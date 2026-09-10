Recenze TCL P80 Ultra: NXTPAPER displej válí, jen za něj zaplatíte hromadou kompromisů

Vzhled a celkové zpracování:
TCL letos míchá kartami a přímo z názvosloví zmizelo označení NXTPAPER. Místo něj dostáváme jednodušší TCL P80 Ultra. Přestože se na první pohled telefon nijak výrazně neliší od jiných smartphonů, jeho hlavní zbraň spočívá stále v ikonickém NXTPAPER displeji. K němu se ale ještě dostaneme.
Konstrukce telefonu už tak moderně nepůsobí. Matná plastová záda přechází v plastový rám. Obě části na sebe sice skvěle pasují a nic nevrže, přesto bych očekával v dané cenovce přinejmenším zastoupení kovů. Výrazným prvkem zad je pak fotomodul, který nad plochými zády vystupuje o 3,5 mm. Viklání na stole se bát nemusíte, díky velikosti fotomodulu se telefon příjemně používá i položený na stole.
TCL P80 Ultra se prodává v matné modré barvě, tmavě vínové a jemně zlatavé barvě. Rozložením se jedná o klasický smartphone s tlačítky na pravém boku a šuplíkem pro vložení nanoSIM karet vespod. Přepínač pro aktivaci NXTPAPER režimu imitujícího e-ink displej se nachází již tradičně ve spodní části vpravo. Konstrukce tak příliš prémiovým dojmem nepůsobí, což zachraňuje alespoň částečně zvýšená odolnost IP68.
Parametry:
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Rozměry a hmotnost:
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163,3 × 77,7 × 8,3 mm; 197 g
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Zpracování:
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displej s odolným sklem, záda a rámeček z plastu, odolnost IP86
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Displej:
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6,83" AMOLED NTXPAPER displej, 2 772 × 1 280 px, 120 Hz, jemnost 447 PPI, jas až 3 200 nitů
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Procesor:
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Mediatek Dimensity 7400 Elite (4 nm), 8jádrový, frekvence až 2,6 GHz, grafický akcelerátor Mali-G615 MC2
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RAM a paměť:
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8 GB RAM + 256/512 GB vnitřního úložiště
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Selfie kamera:
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32 Mpx, f/2.0, širokoúhlý, HDR, až 1440p@30fps
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Zadní fotoaparáty:
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Nahrávání videa:
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4K@30fps, 1080p@30fps
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Baterie a nabíjení:
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5 800 mAh, rychlonabíjení 45 W
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Operační systém:
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Android 16 s nadstavbou TCL UI 9.1
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Konektivita a funkce:
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5G, 4G, GSM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4
GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
USB-C 2.0, NFC, dual nanoSIM, čtečka otisku prstů v zapínacím tlačítku, odemykání obličejem
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Obsah balení:
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telefon, opletený USB-C kabel o délce 1 metr, špendlíček pro vytažení slotu na SIM karty, dokumentace, ochranný obal
Displej:
TCL nestaví na obrovském výkonu či prémiových fotoaparátech, jeho hlavním trhák tkví v NXTPAPER technologii. Právě díky ní můžete 6,83” AMOLED displej během okamžiku přepnout do speciálního režimu, který velmi věrně imituje klasický e-ink displej. A nejde přitom o efekt na oko, nýbrž o displej se všemi jeho výhodami.
Do rukou tak dostanete zajímavý hybrid pro každého, kdo rád čte e-knihy, ale nechce s sebou neustále nosit telefon a čtečku zvlášť. TCL má navíc po letech vývoje svoji technologii perfektně vyladěnou. Na výběr máte mezi klasickým displejem, režimem papíru propůjčujícím vzhled klasického listu papíru a maximálním NXTPAPER, který výrazně šetří energii.
V kombinaci s matným povrchem jde o jednu z nejzajímavějších vlastností celého telefonu. Při dlouhém čtení nebo procházení obsahu je totiž obraz výrazně příjemnější pro oči a telefon nepůsobí tolik hodin jako svítilna, do které my všichni dlouhé hodiny denně zíráme.
NXTPAPEr není jen o pohodlí očí. Jeho aktivací zároveň násobně zvýšíte výdrž, což se může hodit v momentě, kdy od telefonu potřebujete dostat maximum. Samotný jas je pak až 3 500 nitů a je tedy dobře čitelný i na přímém slunci.
Uživatelské rozhraní:
P80 Ultra běží na Androidu 16 s vlastní uživatelskou nadstavbou TCL UI v9.1, která je však v mnohém podobná čistému Androidu. Zároveň ale přidává několik vlastních vizuálních prvků. Typickým příkladem je hranatější vzhled některých částí prostředí, například ovládacího centra. Speciální pozornost je věnována NXTPAPER technologii, kterou si můžete v rozsáhlém nastavení přizpůsobit podle sebe.
Systém jako takový je při běžném používání příjemně svižný a na žádné zásadní záseky nenarazíte. Ovšem jen do doby, než po telefonu budete chtít náročnější práci, jako je multitasking více aplikací zároveň či editace videa ve vysokém rozlišení. Najednou se telefon citelně zadýchá a ztratí s vámi krok.
Z hlediska podpory můžete očekávat 4 roky velkých aktualizací Androidu a 7 let bezpečnostních záplat.
Výkon:
Pokud hledáte telefon primárně na hraní, u TCL P80 Ultra se raději ani nezastavujte. Uvnitř totiž tepe Mediatek Dimensity 7400 Elite, kterému sekunduje 8 GB RAM a grafický akcelerátor Mali-G615 MC2..
Pokud vám čísla nic neříkají, musíte mi věřit s tím, že na běžné používání chipset více než dostačuje. Telefon zvládá scrollování sítěmi, přehrávání videí ve vysokém rozlišení či hraní méně náročných her. Jakmile ale začnete chtít něco náročnějšího, brzy narazíte na výkonnostní limity. Editace videa či Genshin Impact na vysoké detaily už dokážou P80 Ultru pořádně potrápit. O limitech samotného procesoru hovoří nejlépe výsledky benchmarků.
Výdrž:
Úplně jiná písnička je to u výdrže. Díky velké 5 800mAh baterii a úsporným možnostem displeje se můžete při používání dostat na skvělá, nebál bych se použít až nadstandardní čísla. Hodně záleží na tom, jak telefon používáte.
V klasickém režimu se projevují dobré optimalizační schopnosti a bez větších problémů se tak můžete dostat i na dva dny na nabití. Pokud aktivujete speciální maximální režim inkoustu, začíná teprve ta pravá magie. Telefon v něm dokáže vydržet až 7 dnů bez nabíječky, což je na dnešní poměry úctyhodné číslo.
Má to samozřejmě háček, jelikož takto dlouhá výdrž není zadarmo a výrazně omezuje možnosti telefonu. V praxi tak jde hlavně o záchranný režim pro chvíle, kdy potřebujete hlavně komunikovat a vydržet co nejdéle bez nabíječky. Nabíjení probíhá přes USB-C 2.0 a podporuje výkon až 45 W.
Fotoaparát:
Přestože se TCL snaží co rok fotoaparáty posouvat dál, pořád hrají tak trochu druhé housle. Neznamená to, že jsou vyloženě špatné. Ve správných rukou a za dobrých podmínek vykouzlí překvapivě povedené snímky.
Hlavní roli zde hraje 50Mpx snímač se světelností f/1.8 a velikostí 1/1.56". Za dobrého světla produkuje ostré fotografie s příjemně vyváženými a přirozenými barvami. TCL se naštěstí vyhýbá přehnané saturaci, kterou známe například ze Samsungů. Jakmile začne světla ubývat, kvalita jde rychle dolů a na scénu nastupuje výrazný digitální šum.
Druhým 50Mpx snímačem je periskopický teleobjektiv se světelností f/2.4 a velikostí 1/2.8". Ten nabízí 3× optický zoom a podobně jako hlavní fotoaparát dokáže za dne vyzkouzlit slušné snímky. Po setmění jejich kvalita opět citelně padá. Trojici zadních fotoaparátů uzavírá 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv se světelností f/2.2 a úhlem záběru 112°. Ten dokáže občas překvapit, většinou ale odvádí spíše průměrnou práci. A podobně je na tom také 32Mpx selfie kamera.
U videa můžete natáčet až 4K při 30 fps, případně Full HD při 60 fps. Ani v jednom rozlišení však nefiguruje optická stabilizace, kterou telefon postrádá. Což je v dnešní době vyloženě ostuda.
Závěr:
Letošní TCL P80 Ultra pokračuje v nastaveném trendu. NXTPAPER technologie se rok od roku posouvá a i po letech zůstává hlavním, a vlastně jediným skutečným prodejním tahákem telefonu. A já si říkám, stačí to? Displej je bezpochyby radost používat, jenže od telefonu očekávám trochu víc. V ideálním světě by měl být komplexním zařízením, které dokáže obstát ve všech důležitých disciplínách.
P80 Ultra podle mě výrazně boduje u displeje a výdrže. Jenže v roce 2026 je to prostě málo. Zamrzí plastové tělo, horší výkon, průměrné fotoaparáty i absence optické stabilizace u videa. TCL se sice snaží, ale pořád na vás dýchne plastový telefon.
Komu bych tedy P80 Ultra doporučil? Především vášnivým čtenářům elektronických knih, pro které může být kombinace NXTPAPER displeje a dlouhé výdrže trefou do černého. Zajímavou volbou může být také jako druhý telefon, který můžete díky úspornému displeji nechat i týden bez nabíječky.
Pro všechny ostatní je ale otázkou, zda se při aktuální ceně 14 299 korun právě TCL P80 Ultra vyplatí. Konkurence totiž za podobné peníze dokáže nabídnout lukrativnější a hlavně vyváženější výbavu. Pokud tak pro vás není NXTPAPER zásadní funkcí, těžko se hledá důvod, proč sáhnout právě po letošní Ultře.
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Líbilo se mi:
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Nelíbilo se mi:
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+ NXTPAPER technologie simulující e-ink displej
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– slabý výkon, který se projeví pří náročnějším používání
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+ příjemné používání díky matnému povrchu displeje
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– plastová konstrukce
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+ nadstandardní výdrž až 7 dnů
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– hromada předinstalovaného bloatwaru
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+ obstojná softwarová podpora
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– absence optické stabilizace u videa
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+ vysoký maximální jas
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+ podpora eSIM