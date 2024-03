Recenze Lenovo Legion Pro 7: herní bestie

Kovové tenké tělo působí lehčí, než ve skutečnosti je, a v batohu vám přibude 2,8 kg (bez adaptéru). Před sebou máte špičkový hardware, kde má výkon přednost před přenositelností. Legion Pro 7 nabízí Lenovo s Intelem i AMD.

Displej

Famózní 16" IPS displej má rozlišení 2560 × 1600 px a velmi tenké rámečky. Víko displeje otevřete snadno díky vystouplému profilu, navíc jednou rukou. Víko lze otevřít do plného úhlu, vzhledem ke konstrukci to však není zcela rovina, ale „jen“ 175°. V rámečku u webkamery není senzor okolního jasu, to u herních notebooků nebývá. Výrobcem displeje je CSOT, společnost patřící pod TCL.

Displej lze otevřít do 175° Autor: Radomír Kejduš Výrazný modul s webkamerou Autor: Radomír Kejduš

Displej je matný a nedotykový, s obnovovací frekvencí 240 Hz. Splňuje standard HDR400 a Dolby Vision. Rozsah jasu jsem naměřil výborných 0,8 až 522 nitů (Lenovo uvádí 500 nitů), kontrast je již standardní, 1200 : 1. Na posuvníku mezi 0 a 10 % je ale poměrně velký skok jasu. Vše měříme na statickém obrazu bez HDR při 120 nitech. Barvy odpovídají gamutu sRGB s relativně dobře vyváženou teplotou. Homogenita podsvícení klesá od středu ke krajům zhruba o pětinu.

Přesnost barev Autor: Radomír Kejduš Rovnoměrnost podsvícení Autor: Radomír Kejduš

Displej je továrně kalibrovaný, má certifikaci X-Rite Pantone a VESA Display HDR 400 a přes software X-Rite lze změnit barevný profil ze základního na sRGB nebo REC.709. Barevný gamut se tím přímo nezmění (široký AdobeRGB zde nehledejte), ale přesnost barev trošku ano. Mezi těmito režimy je však rozdíl hlavně v křivce gama.





Displej je v některých parametrech standardní, v jiných výborný. Podává krásné barvy a je čitelný na sluníčku i při práci v noci.

rozsah jasu 0,8 až 522 cd/m² (120 při 54 %) hodnota černé (při jasu 120 cd/m²) 0,10 cd/m² kontrast (při jasu 120 cd/m²) 1234 : 1 automatický jas ne maximální otevření víka 175°

Klávesnice

Lenovo standardně dodává klávesnice typu ISO s českou diakritikou. Podobně jako u ThinkPadů i tento herní Legion má výbornou ergonomii a pohodlně tvarované plošky tlačítek. Spolu s příjemnou odezvou na stisk se mi na klávesnici psalo velmi dobře. Zapínací tlačítko umístěné uprostřed nad klávesnicí bohužel neobsahuje čtečku otisků (a pro přihlášení k systému nelze použít ani webkameru). Indikační diody najdete na klávesách Esc (pro funkci Fn Lock), CapsLock i NumLock.

Šipky jsou pohodlné a dostatečně odsazené od alfanumerické části. Spolu s Fn mají jako druhou funkci změnu jasu klávesnice – což je trochu škoda, že ne rovnou jasu displeje či změnu hlasitosti. Hlasitost tak musíte standardně lovit na klávesách F2 a F3 (jako u zbytku strojů na zeměkouli).

Autor: Radomír Kejduš

Horní řada F-kláves pak nemá odsazení po čtyřech, což sice schází většině notebooků, u Lenova bych ale čekal i tento prvek. Při stisku Fn se ovšem klávesy, které mají nějakou funkci, chytře rozsvítí. Tedy v případě, že máte zrovna podsvícení vypnuté. Trochu škoda, že se v tento okamžik nerozsvítí třeba jinou barvou.

Provedení šipek Autor: Radomír Kejduš Umístění zapínacího tlačítka Autor: Radomír Kejduš

Podsvícené jsou jinak všechny klávesy, přičemž se lze rychle přepínat mezi šesti barevnými režimy. Vždy hledám rychlý způsob, jak tam místo nich dostat statickou bílou, protože náhodné poskakování barev připomínající padající tetris mi nedělá dobře. Do toho svítí či bliká ještě proužek na přední straně, který takto ambientně osvětluje desku stolu. Jeden z režimů dokonce reaguje na hrající hudbu či zvuky a mění podsvícení podle audia.

Přisvícení pomocí LED pásku Autor: Radomír Kejduš Detail na podsvícení Autor: Radomír Kejduš

Všech šest módů můžete změnit přes utilitu Lenovo Vantage. Klidně nastavíte každé klávese jinou barvu a spodní pruh lze také obarvit samostatně (potom je z něj skutečně užitečný prvek). Je třeba vhodné nastavit jiné podsvícení klávesám, které používáte častěji. U mě tak na bílém podsvitu červeně září WASD a modře F2 a F3 (pro změnu hlasitosti). Zajímavostí je, že nastavení barev klávesnice zůstalo stejné i po továrním resetu. Luxusně se ovládá i touchpad, jehož hladký povrch je přesný i příjemný pro prst.

Každou klávesu lze podsvítit jinou barvou Autor: Radomír Kejduš

Konektivita

Porty najdete po stranách i vzadu. Levý bok obsahuje USB-C verze 4 s podporou Thunderboltu a vedle klasické USB-A 3.2. Pravý bok další USB-A 3.2, sluchátkový jack a zámek webkamery. Ano, klasická posuvná krytka by samozřejmě byla lepší.

Autor: Radomír Kejduš Autor: Radomír Kejduš

Vzadu je portů více, zleva je to gigabitová síťovka, USB-C 3.2 s podporou napájení přes Power Delivery, HDMI 2.1, dva porty USB-A 3.2 (jeden může být napájen stále) a napájecí zdířka pro adaptér od Lenova. Dvojice USB-C má tak rozdělené funkce, to vlevo je rychlé a to vzadu umí napájení.

Porty na zadní straně (RJ45, USB-C, HDMI, 2× USB-A a napájení) Autor: Radomír Kejduš

Software

Utilita Lenovo Vantage je poměrně šikovný nástroj, který sdružuje nastavení mnoha věcí. Vedle úpravy podsvícení klávesnice tu třeba jedním klikem přetaktujete grafiku nebo si vytvoříte makra na numerickém bloku.

Autor: Radomír Kejduš Autor: Radomír Kejduš Autor: Radomír Kejduš

Na druhou stranu je tu i nějaký ten bloatware, za všechny lze zmínit třeba McAfee, který doporučuji ihned odinstalovat.

Výdrž

Kapacita akumulátoru je obřích 99 Wh. Výdrž přesto není nějak závratná, na poměry herního notebooku ale velmi slušná. Běžnou práci (PCMark 10: Modern Office) vydrží Legion lehce přes čtyři hodiny a film si pustíte klidně šestihodinový. Vše měřeno při jasu 120 nitů a bez vypínání Wi-Fi či u práce podsvícení klávesnice. V typickém herním režimu to akumulátor zvládne přes hodinku, ale lepší bude samozřejmě hrát se zásuvkou poblíž.

Nabíjení je pak extrémně rychlé a za hodinku jste na 95 % (i přes vysokou kapacitu!). Adaptér je totiž docela cihla (byť s tenkým profilem) a má 330 W. Nabíjet lze i přes zadní port USB-C, v tomto případě o něco pomaleji. Připojil jsem 100W adaptér i značkový USB-C kabel a za hodinu jsem se dostal na 32 %. Je každopádně skvělé, že to aspoň takto jde.

Velký a těžký adaptér. Nabíjet lze ale i přes USB-C Autor: Radomír Kejduš

kapacita akumulátoru 99 Wh PCMark 10 (Modern Office) 4:15 h přehrávání Full HD videa 6:10 h PCMark 10 (Gaming) 1:08 h úroveň nabití za 30 minut 77 % úroveň nabití za 60 minut 95 % (přes USB-C 32 %)

Výkon

O výkon se u testované konfigurace stará Core i9 z 13. generace Raptor Lake, konkrétně model 13900HX. Nad ním je už jen i9–13980HX s neznatelně vyšším jednovláknovým turbem. Grafiku pak má v testovaném modelu na starosti GeForce RTX 4080, Lenovo nabízí i konfiguraci s RTX 4090.

Frekvence v zátěži Autor: Radomír Kejduš Rychlosti SSD Autor: Radomír Kejduš

Na plný knedlík se v zátěžovém testu konečně roztočily i jinak tiché ventilátory. Hluk je stále v mezích a hlavně teploty se také příliš nezvedají. Zátěžový test běžel necelou hodinu a musím říct, že chlazení má Lenovo kvalitní. Frekvence zatíženého procesoru se po deseti minutách snížila zhruba na 2,15 GHz.

Výkon (s adaptérem) PCMark 10 8 221 bodů Cinebench R23 (single) 2 049 bodů Cinebench R23 (multi) 22 655 bodů Cinebench 2024 (single) 122 bodů Cinebench 2024 (multi) 1 330 bodů Cinebench 2024 GPU 16 442 bodů 3DMark (Time Spy) 12 970 bodů

Přetaktování přes utilitu Vantage o 150 MHz se na výsledku benchmarku moc neprojevilo, ale v některých kompetitivních hrách by nějaké to FPS přidat mohlo. Každopádně je přetaktování na jeden klik velmi jednoduché a za vyzkoušení nic nedáte.

Rozborka

Autor: Radomír Kejduš

Spodní dekl je trochu těžší správně odcvaknout. Pod ním na mě vykouklo zakrytované chlazení (Lenovo mu říká Coldfront 5.0), které si tak nejde dost dobře prohlédnout. Lenovo zde varuje štítkem, abyste plechy nesundávali.

SSD a modul bezdrátové sítě Autor: Radomír Kejduš Operační paměti Autor: Radomír Kejduš

Pod nimi jsou heatpipe rovnoměrně odvádějící teplo pomocí dvou okruhů čtyřmi směry. Na detailu si lze všimnout prachu v lopatkách po zhruba dvoutýdenním provozu.

Autor: Radomír Kejduš Slot pro druhé SSD Autor: Radomír Kejduš

Pod dalším plechem uprostřed (který lze snadno odcvaknout) najdete dva paměťové moduly LPDDR5 a po stranách (opět pod plíšky) pak dva sloty pro SSD standardní velikosti 2280. Jeden z nich je osazen v mém případě terabajtovým diskem od Samsungu.

Detail na anténu Autor: Radomír Kejduš

Verdikt

Příliš se mi nelíbila hmotnost, ale to je holt daň za bytelný herní stroj. Samotný notebook i s adaptérem, který s sebou často vzít musíte, má totiž 3,8 kg. Ani cena není moc přívětivá, testovaná konfigurace se pohybuje okolo 77 tisíc. Negativa tímto prakticky končí.

Legion Pro 7 je výborný herní notebook, na kterém se mi i dobře pracovalo. Pochválit musím konstrukci, displej, klávesnici i touchpad. Výtky k těmto prvkům by už byly malicherné. Na hry má výkonu na rozdávání i velmi dobře připravené chlazení.

Legion Pro 7 je výkonný, tichý a ventilátor o sobě dá vědět jen při větší zátěži. Bez zásuvky by normálně takový stroj vydržel spíše kratší dobu a Lenovo to kompenzuje hodně velkým akumulátorem. Díky tomu vydrží relativně dost, s přihlédnutím k tomu, že jde primárně o herní notebook.

Autor: Radomír Kejduš