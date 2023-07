Vivo V29 Lite: povedená střední třída s jedinou vadou na kráse (recenze)

Obsah balení:

Vivo vám do krabičky zabalí vše, co budete k telefonu potřebovat. Mimo samotný smartphone v krabičce najdete silikonový průhledný obal (kvalitou neoslní, ale do začátku postačí), napájecí 44W adaptér, přibližně metrový USB-A/USB-C kabel, špendlíček pro vytažení slotu pro SIM a sadu příruček.

Obsah balení je na poměry dnešních smartphonů nadprůměrný Autor: Cnews

Jako bonus dostanete ochrannou folii už nalepenou na displeji. Ta opět není kvalitativně nijak na výši, ovšem společně se silikonovým obalem představuje základní ochranné kombo, které určité části uživatelů postačí.

Parametry:

Rozměry a hmotnost: 164,3 × 74,8 × 7,9 mm; 177 g Zpracování: displej s odolným sklem, záda a rám z plastu, odolnost IP54 Displej: 6,78" AMOLED displej, 2400 × 1080 px, 120 Hz, jemnost 388 PPI, jas až 1300 nitů Procesor: Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 mm), 8jádrový, frekvence až 2,22 GHz, grafický akcelerátor Adreno 619 RAM a paměť: 8 GB RAM + 128 vnitřního úložiště Selfie kamera: 16 Mpx, f/2.5, širokoúhlý, až 1080p@60fps Zadní fotoaparáty: hlavní: 64 Mpx, f/1.8, PDAF, OIS

makro: 2 Mpx, f/2.4

hloubkový: 2 Mpx, f/2.4 Nahrávání videa: 1080p@60/30fps Baterie a nabíjení: 5000 mAh, rychlonabíjení 44 W Operační systém: Android 13 s nadstavbou Funtouch 13 s Google službami Konektivita a funkce: 5G, 4G, GSM, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.1

GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS

USB-C 2.0, NFC, dual nanoSIM, optická čtečka otisků prstů, odemykání obličejem

Vzhled a celkové zpracování:

Při prvním pohledu na přední stranu se může nový V29 Lite zdát jako ničím nevynikající placka, kterých jsou na trhu stovky. To však neplatí o zadní straně, která zejména ve zlatavé variantě přitahuje pozornost. Mnou testovaná černá varianta rovněž mírně odráží sluneční paprsky, ne však v takovém množství jako právě zlatá verze.

Vivo V29 Lite se pyšní 6,78" AMOLED panelem se 120Hz obnovovací frekvencí (zdroj: Cnews) Detail na boky displeje s 2,5D efektem (zdroj: Cnews)

Zadní straně dominuje mírně vystouplý obdélníkový modul fotoaparátu, na kterém dále vystupuje dvojice okruží ukrývajících samotné fotoaparáty. V rámu se dále nachází přisvětlovací LED dioda a nápis „HIGH RESOLUTION ASPHERICAL LENS“. Na zbytku zad najdete už jen velké logo výrobce doprovázené drobným textem.

Zadní strana se na slunci pěkně třpytí (zdroj: Cnews) Detail na modul fotoaparátů (zdroj: Cnews)

Přední i zadní strana jsou po bocích mírně zkoseny do 2,5D efektu směrem k bočnímu rámu, který je bohužel celý plastový, stejně jako záda. Rám je po vrchní a levé straně holý, na pravé straně se nachází pouze tlačítko pro zapnutí a kolébka regulující hlasitost, konektorová výbava je pak umístěna klasicky vespod. Zde najdete konkrétně USB-C typu 2.0, mřížku hlasitého reproduktoru a šuplíček pro dvojici nano SIM karet. Vivo V29 Lite nabízí i podporu standardu eSIM, za což zaslouží výrobce rozhodně pochvalu.

Displej:

Smartphone dostal 6,78" AMOLED panel s Full HD+ rozlišením (2400 × 1080 px), poměrem stran 20 : 9 a maximálním jasem až 1300 nitů. Vzhledem k velikosti a rozlišení má displej celkovou jemnost 388 PPI, což je více než dostačující hodnota. Problém jsem neměl ani s maximálním jasem, i když na přímém slunci by se pár desítek nitů navíc hodilo.

Displej nabízí vzorkovací frekvenci 300 Hz a obnovovací 120 Hz, přičemž v nastavení je možné pevně zvolit mezi 60 nebo 120 Hz, případně ponechat adaptivní režim. V nastavení je také integrovaný filtr modrého světla a možnost přizpůsobení tepelné barevnosti displeje. K dispozici máte Always-on režim, který je v systému uschovaný pod názvem „Vždy na displeji“.

Uživatelské rozhraní:

Vivo V29 Lite běží na Androidu 13 s uživatelskou nadstavbou Funtouch 13, která se od čistého Androidu liší pouze v drobnostech. Z funkcí navíc stojí za zmínku například možnost přizpůsobení široké škály efektů, barevné přizpůsobení launcheru nebo funkce virtuálního rozšíření RAM paměti. Celkově systém běží svižně, dokud po něm nechcete žádné náročnější operace nebo rozsáhlý multitasking, na který slabší procesor zkrátka nestačí. Škoda jen pouze 2 velkých aktualizací Androidu a 3 let bezpečnostních záplat.

Výkon:

Informace o procesoru Autor: Cnews

Osazený procesor Qualcomm Snapdragon 695 5G vyrobený na 6nm technologii už sám o sobě napovídá, že smartphone nebude extra velký trhač asfaltu. Což je ostatně koneckonců pravda. Při surfování po internetu, sociálními sítěmi nebo jiných typicky nenáročných úkonech s vámi bude procesor držet krok, byť se tu a tam trochu „zakucká“. Při náročnějších činnostech nebo silnějším multitaskingu však brzy narazíte na vrchní strop.

Svoji práci ale zvládá dobře, i přestože se jedná o startovní procesor s podporou 5G sítí. Pokud se řadíte spíše mezi méně náročné uživatele než vášnivé hráče mobilních her, výkon procesoru vám postačí. Pokud si i tak nedokážete představit výkon Snapdragonu 695 5G, mohou vám s představou pomoci číselné výsledky benchmarků.

3DMark (Wild Life) PCMark (Work 3.0) PCMark (battery) Geekbench 6 AnTuTu Benchmark 1212 bodů 9117 bodů 14 hodin a 35 minut 905 bodů SC

2164 bodů MC 460 947 bodů

Výdrž:

Detailní informace o napájecím adaptéru Autor: Cnews

Smartphone Vivo V29 Lite bych po několikatýdenním testování zařadil mezi jednodenní až jedenapůldenní telefony. Použitá 5000mAh baterie dokáže při náročnějším používání držet krok po celý den a večer vám zbude ještě pár desítek procent. Pokud se trochu uskromníte, jste schopni se bez problému dostat na jeden a půl, s výjimkami až na dva dny. Výdrží zkrátka smartphone nijak nevyniká, zároveň však nijak neztrácí. Zkrátka takový zlatý střed.

V balení naštěstí najdete vše, co potřebujete k nabíjení – přibližně metrový USB-C/USB-A nabíjecí kabel a 44W nabíječku. Tou nabijete smartphone na 50% kapacity baterie asi za 39 minut, 70% kapacity poté trvá asi 50 minut a do plna se připravte na 1 hodinu a 18 minut v zásuvce.

z 0 na 50 % baterie z 0 na 70 % baterie z 0 na 100 % baterie 39 minut 50 minut 1 hodina a 18 minut

Fotoaparát:

Na těle nového Viva V29 Lite se nacházejí celkem čtyři fotoaparáty, z nichž hned polovina je upřímně na smartphonu úplně zbytečná. Pojďme ale postupně. Základem je 64Mpx fotoaparát se světelností f/1.8, kterému nechybí PDAF ostření, a dokonce ani optická stabilizace. Za denního světla jsou fotky pěkně ostré, barevně konzistentní a celkově na dobré úrovni. V noci se pak s nočním režimem dokáže hlavní fotoaparát celkem slušně vypořádat s nedostatkem světla a vzhledem k ceně smartphonu jsou noční fotografie na dobré úrovni.

Hlavní fotoaparát (zdroj: Cnews) 2násobný digitální zoom (zdroj: Cnews)

To je z použitelných fotoaparátů na zadní straně bohužel všechno. Zbylá dvojice zadních senzorů, 2Mpx makro a 2Mpx hloubkový senzor, jsou prakticky k ničemu a vesměs nepoužitelné. Daleko více by smartphonu slušel ultraširokoúhlý senzor nebo teleobjektiv. Ano, na smartphonu za bezmála 8500 Kč nedostanete ani jeden z těchto senzorů a jakýkoliv zoom je čistě digitální. Na ultraširokoúhlé fotky si můžete také nechat zajít chuť.

Hlavní fotoaparát (zdroj: Cnews) 2násobný digitální zoom (zdroj: Cnews)

16Mpx selfie kamera se světelností f/2.5 pak nabízí poměrně uspokojivé snímky, vášniví „selfíčkáři“ nebo vlogeři by se měli raději poohlédnout po jiném modelu. Na své si nepřijdou ani ti, kteří rádi natáčejí hromady videí. Jak na zadní, tak i na přední kameru je možné natáčet pouze v 1080p rozlišení při maximálně 60 FPS. U videí ze zadního fotoaparátu hodně napomáhá optická stabilizace, která funguje velmi dobře.

Závěr:

Nové Vivo V29 Lite je skvělé a špatné zároveň. Na jednu stranu se jedná o velmi povedený smartphone s lákavým designem (obzvlášť ve zlatavé barvě), výborným hlavním fotoaparátem, 120Hz AMOLED panelem a 5G s podporou eSIM, na stranu druhou příliš neoslní výkon nebo slabá sestava zbylých fotoaparátů.

Dalším a hlavním faktorem je cena, která opět moc nehraje ve prospěch Viva. Nové V29 Lite se prodává za 8500 Kč. Přibližně okolo této cenovky můžete sehnat například nový Honor Magic5 Lite s lepšími fotoaparáty a větším úložištěm, Samsung Galaxy A53 nebo Motorolu Edge 30. Všechny tyto telefony nabídnou lepší fotosestavu a v případě Samsungu dostanete softwarovou podporu na dlouhé roky dopředu. I přesto je Vivo V29 Lite poměrně slušný telefon, který si určitě najde své publikum.