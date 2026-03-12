Recenze MSI Cubi Z AI 8M: drobná krabička s výkonem a konektivitou, kterou mohou závidět i mnohem větší počítače

Obsah balení:
Krabička velikosti připomínající balení grafické karty v sobě ukrývá překvapivě kompletní výbavu. Kromě samotného mini počítače v ní najdete také 120W napájecí adaptér, externí zapínací tlačítko a VESA držák se šrouby pro připevnění na monitor.
Součástí balení je také základní dokumentace a obálka s výsledky oficiálního testování MSI podle standardu ISO 7779, která uvádí například výkon v Cinebench nebo naměřenou hlučnost v klidu i při zátěži.
Parametry testovaného modelu:
Design a složení:
Pokud jste se dosud neměli s mini počítačem to štěstí, model MSI Cubi Z AI 8M vás pravděpodobně překvapí svými kompaktními rozměry i vahou. S rozměry 136 × 132 mm je na délku a šířku dokonce menší než ohebný Samsung Galaxy Z Fold6. Velmi příjemná je i jeho hmotnost asi 800 gramů.
Pod plastovým šasi se přitom ukrývá plnohodnotný hardware, který bez problému zvládne všechny běžné kancelářské aplikace. Výkon k mému překvapení stačí i na náročnější úlohy nebo občasné hraní, byť s určitými kompromisy. Jednoduchý černý design doplňuje logo MSI na vrchní straně a především hromada, ale hromada portů.
Pokud bychom šli z přední strany, najdeme zde čtveřici USB 3.2 s rychlostí 10 Gb/s, kombinovaný audio jack a zapínací tlačítko. Levá strana kromě záplavy samolepek ukrývá čtečku paměťových karet, na pravé straně pak hledejte dvojpin pro externí zapínací tlačítko a Kensington zámek. Zbytek konektorové výbavy je soustředěn vzadu, a to hezky po dvojicích. Konkrétně je řeč o USB, 2,5Gb/s LAN portech, HDMI 2.1 a dvou USB-C. Ty podporují standard USB4, DisplayPort 1.4 a přenosovou rychlost až 40 Gb/s, přičemž jeden z nich zvládá také Power Delivery 3.0 pro napájení připojených zařízení.
Na poměry mini počítačů jde tedy o nadstandardní portovou výbavu. Bezdrátovou konektivitu pak doplňuje Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.3 prostřednictvím modulu AMD RZ616. Během testování jsem počítač používal výhradně přes Wi-Fi a i bez viditelných antén byl signál z mé domácí sítě stabilní a silný.
Nadstandardní I/O výbava tak ospravedlňuje onen nudný černý design s jednoduchými diagonálními otvory pro ventilaci a kulatým mřížkováním na spodní straně. Pod ní se nachází malý reproduktor a závity pro šrouby, s jejichž pomocí připevníte počítač VESA držáku na monitor.
Výkon a testy:
A nyní to, co vás pravděpodobně zajímá nejvíce – kolik výkonu dokáže takto malý počítač nabídnout? Jednoduše řečeno, překvapivě hodně! Pokud jde o vícejádrový výkon, podává moje testovací konfigurace s procesorem AMD Ryzen 7 8845HS slušný výkon. Procesoru dělá společnost 16 GB operační paměti DDR5 s taktem 5 600 MT/S a integrovaný grafický čip AMD Radeon 780M.
V benchmarku Cinebench 2026 testující výkon procesoru při renderování 3D grafiky dosáhl procesor 3 476 bodů v multijádrovém a 560 bodů v jednojádrovém testu. Srovnání s dalšími procesory najdete ve screenshotu v galerii. Zajímavější jsou však výsledky z 3DMarku a hlavně PCMarku, jenž simuluje běžnou práci v kancelářských aplikacích – tedy přesně typ zátěže, pro kterou je tento mini počítač stavěný.
V PCMark 10 dosáhl celkové skóre 7 137 bodů, což je slušný výsledek. Podle oficiálního srovnání v databázi PCMarku si dokonce vedla lépe než průměrný herní počítač z roku 2023. Kompletní výsledky benchmarku najdete zde. 3DMark otestoval výkon sestavy hned v několika disciplínách, kde si rovněž nevedl špatně, obzvlášť k jeho rozměrům a menšímu chlazení. Kompletní výsledky najdete opět zde.
Výkon ve hrách
Přestože MSI Cubi Z AI 8M není z logiky věci herním strojem, použitá SoC nabízí poměrně slušný grafický výkon, který si alespoň o základní herní test vyloženě říká. AMD Radeon 780M má 12 výpočetních jednotek s celkem 768 stream procesy, takže ve hrách rozhodně nemusí být bez šance.
Vyzkoušel jsem proto několik titulů se stejným nastavením – rozlišení 1080p a střední grafické detaily. Alokaci paměti pro grafiku jsem v BIOSu nechal ve výchozím automatickém nastavení. A výsledky? Bioshock Infinite z roku 2013 byl krásně hratelný s průměrnými 110 snímky za vteřinu. Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) se drželo dokonce nad hranicí 144 FPS, což je pro hru maximum.
Z novějších titulů došlo na Counter-Strike 2 s průměrnými 95 snímky a mé oblíbené Cult of the Lamb se 79 snímky. Nechyběl ani Cyberpunk 2077, kde jsem ponechal aktivní AMD FSR 2.1 a hra běžela na průměrných 34 snímcích. Pro mě osobně spíše nehratelné, ovšem konzolisté by si dovolili tvrdit opak.
Smyslem tohoto testu však nebylo dokázat, že jde o herní stroj. K tomu ostatně mini počítač ani nebyl navržen. Spíše šlo o ukázku toho, že i na takto malém zařízení si dnes bez větších potíží zahrajete starší nebo méně náročné hry, pokud jste příležitostný hráč a nevadí vám kompromisy.
Co je třeba zmínit je hluk. Chlazení MSI Cubi Z AI 8M se při vyšší zátěži dokáže poměrně výrazně rozfučet, což uslyšíte hlavně ve chvíli, kdy máte počítač položený blízko sebe nebo připevněný za monitorem. Hladina hluku ve vzdálenosti jednoho metru může dosahovat zhruba 35 dB. Při běžné kancelářské práci se ventilátor občas připomene, ale nejde vyloženě o nic rušivého.
Možnosti upgradu:
Přístup k vnitřnostem minipočítače je poměrně jednoduchý. Stačí povolit čtveřici šroubů na spodní straně a opatrně sejmout spodní kryt. Opatrnost je na místě hlavně kvůli kabelu od vestavěného reproduktoru a pinu pro externí zapínací tlačítko.
Po sejmutí krytu se dostanete ke spodní straně základní desky. Zde je pro vás nejzajímavější dvojice slotů pro RAM a 2280 slot pro M.2 NVMe disk. Procesor a chlazení se nachází na druhé straně základní desky. V případě mého testovaného modelu jsou oba sloty osazeny stejnou RAM od Samsungu jako disk byl zvolen Phison 1 TB ESR01TBTCCZ-27J-2MS Je možná trochu škoda, že se zde nachází pouze jeden slot pro disk.
BIOS:
Kde bohužel MSI řádně šetřilo, je samotný BIOS. Ten působí, jako by se vrátil o deset let zpátky. Nenajdete zde moderní grafické rozhraní ani pohodlné ovládání myší typu “point-and-click”. Vše pěkně postaru jen s klávesnicí.
BIOS (chcete li EFI) nabízí pouze základní nabídku s nejnutnějšími funkcemi a nastavením. Z těch zajímavějších zde najdete například úpravu režimu ventilátoru, nastavení velikosti paměti vyhrazené pro integrovanou grafiku, možnost nastavení administrátorského hesla nebo upravit pořadí spouštění.
S alokací paměti pro grafický čip si můžete trochu pohrát ve chvíli, kdy plánujete počítač využívat pro náročnější 3D operace. Osobně bych ale při konfiguraci 16 GB RAM nevyhrazoval grafice více než 2 GB, aby systému zůstala dostatečná rezerva paměti pro běžnou práci.
Závěr:
Takže, prozkoumali jsme design, výkon, BIOS i možnosti budoucího upgradu. Zbývá už jen poslední otázka – vyplatí se MSI Cubi Z AI 8M pořídit? Odpověď zní: ano, ale s jednou podmínkou. Musíte vědět, k čemu jej chcete používat.
Pro běžnou domácí práci poslouží tento stroj fenomenálně, stejně jako pracovní stanice do školních učeben, kancelářských nebo různých komerčních prostor. Právě pro podobné scénáře byl navržen a svou roli zvládá velmi dobře. Výkonu má na tak malé zařízení více než dost, což ostatně dokazují i výše zmíněné herní testy.
Velké plus si mini počítač připisuje za opravu bohatou konektivitu, ať už síťovou, datovou, tak obrazovkou. Teoreticky k němu připojíte až 4 obrazové výstupy současně, čtečka paměťových karet je pak u strojů tohoto typu příjemným bonusem. Pokud bych měl ale naopak něco vytknout, bude to absence dalšího slotu pro M.2 SSD, omezené možnosti BIOSu nebo slabší výkon NPU jednotky. Přestože má Cubi v názvu umělou inteligenci, rozhodně existují lepší zařízení, která úlohy spojené s AI zvládají lépe.
Pokud však AI akcelerace není vaší prioritou a hledáte především kompaktní, dobře vybavený počítač s moderní konektivitou, MSI Cubi Z AI 8M mohu bez větších výhrad doporučit. Je to zkrátka malá, nenápadná krabička, která v sobě skrývá překvapivě dost výkonu a při troše střídmosti vám bude spokojeně dlouhé roky sloužit.
Za zapůjčení mini počítače pro náš test děkujeme společnosti MSI.