba Endorfy + F7 play/pause Endorfy + F8 zastavení hudby Endorfy + F9 vypnutí zvuku Endorfy + F10 snížení hlasitosti Endorfy + F11 zvýšení hlasitosti Endorfy + F12 uložit jako Endorfy + ← snížení rychlosti podsvícení Endorfy + → zvýšení rychlosti podsvícení Endorfy + ↓ snížení hodnoty podsvícení Endorfy + ↑ zvýšení hodnoty podsvícení

Software:

Byť je možné klávesnici bez problému používat i bez doprovodného softwaru, jeho absencí se zbytečně ochudíte o možnost tvorby maker, přizpůsobení RGB podsvícení a dalších funkcí. Software je k dispozici ke stažení na oficiálních stránkách pod záložkou Keyboards. Zde vyberte drátovou (wired) nebo bezdrátovou (wireless) verzi a stáhnete požadovaný software. Opět připomínám, že u bezdrátových klávesnic je nutné mít klávesnici přepnutou do režimu USB, jinak ji software nebude detekovat.

Kategorie Illumination (zdroj: Cnews) Kategorie Buttons (zdroj: Cnews)

Software je rozdělen do 4 kategorií – Illumination, Buttons, Macros a Other. V Illumination si můžete nastavit ARGB podsvícení kláves. K dispozici máte na výběr mezi 19 předpřipravenými režimy a vlastním, kde se můžete patřičně vyřádit. Kategorie Buttons vás zavede do nastavení funkcí kláves, kde můžete například měnit výchozí nastavení multimediálních kláves.

Kategorie Macros (zdroj: Cnews) Kategorie Other (zdroj: Cnews)

Kategorie Macros vám umožní tvorbu vlastních maker s poměrně širokými možnostmi přizpůsobení, poslední záložka Other vám umožní uzamknutí Windows klávesy, prohození ASDW nebo aktivaci N-Key rollover. V levé straně je k dispozici také možnost ukládání nastavení do profilů, které je dále možné exportovat/importovat, kopírovat, jak je známé z mnoha jiných softwarů.

Výdrž:

Další detektivní dobrodružství na mě čekalo u výdrže, vzhledem k tomu, že Endorfy u svých bezdrátových modelů neuvádí výdrž baterie. Ono je tomu dost možná záměrně, jelikož právě výdrž je dost subjektivní záležitostí a dost se odvíjí od toho, jakým způsobem používá daný člověk klávesnici. Jiné výdrže totiž na stejném modelu dosáhnete při běžném kancelářském používání, jiné naopak při zběsilém hraní a jiném při různých hodnotách podsvícení.

Jeden z 19 RGB režimů Autor: Cnews

Bezdrátové modely s numerickým blokem mají 4000mAh baterii, zmenšené verze bez numeriky pak dostaly 2500mAh baterii. Při mém testování vydržela Thock Wireless Onyx přibližně 20 hodin používání se zapnutým podsvícením na 100 %, po jeho vypnutí jsem se dostal na hodnotu přibližně 40 až 45 hodin.

V praxi to znamená, že pokud budete denně používat klávesnici přibližně 4 hodiny s podsvícením na 100 %, vydrží vám na jedno nabití asi 4 až 5 dní, pokud podsvícení snížíte nebo úplně vypnete, můžete se se 4 hodinami používání denně dostat přibližně na 10 dní bez potřeby nabíjení. Pokud klávesnici chvíli nepoužíváte, automaticky vypne podsvícení pro úsporu energie.

Další z RGB režimů klávesnice Autor: Cnews

Na slabou hodnotu baterie vás upozorní blikáním LED kontrolka umístěná nad numerickým blokem. Nabití klávesnice do plna mi pak trvalo přibližně 3 hodiny skrze dodávaný USB kabel zapojený do USB 3.2 v mém počítači.

Závěrečné hodnocení:

Klávesnice Endorfy Thock Wireless Red Onyx White Pudding nabízí kvalitní uživatelský zážitek, který ocení jak hráči počítačových her, tak i náruživí pisálci. Ostatně koneckonců já sám se řadím k oběma skupinám a při používání jsem prakticky nenarazil na zásadní problém, který by mě od hraní nebo psaní na této klávesnici odradil.

Endorfy Thock Wireless Onyx White Pudding se spínači Kailh Box Red se prodává aktuálně za cenu okolo 2400 Kč. Za tyto peníze dostanete kvalitně zpracované tělo, stylový bílý design podpořený ARGB podsvícením a vylepšené Kailh Box spínače, které v mnohém předčí starší „generaci“ Kailh spínačů. Oceňuji také klávesové zkratky pro rychlé přepínání mezi připojenými Bluetooth zařízeními, které funguje bleskurychle, a hlavně spolehlivě.

Mírným nedostatkem této klávesnice je z mého hlediska absence vyznačení multimediálních zkratek na klávesách, kterými kupříkladu drátová Thock verze disponuje. Absence opěrky zápěstí je pak osobně subjektivní nedostatek. I přesto se ale jedná o výbornou klávesnici, která, pokud zaujala vaši pozornost, určitě špatnou koupí nebude.

A na úplný závěr doplním, že Endorfy myslelo i na příznivce klasických drátových nebo zmenšených verzí bez numerického bloku, které vám mohou ušetřit místo na stole ku většímu prospěchu myši.