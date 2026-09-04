Recenze Pixel 11 Pro XL: má vše, co od vlajky čekáte. Jen Google letos zapomněl jakkoliv překvapit

Vzhled a celkové zpracování:
Google se letos držel osvědčeného receptu z předchozích generací a nepouštěl se do žádných velkých experimentů. Od dob Pixelu 9 jsme si na modernizaci vzhledu Pixelů zvykli, proč jej tedy měnit teď. Základ opět tvoří prémiové materiály v čele s odolným sklem Gorilla Glass Victus 2, které doplńuje hliníkový rám. Stejný materiál je pak použit také u lemování fotomodulu.
Největší designovou novinkou jsou tak letos paradoxně samotné barvy. Google se u nich trochu odvázal a vsadil na hravější odstíny s lehce matným nádechem. Pixel 11 Pro XL si můžete pořídit v mnou testované broskvové Canyon, světle modré Fog, zelenkavé Olive nebo černo-šedé Obsidian. Právě poslední jmenovaná je přitom jediná, která má matná nejen záda, ale i samotný rám.
Pixel 11 Pro XL je stejně jako předchůdce celkem cvalík. Přestože oproti loňské generaci shodil 6 gramů, stále o něm v kapse budete vědět. Celkově však hodnotím letošní design Pixelů kladně. Předchozí generace se povedla, charakteristický vzhled Pixelů funguje i letos, proč tedy opravovat něco, co není rozbité.
Parametry:
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Rozměry a hmotnost:
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162,7 × 76,5 × 8,5 mm; 22 g
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Zpracování:
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displej a záda odolné sklo Gorilla Glass Victus 2, rám z hliníku, odolnost IP68
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Displej:
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6,8“ LTPO OLED displej, 2992 × 1344 px, 120 Hz, HDR10+, jemnost 482 PPI, jas až 2400 nitů (až 3600 nitů v HDR)
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Procesor:
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Google Tensor G6 (3 nm), 7jádrový, frekvence až 4,1 GHz, grafický akcelerátor PowerVR CXTP-48–1536
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RAM a paměť:
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12/16 GB RAM + 256/512/1024 GB vnitřního úložiště
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Selfie kamera:
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42 Mpx, f/2.2, širokoúhlý, HDR, až 4K@60fps
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Zadní fotoaparáty:
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Nahrávání videa:
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8K@30 fps, 4K@60fps, 1080p@240fps, gyro-EIS, OIS, 10bit HDR
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Baterie a nabíjení:
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5 115 mAh, rychlonabíjení 45 W, bezdrátové nabíjení 25 W, reverzní napájení
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Operační systém:
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Android 17
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Konektivita a funkce:
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5G, 4G, GSM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 (aptX HD)
GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC
USB-C 3.2, NFC, nanoSIM + eSIM, ultrasonická čtečka otisku prstů, odemykání obličejem
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Obsah balení:
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telefon, USB-C kabel s délkou 1 metr, špendlíček pro SIM slot, uživatelská dokumentace
Displej:
Ani po stránce displeje letos nečekejte prakticky žádné změny. Výjimkou je pouze maximální jas, který Google zvýšil na 2 200 nitů po celé ploše. Při HDR pak displej dokáže krátkodobě vystřelit až na 3 600 nitů.
Ve zbytku jde stále o 6,8" LTPO OLED panel s rozlišením 2 992 × 1 344 pixelů. Zde si dejte pozor, jelikož v nastavení je nastaveno jako výchozí rozlišení jen 2 404 × 1 080 pixelů. Pokud chcete plné rozlišení, musíte si jej v nastavení přepnout.
Samozřejmostí je podpora HDR10+ u podporovaného obsahu, LTPO technologie umožňující změnu frekvence až na 1 Hz nebo plnohodnotný Always On. Ten dokáže nepřetržitě zobrazovat čas i informace o příchozích notifikacích.
Samotný displej je zkrátka povedený a používat jej je čistá radost, tedy pokud vám nevadí jeho opravdu velké rozměry. Mě zaujala funkce citlivost na dotyk, která umí upravovat citlivost dotykové vrstvy podle okolních podmínek. Hodit se může například v zimě nebo ve chvíli, kdy na displej nalepíte ochranné sklo.
Uživatelské rozhraní a Pixel AI funkce:
Velké překvapení nečeká ani po softwarové stránce. Čistý Android 17 se sadou stejných AI funkcí, z nichž je stejně většina z nich u nás v EU nedostupná kvůli přísným regulím nebo jazykovém omezení. Ikonické Pixel funkce jako asistenta při volání, pokročilé nástroje postavené na Gemini nebo skvělé Pixel Screenshots si tak stejně neužijete.
V ostatních ohledech je Android 17 perfektně optimalizovaný, svižný a Google obohacený o pár zajímavých vychytávek, které jinde nenajdete. Hromadu z nich najdete u fotoaparátů, za zmínku stojí i nová funkce HiLight, která vesměs nahrazuje teplotní senzor a funguje jako světelná notifikace při volání a aktivním Gemini. Jak moc je v praxi využitelná, nechám na vás.
I letos nabízí Google příkladnou 7letou softwarovou podporu, což stále v dnešní době není standard. Pochvala směrem ke Googlu putuje za skvělou optimalizaci, bleskové reakce telefonu, jednu z nejlepších haptických odezev na trhu a bleskovou čtečku otisku prstů pod displejem. Ta je vskutku rychlá a kvalitnější než u letošní řady Galaxy S26.
Výkon:
Všechny letošní Pixely pohání letos nový Tensor G6 vyráběný 3nm technologií. V případě paměti je k dispozici 12, respektive 16 GB RAM a úložiště s kapacitou od 256 GB až 1 TB v závislosti na zvolené konfiguraci. O faktu, že Pixel 11 Pro XL je skutečně výkonné dělo, hovoří nejen herní výsledky, ale samotná čísla benchmarků.
Výkonu má Pixel zkrátka na rozdávání, což poznáte při hraní, editování videí, úpravě fotek či prostém přeskakování mezi aplikacemi. Telefon reaguje svižně a bez zaváhání, takže ať už na něj naložíte prakticky cokoliv, bude s vámi držet krok.
Výdrž:
Výdrž baterie je už několik let jednou z Achillových pat Pixelů. Google sice kapacitu postupně navyšuje, reálná výdrž tomu ale ne vždy odpovídá. Pixel 11 Pro XL dostal 5 155mAh Li-Ion baterii a ani letos z něj není několikadenní vytrvalec. Při běžném používání jde o klasický jednodenní telefon, u kterého budete na nočním stolku sahat po nabíječce. Největším žroutem je přitom displej, který si dokáže ukousnout pořádnou porci energie i při výchozím nižším rozlišení.
Naopak s nabíjením na tom Pixel 11 Pro XL není vůbec špatně. Kabelem zvládne až 45 W, bezdrátově pak 25 W a nechybí ani podpora standardu Qi2.2. Příjemným bonusem jsou magnety integrované přímo v těle telefonu, tedy řešené podobné tomu, které už roky Apple používá u MagSafe.
A právě tady si neodpustím malé rýpnutí do Samsungu, který magnety stále nedokázal dostat do těla a řeší je skrz nepraktické (a předražené) kryty.
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50 % baterie
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70 % baterie
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100 % baterie
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± 24 minut
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± 33 minut
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± 57 minut
Fotoaparát:
Jestli jsou Pixely něčím ikonické, jsou to právě excelentní fotky. Narozdíl od jiných výrobců se Google nežene za enormním množstvím pixelů, namísto toho jde cestou optimalizace a práce se softwarem, se kterým umí doslova kouzlit.
Pixel 11 Pro XL nabízí trojici zadních fotoaparátů. Hlavní 50Mpx snímač má světelnost f/1.7 a velikost senzoru 1/1.3”. Doplňuje jej 48Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát se světelností f/1.7, snímačem o velikosti 1/2.51” a úhlem záběru 123°. Trojici uzavírá 48Mpx teleobjektiv s 5násobným optickým přiblížením, světelností f/2.8 a snímačem o velikosti 1/1.95”.
Všechny tři fotoaparáty odvádějí skvělou práci ve dne i v noci. Fotografie jsou ostré, detailní a barevně působí přirozeněji než u konkurentů typu Samsung či Apple. Velkou pochvalu zaslouží také práce s expozicí, se kterou si Pixel dokáže poradit i v náročnějších světelných podmínkách. Výrazného vylepšení doznal noční režim, který je letos citelně rychlejší než loni.
Google navíc přidal několik novinek, které stojí minimálně za zmínku. Portréty lze nově pořizovat teleobjektivem s využitím optického přiblížení. Nová je funkce Magic Capture, kterou najdete přímo v přepínači a která pomocí umělé inteligence (jak jinak) dokáže ze série fotek vybrat tu nejpovedenější, nejostřejší a zkrátka nejzajímavější.
Možností je opravdu hodně a každý, kdo si rád hraje s fotoaparátem či následnou úpravou fotek, si zde přijde na své. Google nezanedbal ani přední 42Mpx selfie kameru, která se kvalitou rovná zadním fotoaparátům a zvládá až 4K video při 60 fps. Se zadními fotoaparáty natočíte až 8K při 30 fps.
Závěr:
Nové Pixely 11 se mi letos hodnotí poměrně těžko. Na jednu stranu jde stále o špičkový a prémiový kus hardwaru, na druhou už ale začíná být patrné, že i Google vstupuje do éry stagnace. Podobně jako u vlajek Samsung Galaxy, už i u Pixelů člověk začíná přemýšlet, zda se upgrade na novou generaci vyplatí. Letos Googlu navíc komplikují situaci drtivé ceny pamětí, kvůli kterým bylo třeba utahovat opasky.
Po konstrukční stránce je Pixel 11 Pro XL skutečné magnum opus. V ruce působí bytelně, prémiově a zkrátka tak, jak od nejvyšší vlajky očekáváte. Má svoji hmotnost, je skvěle vyvážený a vyzařuje z něj určitý „královský“ pocit. Jakmile se však podíváte pod kapotu, začnou být rozdíly oproti předchozím generacím výrazně méně přesvědčivé. Hodně věcí zůstalo beze změny, díky čemu telefon v konečném důsledku budí dojem pouze drahé softwarové aktualizace.
Pokud tak už vlastníte některý z předchozích Pixelů, přechod na letošní generaci moc smysl nedává. Pokud přecházíte od jiné značky nebo rovnou z iPhonu, budete mít důvodů ke spokojenosti podstatně více. Tedy za předpokladu, že překousnete vyšší cenu a velká evropská omezení.
Právě ta totiž většinu funkcí, které dělají Pixely tak unikátními, jednoduše znemožňuje. Google se přitom neustále ohání všudypřítomným Gemini, ale ani v roce 2026 stále nezvládl něco tak základního, jako je vyvolání hlasového asistenta v Češtině (zlatý Google Assistant že?). A to už je u telefonu, který se tváří jako etalon umělé inteligence, trochu smutná vizitka.
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Líbilo se mi:
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Nelíbilo se mi:
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+ precizní zpracování s typickým Pixel designem
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– vysoká cena
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+ LTPO OLED panel s nádhernými barvami
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– průměrná výdrž baterie
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+ příkladná a vlajková fotovýbava
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– většina „wow“ funkcí je u nás stále nedostupná
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+ 7letá softwarová podpora
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– mezigeneračně nízký posun
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+ podpora magnetického nabíjení
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+ ultrazvuková čtečka otisku prstů
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+ konektivita a skvěle hrající reproduktory
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+ skvělá haptická odezva patřící ke špičce