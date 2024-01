Herní myši SPC Gear LIX Wireless a LIX Plus Wireless: zeštíhlováním k dokonalosti (recenze)

Parametry:

Model: LIX Wireless (SPG152) LIX Plus Wireless (SPG151) Rozhraní: bezdrátově 2,4 GHz USB dongle

USB kabelem o délce 1,8 m bezdrátově 2,4 GHz USB dongle

USB kabelem o délce 1,8 m Senzor: optický PixArt PMW-3335 Optický PixArt PAW-3370 Maximální citlivost: 16 000 DPI 19 000 DPI Počet tlačítek 6 6 Levé a pravé tlačítko: Kailh GM 4.0, životnost 60 milionů kliků Kailh GM 8.0, životnost 80 milionů kliků Podsvícení: ARGB ARGB Rozměry a hmotnost: 126 × 65,7 × 38,5 mm, 69 g 126 × 65,7 × 38,5 mm, 69 g Kompatibilita: software pro Windows, Mac, Linux software pro Windows, Mac, Linux

Design a zpracování:

Design obou myší je prakticky totožný. Na první pohled je od sebe rozeznáte pouze podle odlišné barvy bočních tlačítek a tlačítka pro změnu DPI. Další nenápadná odchylka se nachází na levém tlačítku, kde je červeným písmem napsán model myši. Svým symetrickým designem pak obě myši pohodlně padnou do ruky a dokáži si představit myš používat i v levé ruce, byť v takovém případě přijdete o dvojici bočních tlačítek.

Tělo se strukturou připomínající plástev (zdroj: Cnews) Přední strana myší (zdroj: Cnews)

Tmavě černé matné tělo je po celém povrchu (kromě tlačítek) perforováno voštinovou strukturou, která má minimalizovat hmotnost a zároveň učinit myš prodyšnější pro menší pocení ruky. Osobně nejsem fanouškem tohoto designu a preferuji myši s plným tělem bez jakýchkoliv otvorů. Na druhou stranu musím uznat, že používání myši bylo pohodlné a díky hmotnosti 69 gramů se mi s myší velmi dobře pracovalo po celou dobu testování.

Levý bok s bočními tlačítky (zdroj: Cnews) Pravý bok myší (zdroj: Cnews)

Na přední straně se nachází USB-C konektor pro nabíjení baterie. Obě myši můžete používat jak bezdrátově, tak i při napájení skrze stíněný USB-A/USB-C kabel. Jediná „výrazná“ změna tak probíhá pod hlavními tlačítky a na spodní straně u senzoru. Model LIX Wireless (SPG152) je osazen optickým senzorem PixArt PMW-3335, zatímco LIX Plus Wireless (SPG151) senzorem PixArt PAW-3370. Oba senzory nabízí prakticky totožné parametry s výjimkou maximálního rozlišení a tzv. lift off distance, což je hodnota znázorňující, jak daleko může být myš od podložky, aby stále dokázala rozpoznat pohyb.

Spodní strana myši stejná u obou modelů (zdroj: Cnews)

Na spodní straně se dále nachází otvor pro uschování USB dongle s magnetickým uchycením a přepínač pro vypnutí/zapnutí bez nebo s ARGB podsvícením. Škoda je ale použitých plastových klouzacích plošek z PTFE materiálu namísto leštěného kovu. Myš po podložce klouže s minimálním třením, kovové plošky bych ale u myší viděl raději. SPC Gear tento mírný neduh zachraňuje sadou náhradních plošek, které vám přibalí do balení, a to u obou testovaných myší.





Tlačítka:

Obě myši obsahují stejný počet tlačítek, konkrétně 6:

levé a pravé tlačítko,

středové kolečko myši,

tlačítko pro změnu DPI,

dvojici bočních tlačítek.

Zpočátku jsem byl lehce zaskočen mírnou tuhostí tlačítek u obou myší, po několika hodinách si prsty na odpor ale zvykly a používání již bylo bez problému. Pochválit musím boční tlačítka a středové kolečko myši. Pro jejich stisk není potřeba vyvinout téměř žádnou sílu, což je u myši předurčené pro hraní kompetitivních FPS titulů vítaný prvek.

Pokud nepoužíváte boční tlačítka palec leží na ploše pod nimi (zdroj: Cnews)

Umístění bočních tlačítek je na ideální pozici pro palec. Pokud boční tlačítka nepoužíváte, palec zůstává na ploše pod nimi. V případě potřeby pak stačí jemný pohyb palce nahoru a jste na tlačítkách. Obě myši jsou osazeny spínači Kailh, konkrétně Kailh GM 4.0 s životností 60 milionů stisků (LIX Wireless) a Kailh GM 8.0 s životností 80 milionů stisků (LIX Plus Wireless).

Software:

Nastavení všech parametrů u obou myší probíhá skrze doprovodný software, ke kterému získáte přístup na této adrese po zadání sériového čísla na spodní straně myši. Po nainstalování se dostanete do jednoduchého rozhraní rozděleného do čtyř kategorií:

Nastavení tlačítek – seznam všech tlačítek s možností mapování,

seznam všech tlačítek s možností mapování, Nastavení DPI – nastavení rozlišení senzoru a dalších parametrů,

nastavení rozlišení senzoru a dalších parametrů, Makra – nástroj pro tvorbu maker,

nástroj pro tvorbu maker, Nastavení RGB – nastavení RGB podsvícení myši.

Nastavení tlačítek (zdroj: Cnews) Nastavení DPI (zdroj: Cnews) Tvorba maker (zdroj: Cnews) Nastavení RGB (zdroj: Cnews)

Myš není potřeba při žádné změně nastavení propojovat s počítačem dodávaným USB kabelem. Veškeré nastavení se přenáší a ukládá do paměti myši bezdrátově, což hodnotím jako plus.

Výdrž

Přestože se jedná o bezdrátové myši, přesnou kapacitu integrované baterie bohužel neznáme. Energeticky úsporné senzory si však z pomyslného koláče znázorňujícího kapacitu baterie moc neuždibnou, díky čemuž mi obě myši vydržely přibližně 8 dní aktivního používání (minimálně 12 hodin denně) s aktivovaným RGB podsvícením. Pokud přepínačem na spodní straně RGB podsvícení vypnete, výdrž logicky vzroste. Krokem k úspoře baterie je automatické vypnutí RGB podsvícení, pokud myš nějakou dobu nedržíte v ruce a nedetekuje žádný pohyb.

SPC Gear LIX Wireless obsah balení (zdroj: Cnews) SPC Gear LIX Plus Wireless obsah balení (zdroj: Cnews)

V praxi tak stačí přibližně jednou týdně na pár hodin připojit myš k počítači nebo napájecímu adaptéru a nemusíte se o stav baterie vůbec starat. Myš vás sama upozorní červeným problikáváním kolečka myši, pokud kapacita klesne pod hodnotu 25 %. Aktuální kapacitu znázorňuje také ikona baterie v softwaru v pravém horním rohu. Třešničkou na dortu je pak podpora rychlonabíjení a možnost používat myš i při nabíjení, a to jak u LIX Wireless, tak i u LIX Plus Wireless.

Závěr:

Co říci závěrem? Přes počáteční nejistotu ohledně designu a tlačítek se obě myši osvědčily jako vhodné příslušenství, které najde své uplatnění při hraní her i při práci ve Windows. Symetrický design nahrává používání jak v pravé, tak v levé ruce a nízká hmotnost 69 gramů je při hraní her něco, co ocení hlavně hráči kompetitivních FPS titulů nebo lidé s nižším DPI, kteří musí často myš při přesouvání po podložce nadzvedávat.

Oba modely se od sebe liší v použitém optickém snímači, životností Kailh spínačů a odlišnou barvou tlačítek. Konečné rozhodnutí je tedy jen na vás, zdali se vám vyplatí investovat přibližně o 300 korun více za vyšší model, nebo se spokojíte „pouze“ se základní verzí. Rozdíly mezi LIX Wireless a LIX Plus Wireless rozhodně nejsou propastné, a pokud hledáte pouze kvalitně zpracovanou bezdrátovou myš s nízkou hmotností, mohu vám oba modely s klidným svědomím doporučit.