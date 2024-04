Recenze smartphonu Poco X6 Pro 5G: elegantní špička střední třídy

Obsah balení:

V krabičce nového Poco X6 Pro na vás čeká mimo samotný telefon „kompletní sada“ v podobě 67W napájecího adaptéru, metrového USB-C/USB-A kabelu a šedého silikonového pouzdra, které obklopí všechny fotoaparáty. Mimo to najdete v krabičce také špendlíček pro vyjmutí šuplíčku na SIM karty a sadu uživatelských příruček (které stejně nikdo nečte).

V balení najdete vše potřebné včetně ochranné fólie nalepené na displeji Autor: Cnews

Parametry :

Rozměry a hmotnost: 160,5 × 74,3 × 8,3 mm; 186 g Zpracování: displej s odolným sklem Gorilla Glass 5, záda z plastu nebo veganské kůže, rám z plastu, odolnost IP54 Displej: 6,67" AMOLED displej, 2712 × 1220 px, 120 Hz, HDR10+, jemnost 446 PPI, jas až 1200 nitů Procesor: Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm), 8jádrový, frekvence až 3,35 GHz, grafický akcelerátor Mali G615-MC6 RAM a paměť: 8/12 GB RAM + 256/512 GB vnitřní úložiště Selfie kamera: 16 Mpx, f/2.4, širokoúhlý, HDR, až 1080p@60fps Zadní fotoaparáty: hlavní: 64 Mpx, f/1.7, 25 mm, PDAF, OIS

ultraširokoúhlý: 8 Mpx, f/2.2, 120°

makro: 2 Mpx, f/2.4 Nahrávání videa: 4K@24/30fps, 1080p@60/30fps, gyro-EIS Baterie a nabíjení: 5000 mAh, rychlonabíjení 67 W Operační systém: Android 14 s nadstavbou HyperOS 1.0.8.0 s Google službami Konektivita a funkce: 5G, 4G, GSM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS USB-C 2.0, NFC, infraport, dual nanoSIM, optická čtečka otisku prstů, odemykání obličejem

Vzhled a celkové zpracování:

Nové Poco X6 Pro se po vzhledové stránce opravdu vyvedlo. V rukou působí telefon bytelně a akorát vyváženě tak, že nemá tendenci sám v ruce přepadávat na přední nebo spodní stranu. Smartphone je dostupný ve třech barevných variantách, přičemž nejvíce „sexy“ je mnou testovaná žlutá varianta se zády z umělé kůže. Záda zbývajících dvou barevných variant (černá a šedá) jsou plastová.

Nejvíce to telefonu sluší v jeho žluté barevné variantě (zdroj: Cnews) Detail na modul s fotoaparáty dominuje zádům (zdroj: Cnews)

Hlavní paráda se děje na zadní straně, která je v případě mnou testovaného modelu pokrytá veganskou kůží ve žlutém provedení. Do horní části zad je vsazený poměrně dominantní fotomodul s čtveřicí, respektive trojicí samostatně vystouplých objektivů. Bez silikonového krytu také počítejte s razantním vikláním při používání telefonu na stole.

I přestože je samotný rámeček také plastový, v ruce je příjemný na omak a nevypadá v konečném důsledku nikterak lacině. Poco si pro své zákazníky připravil i malé designové jednohubky v podobě sladěného zapínacího tlačítka se zády telefonu. Mimo toto tlačítko se na pravém boku nachází klasicky také kolébka pro změnu hlasitosti. Na vrchní straně je pak možné nalézt infraport například pro ovládání televize a druhý z dvojice hlasitých reproduktorů.





Pravý bok telefonu skrývá designovou jednohubku (zdroj: Cnews) Na vrchní straně zaujme hlavně infraport (zdroj: Cnews) Spodní strana nabízí standardní rozložení (zdroj: Cnews)

Spodní strana nabízí také standardní rozložení, tedy USB-C 2.0 pro nabíjení a přenos dat ve středu doplněné o šuplíček pro dvojici nanoSIM karet a hlasitý reproduktor. Byť kvalitou zvuku nové Poco X6 Pro nikterak neoslní, dvojice stereo reproduktorů je znát a běžnému nenáročnějšímu uživateli bohatě postačí. Maximální hlasitost je rovněž na dobré úrovni.

Poco X6 Pro 5G splňuje třídu odolnosti IP54, tedy odolnost proti stříkající vodě, tedy nic extra, základní odolnost.

Použitím krytu rázem Poco X6 Pro zapadne mezi ostatní nudné telefony Autor: Cnews

Displej:

Inženýři se v případě Poco X6 Pro rozhodli pro osvědčenou kvalitu za rozumnou cenu a zvolili 6,67" AMOLED panel s rozlišením 2712 × 1220 px, 120Hz obnovovací frekvencí a celkovou jemností 446 PPI. Displej nabízí nádherné živé barvy a pohlcující černou barvu přesně tak, jak se u AMOLED panelu sluší a patří. Barevnou přesnost si navíc může uživatel přizpůsobit osobním preferencím skrze nastavení, kde je možné i ladění podle sRGB nebo P3 barevné škály.

AMOLED displej telefonu nabízí nádherné barvy a dobrý vysoký jas (zdroj: Cnews) Detail na selfie kameru s kruhovým výřezem v displeji (zdroj: Cnews)

Displej nabídne maximální jas až 1200 nitů, což v praxi znamená dobrou čitelnost za denního světla, problém však může nastat za přímého slunečního svitu. Samotný zobrazovač pak kryje odolné sklo Gorilla Glass 5. Xiaomi nezapomnělo ani na Always-on, kterou je v nastavení možné nalézt pod názvem Aktivní displej.

Uživatelské rozhraní:

Informace o systému Autor: Cnews

Malá pochvala směrem k Xiaomi náleží za nasazení Androidu 14. Nad systémem běží pro Xiaomi zařízení typicky nadstavba HyperOS 1.0.8.0, která upravuje domovskou obrazovku, hlavní panel a přidává širokou paletu prvků v nastavení. Zde je dost subjektivní pohled na to, zdali vám tato nadstavba vyhovuje, či nikoliv.

Vše jde ale poměrně dopodrobna přizpůsobit, případně si stáhnout některý z desítek alternativních launcherů z obchodu Google Play. I přes komplexnost nadstavby vše běží plynule a vlivem silného procesoru také prakticky bez záseků. Málokdy se mi stalo, že by se některá aplikace načítala až moc dlouho nebo se systém zasekával.

Výrobce se zavázal ke 3 letům velkých aktualizací Androidu (tedy až na Android 17) a 4 letům bezpečnostních záplat, což v dlouhodobém měřítku nedosahuje kvalit Samsungu nebo Applu, je to ale stále lepší než mizivé dva roky, které vám nabídne kupříkladu Asus. Bohužel, jak už je u Xiaomi zvykem, i Poco X6 Pro je plný předinstalovaného balastu, který budete muset při prvotním nastavení ručně odinstalovat.

Výkon:

Informace o procesoru Autor: Cnews

Výkon v Poco X6 Pro obstarává procesor Mediatek Dimensity 8300 Ultra s 8 jádry vyrobený 4nm výrobní technologií. Procesor nabídne takt až 3,35 GHz a nikoho moc nepřekvapí, že i přehršel výkonu pro běžné každodenní používání i hraní náročnějších her.

Telefon je dostupný buď s 8GB RAM pamětí a 256GB vnitřním úložištěm, případně s 12 GB RAM a 512 GB vnitřní paměti. Mezi touto kombinací volte pečlivě, smartphone totiž nedisponuje rozšiřujícím slotem pro paměťové karty.

Telefon si relativně bez problému poradí s náročnějšími hrami typu Genshin Impact nebo Diablo Immortal na vysoké grafické nastavení, při delším hraní je však cítit zahřívání v horní části telefonu. Těm, co si nedokáží zhruba představit výkon telefonu, mohou pomoci výsledky benchmarků.

3DMark (Wild Life Extreme) PCMark (Work 3.0) PCMark (battery) Geekbench 6 AnTuTu Benchmark 3043 bodů 14 393 bodů 13 hodin a 2 minuty 1357 bodů SC 4235 bodů MC 1 322 972 bodů

Výdrž:

Samotná výdrž je příjemným překvapením. 5000mAh baterie vám při běžném používání dokáže zajistit i lehce přes den a půl výdrže, při troše skromnosti i dva dny na jedno nabití. Osobně jsem telefon využíval jako primární zařízení několik týdnů s několika minutami hovoru denně, hodinkou sociálních sítí a Telegramu, občasné focení a natáčení a telefon jsem nabíjel vždy jednou za dva dny při práci.

K telefonu dostanete 67W nabíječku, která dokáže nabít 50 % kapacity baterie za 22 minut, plné nabití pak nabíječce zabere necelou hodinku.

Detaily na napájecí adaptér Autor: Cnews

50 % baterie 70 % baterie 100 % baterie ± 22 minut ± 32 minut ± 53 minut

Fotoaparát:

Zatímco ve všech ostatních kategoriích předváděl telefon výborné výsledky, v oblasti fotoaparátu už to taková hitparáda není. Začněme hlavním fotoaparátem, který co do kvality všechny ostatní snímače tahá na ramenou.

Hlavní 64Mpx fotoaparát se světelností f/1.7 disponuje jako jediný PDAF ostřením. Senzor dokáže tvořit uspokojivé fotky s dobrou barevnou dynamičností nejen za dne, ale i za horších světelných podmínek nebo přímo v noci. Fotky z hlavního fotoaparátu jsou pěkně ostré, na můj vkus akorát barevně saturované a nabízejí vzhledem k cenové kategorii uspokojivou kvalitu.

Ultraširokoúhlý 8Mpx fotoaparát (zdroj: Cnews) Hlavní 64Mpx fotoaparát (zdroj: Cnews) 2násobný digitální zoom (zdroj: Cnews)

Ultraširokoúhlý 8Mpx fotoaparát (zdroj: Cnews) Hlavní 64Mpx fotoaparát (zdroj: Cnews) 2násobný digitální zoom (zdroj: Cnews)

To stejné se bohužel nedá říci o 8Mpx ultraširokoúhlém fotoaparátu se světelností f/2.2 a úhlem záběru 120°. U něj je už vidět značný úbytek detailů a snížení ostrosti, s přimhouřením oka se však dají stále fotky považovat za relativně použitelné. Poslední zadní 2Mpx makro se světelností f/2.4 je pak spíše do počtu a je prakticky nepoužitelné.

Ultraširokoúhlý 8Mpx fotoaparát (zdroj: Cnews) Hlavní 64Mpx fotoaparát (zdroj: Cnews) 2násobný digitální zoom (zdroj: Cnews)

Ultraširokoúhlý 8Mpx fotoaparát (zdroj: Cnews) Hlavní 64Mpx fotoaparát (zdroj: Cnews) 2násobný digitální zoom (zdroj: Cnews)

Ultraširokoúhlý 8Mpx fotoaparát (zdroj: Cnews) Hlavní 64Mpx fotoaparát (zdroj: Cnews) 2násobný digitální zoom (zdroj: Cnews)

Na přední straně můžete nalézt 16Mpx selfie kameru se světelností f/2.4, jejíž výstup by se dal co do kvality přirovnat k fotkám z hlavního fotoaparátu. Ostudu s nimi neuděláte, na ohromující detaily oplývající fotky ale zapomeňte.

Vše částečně zachraňuje přehledná mobilní fotoaplikace, která nabízí nespočet různých režimů a nastavení, kterými je možné výsledné snímky zkrášlit. Za zmínku stojí například režim Dlouhá expozice nebo možnost použít jiný Xiaomi telefon jako pomocný hledáček. Oba telefony ale musejí být na stejné Wi-Fi síti, což může být při focení venku malinko problém.

Poco X6 Pro dokáže natáčet videa ve 4K rozlišení při 30 FPS, po zapnutí optické stabilizace se video uzamkne na ubohých 1080p při 30 FPS, což je trochu škoda, stejně jako pouhé 1080p při 60 FPS video na přední selfie kameře.

Závěr:

Série Poco za dobu své existence prošla razantní proměnou. Z původní idey nabídnout telefon s nekompromisním výkonem za extra dostupnou cenu se proměnily smartphony, které tak nějak zapadly mezi záplavu dalších telefonů střední a vyšší střední třídy a nyní už mimo elegantní ikonický design nikterak extra nevyčnívají.

Přesto lze nový model Poco X6 Pro označit za povedený. Zejména pak žlutá barevná varianta s koženými zády bude poutat pozornost vašeho okolí. Daní za výborný výkon a nádherný displej je bohužel slabší fotovýbava a přítomnost předinstalovaného bloatwaru, na který však bohužel trpí všechny Xiaomi telefony.

Redakce označuje smartphone Poco X6 Pro jako dobrou koupi Autor: Cnews

Poco X6 Pro 5G je aktuálně dostupný na českých e-shopech v závislosti na zvolené konfiguraci za cenu od 9 tisíc korun. Za tuto cenu nabízí konkurence dobře zpracovaný OnePlus Nord 3 5G, Honor 90 nebo Samsung Galaxy A52. Pokud jste však skálopevně rozhodnuti a přesvědčeni o kvalitách nového Poco X6 Pro, jeho koupí neprohloupíte a smartphone vám bude pěkných pár let radostně sloužit.