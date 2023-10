Recenze notebooku Acer Swift Go 16: výkonný, lehký a s OLEDem

Swift Go 16 je tenký (15 mm) a lehký (1,63 kg) notebook, přitom s plnohodnotnou klávesnicí a obrazovkou typu OLED, která jinak na hmotnosti spíše přidává. Tělo notebooku je vyrobeno z hliníku s výjimkou úzkého plastového dílu na spodní straně. V těchto místech jsou totiž umístěné antény bezdrátové sítě.

Acer zdůrazňuje chladné tělo notebooku, kdy nemáte cítit teplo na rukách. To je dáno i tím, že chlazení je umístěno v notebooku výše. Chlazení má označení TwinAir, což zde znamená dva ventilátory na jednom okruhu. Místo jednoho velkého zkrátka Acer použil dva menší. Pomáhat tomu má i klávesnice, která prý propouští více vzduchu než jiné klávesnice (notebooky běžně nasávají okolní vzduch přes klávesnici).

Konfigurace a ceny

Notebook je dostupný ve dvou barevných provedeních (stříbrná nebo šedá) a v prodeji je několik konfigurací lišících se zejména procesorem, který je vždy od Intelu. Vybírat můžete mezi Core i5 a Core i7 ve verzích U (úspornější) i H (výkonnější). Operační paměť je vždy 16 GB napevno napájená bez možnosti změny.

Některé levnější konfigurace mají místo OLEDu IPS displej a rozlišení Full HD, vždy by ale mělo jít o modely s udávaným jasem 400 nitů. Volit můžete dále mezi 512 GB SSD, nebo terabajtem. Ceny se pohybují mezi 23 990 a 33 990 Kč.





Testovaná konfigurace:

Acer Swift Go 16 (SFG16–71–79K7) displej 16" (16:10) OLED, 3200 × 2000 px | Samsung SDC418D (ATNA60BX03–0) VESA DisplayHDR500, 120 Hz procesor Intel Core i7–13700H (13. gen Raptor Lake) na 0,4–2,9 GHz (turbo 5 GHz), 6/12 a 8/8 jader, TDP 45 W grafický čip Intel Iris Xe operační paměť 16 GB quad-channel LPDDR5 disk 1 TB (NVMe Micron 2400) klávesnice ISO / alfanumerická+numerická, podsvícená porty USB-C (2× 3.2 Gen1, Thunderbolt 4, DisplayPort, napájení), 2× USB-A (3.2), HDMI 2.1, jack, microSD sítě Wi-Fi 6E (Killer AX1675i), Bluetooth (5.3), LAN (–), LTE (–) další výbava čtečka otisků v zapínacím tlačítku akumulátor 65 Wh rozměry 356 × 242 × 14,9 mm hmotnost 1,63 kg OS Windows 11 Home doporučená cena 34 990 Kč

Displej

Víko s displejem už není tolik robustní jako zbytek těla a nejde otevřít jednou rukou. Otevřením dojde k nadzvednutí zadní části základny a mírnému sklonění klávesnice pro lepší psaní. Displej má tenký rámeček dokonce i dole, kam se tak tak vešlo logo Aceru. Víko displeje lze otevřít do úhlu 144°, pro plné položení tedy ještě kousek chybí. A chybí také senzor okolního jasu, což ale není příliš běžná výbava ani u konkurence.

Maximální úhel otevření Autor: Radomír Kejduš Webkamera Autor: Radomír Kejduš

Acer zde použil 16" OLED od Samsungu s rozlišením 3200 × 2000 px. Parametrových 400 nitů při běžném zobrazení nedosahuje, naměřil jsem nejvýše stále velmi dobrých 368 nitů. Rovnoměrnost podsvícení nebývá ani u OLEDu (a u notebooků obzvláště) dokonalé. U tohoto kousku svítí obrazovka o něco více v dolní a pravé dolní části. Proti běžným IPS je zde ale homogenita výrazně lepší.

Přenost barev displeje Autor: Radomír Kejduš Rovnoměrnost podsvícení Autor: Radomír Kejduš

Pokud jde o přesnost barev, vyvážení bílé je vcelku přesné, byť červená složka se mírně ztrácí a barvy jsou tak lehce studené. Barevný prostor je pak hodně široký a odpovídá zhruba standardu AdobeRGB či DCI-P3.

Displej je lesklý, ale není dotykový. Dotyková není žádná konfigurace tohoto modelu. Neznám nikoho, kdo by v tomto případě neocenil raději matný. Výhody OLEDu jsou zde tak hlavně v dokonalé černé, při práci venku na sluníčku jste na tom skoro jako s obyčejným displejem.

Konektivita

Ke Swiftu není problém připojit skoro cokoliv. Dva plnotučné porty USB-C nabízejí podporu Thunderbolt 4 i DisplayPortu, zároveň umí nabíjet výkonem až 100 W (Power Delivery). Když jsem použil náhodný čínský USB-C kabel, začal se dost přehřívat (ten kabel), ale ten v balení od Aceru to zvládl plným výkonem.

Vedle nich je tu dále HDMI 2.1, slot na microSD a jack. A samozřejmě i dva klasické USB-A standardu 3.2 Gen1. Čtečka karet je však vnitřně zapojena na rozhraní USB 2.0 a dosahuje výrazně nižších rychlostí. To v praxi ale moc nevadí.

USB-C, HDMI 2.1, USB-A Autor: Radomír Kejduš microSD (USB 2.0), USB-A Autor: Radomír Kejduš

Bezdrátovou síť zastupuje Wi-Fi 6E, kterou obsluhuje čip Killer AX1675i. Acer zdůrazňuje i kvalitní webkameru s rozlišením 1440p s technologií TNR (časová redukce šumu). Tu nemůžu příliš posoudit, obraz jako takový je však nadstandardně pěkný i za horšího osvětlení. Reproduktory míří dolů, což naznačují i mřížky, a kvalita zvuku je zcela průměrná.

Výdrž a výkon

Adaptér má kapacitu 65 Wh a Acer v balení dodává 100W nabíječku (366 gramů) běžných rozměrů s konektorem USB-C. Tu využijete i pro jiná zařízení včetně smartphonů, na cesty si tak nemusíte brát nabíječky dvě. Při nabíjení mi měřák ukazoval ze začátku výkon i 95 W, každopádně za půl hodinky se dostanete na 61 % a za hodinu nabijete na kapacitu 90 %.

Výdrž patří mezi silné stránky. Při práci či přehrávání filmu se pohybuje mezi 6 a 7 hodinami, což je takový zlatý střed dnešních notebooků. Je třeba brát v potaz, že uvnitř je výkonný „Háčkový“ procesor od Intelu a OLED je také úsporný jen v některých scénářích.

Napájecí adaptér s USB-C Autor: Radomír Kejduš Výdech chlazení Autor: Radomír Kejduš

O výkon se stará nejsilnější dostupná konfigurace s procesorem Intel Core i7–13700H, ovšem bez dedikovaného grafického čipu. Ten je zde zastoupen grafikou Intel Iris Xe. Přestože laptop není příliš tichý, nijak se nepřehřívá. Připojení či odpojení napájení doprovází se sekundovým zpožděním trošku nepříjemné (takové biosové) pípnutí. Nejde to bohužel vypnout, jde o vlastnost.

HWInfo Autor: Radomír Kejduš Rychlost SSD odpovídá pomalejšímu PCIe4 Autor: Radomír Kejduš

Výkon (s adaptérem) PCMark 10 4740 bodů Cinebench R23 (single) 1789 bodů Cinebench R23 (multi) 11 581 bodů Cinebench 2024 (single) 102 bodů Cinebench 2024 (multi) 693 bodů 3DMark (Time Spy) 1956 bodů Výdrž kapacita akumulátoru 65 Wh PCMark 10 (Modern Office) 6:16 h přehrávání Full HD videa 7:19 h PCMark 10 (Gaming) 1:33 h úroveň nabití za 30 minut 61 % úroveň nabití za 60 minut 90 %

Klávesnice

Zapínací tlačítko vpravo nahoře je tvarově výrazné a obsahuje přesnou čtečku otisků prstů. Lze jej tak využít pro přihlašování k Windows. Acer u klávesnic jinak příliš neexperimentuje. Kritizovat provedení kurzorových šipek by bylo jako nosit sovy do Athén a dělají to tak bohužel už skoro všichni výrobci.

Autor: Radomír Kejduš

Do těla 16" notebooku se samozřejmě vešel i numerický blok, klávesnice ale není zcela „plnotučná“. Proti standardu má numerika o jeden sloupec méně a blok je celý zúžený. Kde bývá na klávesnici tečka, je zde druhý Enter. Klávesnice má velmi nízký zdvih, a tím pádem i odezva na stisk není kdovíjaká. Klávesy mají příjemné bílé podsvícení ve dvou úrovních.

Horní řada kláves nemá ergonomické odsazení. Když si prohlédneme akční klávesy, zleva slouží pro ovládání hlasitosti (tlačítko pro ztišení v sobě má indikační diodu) a jasu. Na místě F8 je pak zkratka uzamknutí systému (což je trochu zbytečná duplikace zkratky Win+L) a F12 je prázdné. Na F13 a F14 jsou vedle sebe Výstřižky a PrintScreen, do čehož trochu hází vidle Microsoft, neboť ten tyto funkce již sdružuje v jednu a stejně tak i na tomto notebooku fungují. Uměl bych si zde zkrátka představit jiné zkratky – podobně jsou na tom ale i konkurenční značky.

Detail na šipky Autor: Radomír Kejduš Zapínací tlačítko má integrovanou čtečku otisků Autor: Radomír Kejduš

Zatímco Caps Lock obsahuje indikační diodu přímo v tlačítku, Num Lock ji postrádá a místo toho se jeho stav objeví jen na displeji. Num Lock se sice ve slušné společnosti nevypíná, ale Windows jej někdy vypnou za vás, takže tlačítko i dioda jsou stále potřeba.

Touchpad je velký a přesný, nemám k němu výhrady. Je vyroben z recyklovaných materiálů označených jako OceanGlass.

Rozborka

Přístup k hardwaru tradičně získáte odšroubováním spodního krytu. Jeho odcvaknutí je ale náročnější, protože kovový kryt drží na místě velmi pevně. Chce to opatrnost a správné plastové nástroje.

Autor: Radomír Kejduš Autor: Radomír Kejduš

Pod krytem uvidíte zmíněný TwinAir, což je marketingový název použitého chlazení. To se skládá ze dvou heatpipe a dvou ventilátorů, které se podílejí na vyfukování horkého vzduchu od jednoho zdroje tepla – procesoru. Nasávání vzduchu vede částečně spodem a částečně přes klávesnici. Vyfukování potom míří na displej v jeho pravé části.

Chlazení TwinAir Autor: Radomír Kejduš SSD od Micronu Autor: Radomír Kejduš

Uživatelsky přístupný je kromě SSD i modul pro bezdrátové sítě. Kablíky od něj vedou ke dvěma výrazným zářičům (měděné plíšky) v prostoru pod akumulátorem. Na opačné straně baterie je potom nevyužitý volný prostor.

Modul Wi-Fi (Intel Killer AX1675i) Autor: Radomír Kejduš Pravděpodobně paměti Autor: Radomír Kejduš Antény Autor: Radomír Kejduš

Operační paměť je na desce napevno a jde zřejmě o čipy schované pod plechovým krytem vedle procesoru. Výrazný plochý kabel spojuje základní desku s porty na pravé straně notebooku.

Závěr

Acer Swift Go 16 Autor: Radomír Kejduš

V hlavní roli je tu OLED. Fenomenální displej v notebooku za rozumnou cenu, navíc v pevném hliníkovém těle, které je přes robustnost i poměrně lehké. Výhody OLEDu mírně kazí lesklý displej a notebook je v zátěži hlučnější. Nijak se však nepřehřívá.

Moc se mi nelíbila klávesnice, ale pro běžného uživatele ji lze označit za průměrnou. Swift má výbornou portovou výbavu, slušný výkon i výdrž. Byť na něm lze kritizovat mnoho drobností, žádná není nějak zásadní. Zkrátka dobrý pracant za rozumnou cenu.