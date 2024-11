Recenze Samsung Galaxy S24 FE: téměř vlajkový model, který to letos nemá lehké

Vzhled a celkové zpracování:

Samsung letos u řady FE šetřil, kde se dalo a v rámci „zachování jednotného designu“ tak méně trénované oko prakticky nepozná rozdíl mezi modely Galaxy S24+ a dnes testovaným Galaxy S24 FE. Dříve byla řada FE symbolem cenově dostupnější vstupenky do vlajkového segmentu Samsungu, zpravidla také s kompaktnějšími rozměry. Jak se zdá, letos tento trend nadobro skončil a pokud jste doufali v návrat relativně kompaktního modelu, budu vás muset zklamat.

Galaxy S24 FE oproti loňskému bratříčku nabobtnal co do rozměrů a hmotnosti, k mé nelibosti také velikosti displeje. S rozměry 162 × 77,3 × 8 mm a hmotností 213 gramů dokonce překonává rozměry vlajkového Galaxy S24+. Bohužel zde je krásně vidět odpověď Samsungu na téma menších telefonů.

Co se designu týče, je FE prakticky k nerozeznání nejen od dražších modelů řady S24, ale paradoxně i levnějšího Galaxy A55. Ano, pokud se zaměříte vyloženě na detaily, najdete malé odlišnosti a oba modely od sebe dokážete odlišit. Dovolím si však tvrdit, že méně zkušené oko rozdíly nenajde a pravděpodobně jednotlivé modely vzájemně pomotá.

Telefon se nabízí ve čtyřech barevných variantách (modrá, grafitově černá, mátově zelená a žlutá). Odstíny jsou mimochodem shodné s barevnými variantami Galaxy S24/S24+, ovšem s více pastelovějším nádechem.





Skleněná záda doplňuje dobře známá trojice fotoaparátů, která nad plochá záda vystupují o nějaký ten milimetr a bez krytu způsobují nepříjemné viknální na stole. Záda i displej jsou krytá sklem Gorilla Glass Victus+, rám je i letos z broušeného hliníku. Palec nahoru za zvýšenou odolnost IP68.

Parametry:

Displej:

Jednou z nejvýraznějších mezigeneračních změn je pravděpodobně nárůst displeje. Zatímco loňské S23 FE se drželo na relativně přijatelných 6,4", letošní novinka rezignovala snahu o kompaktnost a nabízí rovnou 6,7" Dynamic AMOLED 2X displej. S rozlišením 2340 × 1080 (které je mimochodem shodné s Galaxy A55) se díváme na jemnost 385 PPI, tedy více než dostačující pro jemné zobrazení bez rastru.

Na jednu stranu chválím za 120Hz obnovovací frekvenci s adaptivním režimem a mezigeneračně vyšší maximální jas až 1900 nitů dostačující pro používání na denním světle. Na stranu druhou si Samsung mohl odpustit ty široké rámečky okolo displeje, které zbytečně kazí celkový dojem.

Naštěstí po softwarové stránce není třeba šetřit a v nastavení displeje tak najdeme vše potřebné – plnohodnotné Always On, režim pohodlí pro oči i nastavení spojené se zlepšením zraku.

Uživatelské rozhraní:

Galaxy S24 FE přichází s One UI 6.1 (tedy stále Androidu 14), které asi netřeba nějak složitě představovat. Spíše se můžeme těšit na nové One UI 7, které už téměř klepe na dveře a které má přinést hromadu kosmetických i funkčních změn. One UI má údajně v beta verzi na vybrané modely dorazit ještě letos a Galaxy S24 FE se má řadit mezi ony šťastlivce.

Systém je doslova nabitý nejrůznějšími funkcemi včetně umělé inteligence Galaxy AI. Ta přináší možnosti generativní úpravy obrázků, živý překlad titulků a další funkce, o kterých jsme se zde bavili už mnohokrát.

Pochválit musím výbornou odladěnost systému a kvalitní haptickou odezvu. Optická čtečka otisku prstů je na můj vkus až moc dole a modernější ultrasonické nesahá rychlostí ani po kotníky, své nedostatky alespoň částečně kompenzuje spolehlivostí. Za co ale Samsung chválím je příkladná 7letá softwarová podpora.

Výkon:

Stejně jako u letošních vlajek, i u řady FE to Samsung zkouší s Exynosem, konkrétně 10jádrovým Exynos 2400e vyrobeným na 4nm technologii s taktem až 3,1 GHz. Přestože procesor netrhá vrcholky benchmarků, výkon je více než dostatečný pro běžnou práci i nějaké to náročnější hraní. Při testování jsem prakticky nenarazil na činnost, u které by mě procesor brzdil.

Galaxy S24 FE je možné koupit s 8 GB RAM a 128, potažmo 256 GB vnitřního úložiště. Vybírat musíte moudře, slot na paměťové karty zde chybí.

Výdrž:

Galaxy S24 FE přináší oproti předchozí generaci nejen nárůst rozměrů, ale také vyšší kapacitu baterie. S kapacitou 4700 mAh překonává loňský model o 200 mAh, o stejnou hodnotu naopak ztrácí s letošním Galaxy S24+ (které má mimochodem o něco menší rozměry).

Celkovou výdrž na nabití ale hodnotím vesměs pozitivně. Při běžném používání zahrnujícím několik hovorů denně, socitální sítě a nějaké to hraní telefon bez problému vydržel den a půl. Samozřejmě i zde platí, že pokud telefonu pořádně zatopíte pod kotel, bude večer škemrat o nabíječku.

Nabíjení je možné skrze USB-C s podporou 25 W, případně bezdrátově až 15 W. Telefon podporuje také reverzní nabíjení, například pro nabití sluchátek.

Fotoaparát:

Samsung do letošní řady FE nasadil prakticky totožnou fotovýbavu jako u loňské S23 FE. Ano, všechny fotoaparáty jsou prakticky totožné až na 1/4,5" velikost teleobjektivu (namísto 1/4,4") a možnost natáček 8K při 30 fps (namísto 24 fps). Naštěstí za fotky se loňské FE nemuselo stydět a v případě letošní řady je tomu stejně tak.

Stále se tedy díváme na sestavu tří zadních fotoaparátů, kde hlavního tahouna představuje 50Mpx fotoaparát s optickou stabilizací a dual pixel PDAF ostřením. Fotoaparát si udržuje konzistentní kvalitu fotek za sluncem zalitého i zamračeného dne, i když má místy tendenci fotky na můj vkus až moc typicky „samsungovsky saturovat“.

Optickou stabilizaci a PDAF ostření najdeme také u 8Mpx teleobjektivu s 3násobným zoomem, který barevně ladí s fotkami z hlavního fotoaparátu a za dne se na něj můžete spolehnout a bez obav používat. Navíc při troše štěstí s teleobjektivem pořídíte také pěkné makro snímky. Poslední 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv s úhlem záběru 123° opět za dobrého světla podává výborné výsledky a fotky z jeho dílen jsou krásně ostré.

A teď tu máme noc. Fotoaplikace sama rozpozná a aktivuje noční režim, který kvalitě nočních fotek hodně pomáhá. Nejvíce jsem si noční focení užíval s hlavním a teleobjektivem, které překvapily kvalitou a množstvím detailů. Zkuste se například podívat na fotky pouličního osvětlení v noci. Teplé bílé světlo z lampy se krásně „rozlilo“ po fotce a dalo jí příjemný osobitý nádech. Přesně takto si představuji fotku, kterou chci vyfotit v noci.

Kvalitativně nezklame ani přední 10Mpx selfie kamera, která fotí velmi obstojně a poradí si zároveň s 4K videem při 60 fps. Navíc díky optické stabilizaci bude video víceméně stabilní, i když vám ruka občas zakolísá. Zadní fotoaparát si poradí až s 8K videem při 30 fps, v praci mi přijde daleko použitelnější 4K video při 60 fps se stabilizací.

Závěr:

Přestože toto označení telefonu nesluší, Samsung Galaxy S24 FE je tak trochu nešťastníkem ve své vlastní třídě. Když na trh přišly první telefony s označením FE, lidé byli nadšeni z produktu, který si bral to nejlepší z aktuálních vlajek a v kompaktním těle je nabízel za řádově nižší cenu. Loni by se s přimhouřenýma oběma očima dalo toto tvrzení ještě Samsungu uznat, bohužel letos je tomu právě naopak.

Osobně mi přijde, jako kdyby Samsung řadu FE udržoval ze setrvačnosti do doby, dokud za ni budou lidé ochotni platit. Nechápejte mě špatně, Galaxy S24 FE není vyloženě špatný telefon, ovšem jeho odvážná cenovka jen stěží dokáže obhájit jeho kvalit. Přestože je telefon už pár měsíců venku, pořád si drží cenu okolo 17 tisíc za základní 8/128 GB verzi.

Za podobné peníze můžete dnes pořídit letošní vlajku Galaxy S24 nebo loňské Galaxy S23, které se letos vyprodává za zajímavé ceny. Z mého pohledu tak aktuálně nákup Samsungu Galaxy S24 FE nedává smysl, i když je třeba uznat, že telefon svým majitelům spolehlivě poslouží po dlouhá léta. Pokud jste ochotni akceptovat jeho cenu, dostanete solidní zařízení. Jenže konkurence v podobné cenové kategorii nabízí více.