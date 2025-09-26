Cnews.cz  »  Recenze  »  Recenze TCL NXTPAPER 11 Plus: tabletočtečka hledající cestu mezi oběma světy, ale ne bez chyb

Recenze TCL NXTPAPER 11 Plus: tabletočtečka hledající cestu mezi oběma světy, ale ne bez chyb

Dominik Dobrozenský
Dnes
Recenze tabletu TCL NXTPAPER 11 Plus
TCL NXTPAPER 11 Plus
TCL NXTPAPER 11 Plus obsah balení
TCL NXTPAPER 11 Plus materiál
TCL NXTPAPER 11 Plus fotoaparát
Zapínání TCL NXTPAPER 11 Plus
TCL NXTPAPER 11 Plus
TCL NXTPAPER 11 Plus
TCL NXTPAPER 11 Plus zvuk
TCL NXTPAPER 11 Plus displej
TCL NXTPAPER 11 Plus stylus
TCL NXTPAPER 11 Plus ochranné pouzdro
TCL NXTPAPER 11 Plus displej
TCL NXTPAPER 11 Plus fotoaparáty
Recenze tabletu TCL NXTPAPER 11 Plus
TCL NXTPAPER 11 Plus
TCL NXTPAPER 11 Plus obsah balení
TCL NXTPAPER 11 Plus materiál
TCL NXTPAPER 11 Plus fotoaparát
TCL NXTPAPER 11 Plus láká na unikátní displej, který dokáže během chvilky napodobit zážitek z e-ink čtečky. Kvůli této technologii ale musel výrobce udělat kompromisy, které nesednou každému. Jsou až tak propastné a svazující, nebo nad nimi lze přimhouřit očko?

TCL se s novým NXTPAPER 11 Plus opět snaží oslovit uživatele, kteří hledají něco víc než jen běžný tablet. V elegantním unibody těle totiž ukrývá displej schopný během okamžiku proměnit jasný IPS panel na povrch připomínající e-ink čtečku.

Výrobce tak nabízí zajímavý kompromis mezi multimediálním zařízením a čtecím tabletem, který láká na matný povrch displeje a příjemnou ergonomii. Otázkou však zůstává, zda tento koncept dokáže obstát i mimo svůj hlavní trumf.

Co se v testu dozvíte:

  • Vzhled a celkové zpracování
  • Parametry
  • Displej
  • Uživatelské rozhraní
  • Výkon
  • Výdrž
  • Fotoaparát
  • Závěr

Vzhled a celkové zpracování:

Letošní TCL NXTPAPER 11 Plus na první pohled brnkne na notu především nadšencům do moderního umění a designu. Na první úchop se totiž jedná o skvěle zpracovaný tablet, který v ruce působí a vypadá bytelně a prémiově. Šedé kovové unibody tělo zkrášluje 8Mpx fotoaparát doplněný o přisvětlovací LED diodu, zasazený do kruhového prstence netradičně umístěného doprostřed těla tabletu. Skoro jako by TCL chtělo, abyste zařízení používali primárně na šířku.

TCL NXTPAPER 11 Plus materiál

Unibody tělo tabletu poskytuje prvotřídní pevnost

Autor: Cnews (Dominik Dobrozenský)

Pochválit musím i ergonomii tabletu, jelikož se v ruce drží pohodlně, při delším používání neklouže z rukou a lehce širší rámečky okolo displeje usnadňují úchop. Všechna tlačítka hledejte na pravém boku, tedy zapínací, tlačítka pro změnu hlasitosti a vyhrazené tlačítko pro změnu NXTPAPER režimů, které dokáže zároveň blikat při příchozí notifikaci nebo při chodu umělé inteligence. Osobně mi ale neustále problikávání začalo rychle lézt na nervy, takže jsem ji po pár hodinách vypnul v nastavení.

Tablet splňuje zvýšenou odolnost podle normy IP54, tedy odolnost proti vniku prachu a stříkající vodě. Vrchní a spodní stranu obývá čtveřice DTS reproduktorů, které vzhledem k cenové kategorii nehrají vyloženě špatně, kinematografický skvost od nich ale nečekejte.

Parametry:

TCL NXTPAPER 11 Plus

Parametry tabletu TCL NXTPAPER 11 Plus

Autor: Cnews (Dominik Dobrozenský)

Displej:

Displej je hlavní trumf celé řady NXTPAPER a letošní tablet 11 Plus není výjimkou. Letos se ke spotřebitelům dostala už 4. generace této technologie, která na první pohled zaujme matným povrchem. Ta nejen působí opravdu stylově, ale zároveň dokáže během pár sekund proměnit klasický IPS displej na panel připomínající e-ink. Výsledkem je zajímavý hybrid – běžný displej pro práci s multimédii, který se jedním kliknutím změní na čtecí plochu ideální pro elektronické knihy, časopisy nebo třeba psaní poznámek.

Pokud vás e-ink režim neláká, pak NXTPAPER zřejmě nebude nic pro vás. Jakmile si ale čtení v tomto módu vyzkoušíte, oči vám za něj po delším používání poděkují.

TCL NXTPAPER 11 Plus displej

Displej tabletu v celé své kráse

Autor: Cnews (Dominik Dobrozenský)

Pro úplnost přidám nějaká čísla, konkrétně velikosti displeje 11,5", jas až 550 nitů (v režimu HBM), 2,2K rozlišení a obnovovací frekvenci až 120 Hz. Někteří mohou namítat nízkou hodnotu maximálního jasu, ovšem vzhledem k matnému povrchu (na kterém mimochodem neulpívají otisky prstů) je tablet obstojně použitelný i ve venkovních prostorách. Za ostrého slunce si ovšem ani zde neškrtnete.

Sečteno podtrženo, displej je opravdu skvělý, pokud pro něj máte využití. Matný povrch doplněný o 4. generaci NXTPAPER technologie skvěle funguje při práci s dokumenty nebo čtení prakticky čehokoliv. Pro vše ostatní je zde klasický režim, který obslouží nejednoho středně náročného uživatele.

Uživatelské rozhraní:

TCL NXTPAPER 11 Plus dorazil na trh s Androidem 15 s nadstavbou TCL UI ve verzi v8.0.1RBY. Prostředí se vesměs podobá čistému Androidu, výrobce přidal jen pár vlastních vizuálních úprav. Nejvíce si všimnete přepracovaného ovládacího a notifikačního centra a nastavení věnované právě NXTPAPER technologii.

TCL NXTPAPER 11 Plus vzhled

TCL přineslo vlastní vzhled ovládacího a notifikačního centra

Autor: Cnews (Dominik Dobrozenský)

Při běžném nenáročném používání je systém obstojně svižný. Jakmile se ale pustíte do složitějších úloh, rychle narazíte na limity použitého chipsetu. Na hraní moderních her tak rovnou zapomeňte, pro procházení webu, četbu knih nebo sledování videa však tablet dostačuje.

TCL přidal i špetku umělé inteligence, přičemž nejvíce využitelný je asi textový asistent, který zvládne sepsat e-mail, shrnout poznámky z přednášky nebo vám pomoci s plánování úloh. Nic extra navíc, co by nezvládla integrovaná AI Gemini od Googlu. K vyvolání AI asistenta od TCL poslouží opět NXTPAPER tlačítko. TCL tomuto modelu přislíbil 5 let softwarové podpory.

Výkon:

Jak už bylo zmíněno výše, vlivem slabšího procesoru od tabletu nečekejte výkonnostní zázraky. Tablet staví na NXTPAPER technologii a vše ostatní je tak trochu na druhé koleji, výkonu nevyjímaje. O ten se zde stará 8jádrový MediaTek Helio G100 doprovázený 8 GB RAM (s virtuálním rozšířením o dalších 8 GB) a 256GB vnitřním úložištěm.

Základní kancelářskou a multimediální práci tablet zastane bez problému, hraní her nebo úprava fotografií ale nebude něco, za co vám tablet vyloženě poděkuje. Surový výkon prozradí i výsledky benchmarků.

Výdrž:

Na poměry tabletů zde najdete poměrně standardní 8000mAh baterii, v praxi ale dokáže příjemně překvapit. Při běžném používání se nemusíte bát víkendu bez nabíječky, dost však záleží na tom, jakým způsobem budete tablet využívat.

V mém případě, kdy jsem jej používal několik hodin denně a jinak jej nechával neustále připojený k Wi-Fi, se o nabíječku přihlásil po necelých dvou a půl dnech.

Skutečné kouzlo ale přichází s aktivací úsporného inkoustového režimu. Ten odpojí veškerou konektivitu a promění zařízení v „čtečku“, čímž se dostanete až k 60 dnům pohotovostní doby, což je velmi úctyhodný výkon. Nabíjení obstarává přiložená 33W nabíječka s metrovým USB-C kabelem, případně můžete sáhnout po vlastním řešení s podporou Power Delivery. Z nuly do plna tablet nabijete asi za hodinku a půl.

Fotoaparát:

Přítomnost fotoaparátů je u NXTPAPER 11 Plus stejně jako u všech ostatních levnějších tabletů čistě praktická. S 8Mpx přední a 8Mpx zadní kamerku využijete snad jen při běžných hovorech s rodinou a skenování dokumentů, od obojího ale nečekejte žádnou zázračnou kvalitu, jelikož fotky jsou přinejlepším průměrné. To vše za předpokladu, že u obou senzorů máte dostatek světla. Po setmění nebo tmavé místnosti nemá cenu ani fotoaparáty zkoušet

Oba senzory zvládají maximálně 1080p video při 30 fps, v případě zadního fotoaparátu si můžete ještě lehce dopomoci automatickým ostřením a přisvětlovací LED diodou.

Závěr:

TCL NXTPAPER 11 Plus dokáže i přes své slabiny překvapit a zaujmout. Není to univerzální tablet pro každého, ale pokud dokážete ocenit a najít praktické využití pro přidanou hodnotu NXTPAPER technologie, má tablet rozhodně co nabídnout. Nejvíce z něj budou těžit vášniví čtenáři elektronických knih a komiksů, studenti při psaní seminárek nebo ti, kteří si prostě rádi hrají se zajímavými technologiemi a chtějí si na vlastní kůži vyzkoušet něco odlišného.

Na českém trhu se aktuálně tablet prodává za necelých 6 tisíc korun, případně v kombu s ochranným pouzdrem a stylusem za asi 7700 korun. Pravda, za podobné peníze seženete zařízení s lepším poměrem cena/výkon. Ale zařízení s NXTPAPER se nepořizuje kvůli výkonu, jeho kouzlo tkví v unikátním displeji, který jinde nenajdete.

Pokud tedy patříte mezi technologické geeky nebo už s NXTPAPER technologií máte zkušenost, nový 11 Plus vám při kancelářské práci a čtení poslouží přesně tak dobře, jak byl zamýšlen a stvořen.

TCL NXTPAPER 11 Plus

Klady a zápory tabletu TCL NXTPAPER 11 Plus

Autor: Cnews (Dominik Dobrozenský)
