Recenze herní klávesnice Epomaker TH108 Pro: návykové tiché switche doplňuje displej a zbytečné chyby

Obsah balení:
Epomaker do balení přidal vše potřebné, abyste mohli klávesnici nejen ihned používat, ale v případě potřeby i servisovat. Kromě samotné klávesnice tak v balení najdete opletený 1,8metrový kabel, dva náhradní switche (podle výběru modelu) a nástroj pro jejich vytažení. Samozřejmostí je i nutná dokumentace.
Zajímavým detailem je 2,4GHz přijímač, který byste v krabičce hledali marně. Výrobce jej totiž šikovně schoval přímo do těla klávesnice, konkrétně do levé zadní nožičky. Jde o velmi povedené řešení, protože například při cestování takto nehrozí, že by se přijímač někam zatoulal nebo ztratil.
Parametry:
|
Typ klávesnice:
|
mechanická
|
Typ spínačů:
|
Epomaker Creamy Jade nebo Epomaker Sea Salt Silent V2
|
Počet kláves:
|
104
|
Podsvícení kláves:
|
ano
|
Opěrka zápěstí:
|
ne
|
Podpora maker:
|
ano
|
Anti-ghosting:
|
ano s N-Key rollover
|
Tlačítka pro ovládání multimédií:
|
změna hlasitosti, vypnutí zvuku, zkratky pro přepínání hudby
|
Připojení k počítači:
|
|
Baterie a výdrž:
|
10 000 mAh, výdrž až 200 hodin (s vypnutím podsvícením)
|
Layout:
|
ANSI s US layoutem nebo IOS s DE layoutem
|
Rozměry:
|
445 × 140 × 42 mm
|
Hmotnost:
|
1,12 kg
|
Další parametry:
|
Vzhled a zpracování:
Po vybalení a prvním uchopení do ruky vás Epomaker TH108 Pro překvapí především svou mohutností a vyšší hmotností. Na test jsem dostal černo-šedou variantu s německým ISO layoutem, výrobce nabízí také ANSI verzi v modro-bílém provedení nebo pastelově růžovou. Celkově si výrobce hezky hraje s barevnými kombinacemi a výsledkem je klávesnice, která na stole rozhodně nepůsobí nudně.
Po designové stránce je TH108 Pro opravdu zajímavým kouskem. Kombinace barevných prvků společně s výrazným RGB podsvícením vytváří atraktivní celek, na který je radost se dívat. Co už ale není taková radost, je samotná konstrukce. Přestože klávesnice působí robustně a uvnitř najdete hromadu vrstev, lepší vyztužení zkrátka chybí. Ve výsledku se tak tělo lehce prohýbá a stejný pocit získáte i při silnějším zatlačení do středu klávesnice. Při běžném používání to nijak nepřekáží, ale u takto masivního zařízená bych čekal lepší zpracování.
Velkým plusem je podpora Mac zařízení. Stačí pouze přepnout posuvník na zadní straně a rázem se přepnete do „Apple módu“. Kromě něj najdete vzadu také přepínač mezi Bluetooth a 2,4GHz USB připojením a také USB-C konektor pro nabíjení. Spodní strana skrývá pouze dvojici výklopných nožiček a informační štítek.
Dominantou horní části je malý displej v pravém horním rohu, který doplňuje ovladač hlasitosti. Jeho stisknutím lze zvuk kompletně vypnout. Škoda jen, že dvojice dekorativních koleček okolo neplní žádnou další funkci, například ovládání hudby. Jejich podsvícení zůstává navíc aktivní i ve chvíli, kdy zbylé RGB podsvícení kompletně vypnete, což osobně nechápu.
Samotný displej slouží především jako informační panel. Zobrazuje čas, datum, stav baterie nebo aktivní funkce jako Num Lock, aktivní Windows klávesu a další. Zároveň skrz něj můžete upravovat některá podsvícení, o tom ale až později. Co rovněž zamrzí, je absence popisků u klávesových zkratek. Výrobce na ně sice upozorňuje, zjistit si je ale musíte sami. Tohle je za mě opravdu škoda a prostor pro zlepšení.
Switche a používání:
Epomaker u modelu TH108 Pro sází na vlastní mechanické switche. Na výběr máte mezi Creamy Jade s výrazným klikacím zvukem a hmatovou odezvou nebo Sea Salt Silent V2, které cílí především na co nejtišší provoz. Rozdíl mezi oběma variantami je extrémní a jejich zvukový projev můžete slyšet ve videu přímo od výrobce. Obě varianty jsou továrně lubrikované a typu hot-swap, můžete je tedy v případě potřeby lehce vyměnit během chvilky.
Pokud vás hlasité klikání kláves vyloženě otravuje, tiché Sea Salt Silent V2 switche si doslova ihned zamilujete. Jejich stisk není při hraní prakticky slyšet, uslyšíte je lehce až při rychlejším psaní. Switche mají lineární průběh a pro jejich aktivaci je zapotřebí síly okolo 45±5 gf. Celková dráha switchů je 3,5±0,4 mm. Klávesnici by v balení slušela opěrka zápěstí, ovšem lze ji pohodlně používat i bez ní.
Multimediální zkratky a software:
Jak jsem zmiňoval výše, vyloženě nešťastná je práce s klávesovými zkratkami. Epomaker vám jejich přítomnost naznačí, avšak je už na vás, abyste si je sami zjistili. Minimalistický vzhled zde tak trochu vítězí nad praktičností. V manuálu najdete pár základních zkratek pro aktivaci Bluetooth párování či podsvícení, na kompletní seznam ale zapomeňte.
Pro ovládání RGB skrz displej stačí zkratka Fn+stisk otočného kolečka. Ovládání multimédií a další rychlé zkratky jsou pak řešeny klávesovými zkratkami Fn + F1 až F12.
|
Operace:
|
Klávesová zkratka:
|
Fn + F1
|
snížení jasu obrazovky
|
Fn + F2
|
zvýšení jasu obrazovky
|
Fn + F3
|
přehled virtuálních ploch
|
Fn + F4
|
otevření průzkumníka souborů
|
Fn + F5
|
vyhledávání v otevřeném okně
|
Fn + F6
|
výstřižky
|
Fn + F7
|
předchozí skladba
|
Fn + F8
|
play/pause
|
Fn + F9
|
následující skladba
|
Fn + F10
|
vypnutí/zapnutí zvuku
|
Fn + F11
|
snížení hlasitosti
|
Fn + F12
|
zvýšení hlasitosti
|
Fn + Ins
|
změna RGB režimů podsvícení
|
Fn + ←
|
snížení rychlosti podsvícení
|
Fn + →
|
zvýšení rychlosti podsvícení
|
Fn + ↓
|
snížení hodnoty podsvícení
|
Fn + ↑
|
zvýšení hodnoty podsvícení
Poněkud netradičně je řešen i samotný software. Namísto aplikace probíhá tvorba maker online přímo z prohlížeče prostřednictvím adresy epomaker.driveall.cn. Zde musíte nejdříve přidat váš USB přijímač (nefunguje přes Bluetooth) a až následně se dostanete do online rozhraní, kde můžete měnit osvětlení, tvořit makra a získat přístup k pokročilejší nastavení klávesnice.
Výdrž:
Velmi příjemná je samotná výdrž baterie. Uvnitř klávesnice se ukrývá 10 000mAh baterie, která podle slov výrobce zajistí výdrž až 42 hodin při maximálním jasu a zapnutém displeji. Pokud obojí vypnete, můžete se dostat podle webu výrobce až na 200 hodin.
Reálné používání tyto hodnoty docela potvrzuje. Při plném podsvícení jsem se dostal lehce přes 40 hodin, což je vzhledem k udávaným hodnotám slušný výsledek. Stav nabití můžete navít kontrolovat přímo na displeji a při nízké kapacitě si klávesnice sama řekne, že je čas připojit nabíječku.
Závěrečné hodnocení:
Hodnocení Epomaker TH108 Pro je pro mě docela oříškem. Na jednu stranu jde o velmi povedenou a vizuálně atraktivní klávesnici, která na stole rozhodně zaujme. Na druhou stranu ale trpí řadou menších nedostatků, které v konečném důsledku ubírají na výsledném dojmu. A pokud se jich sejde hodně, začnou být během používání znát.
Největší pochvalu si zaslouží samotné switche, které patří mezi nejsilnější stránku klávesnice. Pokud hledáte minimalistický model s minimální hlučností, Sea Salt Silent V2 switche jsou skvělou volbou. Potěší také velmi dobrá výdrž baterie a celkově obstojné zpracování, i když konstrukci by neuškodilo lepší vnitřní vyztužení.
Naopak mě zklamala absence popisků klávesových zkratek, které si uživatel musí složitě dohledávat. Otazník ve mě vyvolává doprovodný online software, který nepůsobí tak propracovaně a důvěryhodně, jak bych u moderní bezdrátové klávesnice očekával.
Suma sumárum, klávesnici Epomaker TH108 Pro bych doporučil hlavně těm, kteří hledají stylovou mechanickou klávesnici s opravdu tichými spínači a dokáží jí pár chyb odpustit. Za cenu okolo 77 eur (přibližně 1 800 korun) nabízí hodně výbavy a ve své kategorii je tak jde o velmi zajímavou volbu.
|
Líbilo se mi:
|
Nelíbilo se mi:
|
+ originální design, který zaujme
|
– absence podložky zápěstí
|
+ podpora připojení k více zařízením
|
– konstrukce by mohla být pevnější
|
+ vlastní krásně tiché spínače
|
– žádné popisy klávesových zkratek
|
+ displej ukazující praktické informace
|
– nedotažený online software
|
+ šikovně schovaný USB přijímač
|
+ podpora obou světů (Windows i macOS)
|
+ náhradní switche v balení