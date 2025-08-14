Recenze TCL C7K: když chcete domácí kino i herní koutek, ale jen jednu televizi

Nová řada chytrých televizí TCL C7K plynule staví na svých předchůdcích a přináší opět špičkový obraz, bohatou konektivitu a zvuk Bang & Olufsen, který často zastoupí i soundbar. Některé neduhy sice zůstaly, ale jejich stín snadno přebijí výrazné přednosti.
Co se v testu dozvíte:
- Rozbalení a instalace
- Specifikace a výbava
- Dálkový ovladač
- Obraz
- Zvuk
- Operační systém
- Závěr
Rozbalení a instalace:
Nová TCL C7K vám dorazí v překvapivě malé krabici. I když se to nemusí zdát, šikovnější lidé ji s trochou cviku sami vybalí, přišroubují stojan a sami nainstalují na místo úplně sami. V balení najdete dále 1,5metrový napájecí kabel, šrouby pro montáž stojanu, dokumentaci a dálkový ovladač včetně dvojice AAA baterií.
Osobně se mi nejvíce osvědčilo položit krabici na bok a televizi včetně ochranné výplně vysunout. Vleže jsem připevnil stojan (k dispozici máte hned dvě výškové pozice) a televizi až poté postavil. Pokud si jako já potrpíte na kabeláži, je vám k dispozici zadní přihrádka s pořadačem kabelů.
Veškerou konektorovou výbavu pak hledejte (mimo napájecí kabel) na pravé části. Pochválit musím dostupnost všech konektorů, ke kterým je rychlý přístup bez větší námahy. Prvotní zapnutí televize doprovází průvodní nastavení, kde v několika krocích přihlásíte televizi ke svému Google účtu, spárujete ovladač, případně nastavíte DVB vysílání a všechna připojená zařízení.
Dálkový ovladač:
TCL už několik let upustil od dvojice dálkových ovladačů a do balení přidává pouze jeden univerzální – a nutno říci, že jde o rozumné rozhodnutí. Starší TCL ovladače jsem kritizoval za jejich lacinost, levné plasty i zpracování. Nový ovladač je o poznání lepší, bohužel stále se nejedná o žádný luxusní kousek a levný plast je v ruce znát.
Na druhou stranu, materiály nikterak neubírají na funkčnosti. Ovladač se páruje během pár vteřin a je okamžitě připraven k použití. Oceňuji upravené rozložení tlačítek oproti předchozímu modelu RC902V1. Tlačítka nabízejí příjemný stisk, v ruce má ale ovladač tendenci klouzat. Ovladači by určitě prospěla absence tvarování na spodní straně nebo alespoň jakékoliv pogumované nožky.
Co se výbavy tlačítek týče, najdete zde vše důležité – rychlý přístup k nastavení, přepínání vstupů, volba DVB tuneru, spuštění hlasového asistenta i tlačítka na přímé spuštění streamovacích služeb. Zde TCL zaslouží pochvalu za jejich výběr, jelikož zde není žádný balast typu Rakuten TV, který má u nás mizivé využití. Velmi se mi líbí také samostatné tlačítko pro rychlý vstup do lokálních médií.
Obraz:
Hlavní dominantou je samozřejmě 55" QLED s CrystGlow HVA panelem a Mini LED podsvícením. Toto kombo se stará o skutečně nádherný obraz – nejen díky jasu až 2600 nitů v HDR, ale také díky sytým barvám a bohatému a detailnímu obrazu. Roky osvědčené Mini LED podsvícení TCL ještě vylepšil vlastní Micro-OD čočkou, která se stará o potlačení typického „halo efektu“. Řízení jasu má pod palcem technologie Precise Dimming s 2048 lokalizačními zónami.
Obraz staví na QLED panelu s kontrastem 6500:1 a nativní obnovovací frekvenci 144 Hz, což ocení hlavně hráči. Obrazový procesor nové generace AiPQ Pro se navíc stará o optimalizaci jednotlivých snímků, což zlepšuje jejich ostrost a detaily.
Když jsem televizi zapnul poprvé, překvapil mě onen „živý“ a oproti naší klasické LCD výrazně kontrastní obraz. Jeho styl si můžete libovolně přizpůsobit skrze předpřipravené profily (Standardní, Sport, Filmmaker mode, Kino, Inteligentní a Dynamický). Televize jako taková si poradí se standardy HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision a Dolby Vision IQ. Pro hráče je k dispozici Game Aster s funkcí ALL (automatické řízení latence), podpora AMD FreeSync Premium Pro a ona 144Hz obnovovací frekvence.
Zvuk:
Zvuk napříč celou řadou C7K (i C6K) zastupuje reprosystém Onkyo. U mnou testovaného modelu v konfiguraci 6.2.2, který dále optimalizuje a nese nálepku certifikace společností Bang & Olufsen. Celkově na poměry televizí je zvuk na velmi dobré úrovni. 60W sestava nabízí dostatečně hlasitý a vyvážený projet, který už ve výchozím nastavení plně postačí běžným méně náročným uživatelům pro plnohodnotný zážitek při sledování jejich oblíbeného filmu.
K dispozici máte několik zvukových předvoleb (Kino, Mluvený projev, Hudba, Hra, Noc a Sport). Jednotlivé profily mírně ladí zvuk jinačím směrem a vždy se hodí lehce k jinému stylu zvuku, který právě z televize leze. Běžní uživatelé si plně vystačí s výchozím režimem Kino, hračičkové mají možnost si zvuk lehce přizpůsobit osobním preferencím skrze funkci Beosonic.
Celkově vzato nabízí TCL C7K skvělý zvukový základ, který velké části uživatelů poslouží bez problémů jako hlavní audio sestava. TCL společně s Bang & Olufsen odvedli v tomto směru skvělou práci. Televizi nechybí aní podpora eARC (ARC) na všech HDMI portech, a formáty Dolby Atmos, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) Dolby AC-4, DTS:X, DTS Digital Surround a DTS-HD.
Operační systém:
TCL C7K běží na univerzálním operačním systému Google TV ve verzi 12. Z vnitřního 64 GB úložiště je vám k dispozici celkem 52 GB pro instalaci vlastních aplikací z televizního „Google Play“. Hlavní domovská obrazovka nabízí přehled doporučeného obsahu z vámi nainstalovaných streamovacích služeb. Horní lišta pak schovává zkratky pro aplikace a vaši multimediální knihovnu.
Celkově je prostředí přehledné, logicky uspořádané a hlavně intuitivní, díky čemu se v něm lehce orientuje. Líbí se mi vstup do rychlého nastavení jedním tlačítkem, které sdružuje nejčastější a nejpoužívanější funkce. Pro jakékoliv podrobnější nastavení je třeba vždy otevřít klasické, plnotučné nastavení televize.
Relativně dobře funguje i samotné vyhledávání nejen napříč video obsahem, minimálně v angličtině. Televize vám po zadání dotazu v anglickém jazyce řekne, jaké je venku počasí nebo rychle vyhledá film s nabídkou spuštění v příslušné aplikaci. Češtinu hlasový asistent zvládá také, ale u většiny dotazů nabídne jen související videa z YouTube. Zde je stále dostatek prostoru pro zlepšení.
Závěr:
TCL C7K mě během testování příjemně překvapila, a to hned v několika oblastech. Skvělý obraz díky QLED panelu s Mini LED podsvícením jsem tak nějak očekával, ale realita byla ještě lepší. Kontrastnější, živější a prostě výborný obraz za dne i v noci byl velmi příjemnou změnou, kterou jsem si vždy maximálně užíval.
Velké plus zaslouží i zvuk s razítkem Bang & Olufsen, který příjemně překvapil kvalitou i samotnými možnostmi přizpůsobení. Zde je TCL před konkurencí a sám si dokážu představit používat televizi i bez externího reproduktoru. K tomu připočtěme bohatou konektivitu a herní výbavu včetně „144Hz“ obnovovací frekvence a podpory AMD FreeSync Premium Pro. Rázem dostáváme televizi, která má dobře našlápnuto stát se centrem domácí zábavy.
Na druhou stranu je zde několik nedostatků, které je třeba zmínit. Tím hlavním je stále lacině vypadající dálkový ovladač nebo krátký napájecí kabel. Televizi by rovněž slušela také lepší integrace hlasového asistenta a místy méně zbytečně komplikované systémové nastavení.
I tak je chytrá televize TCL C7K skvělým modelem, který zaslouží vaši pozornost, pokud se poohlížíte po novém zařízení. Za svou cenu má rozhodně co nabídnout a díky zajímavému poměru cena/výkon dokáže obstát jak u běžných diváků, tak u náročnějších uživatelů i hráčů.