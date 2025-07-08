Recenze Xiaomi Redmi Pad 2: možná ten nejlepší budgetový tablet za pár tisíc, který můžete koupit

Když Xiaomi ohlásilo nový tablet Redmi Pad 2, zpočátku jsem mu nevěnoval extra velkou pozornost do doby, než jsem zjistil jeho cenu. Xiaomi totiž za tento tablet chce bez korunky pouhých 5 tisíc korun, v rámci zaváděcích akcí ještě o tisícikorunu méně. Hlavou mi ihned probleskla myšlenka, jak dobrý a hlavně použitelný vlastně může být tablet, který stojí méně než lepší pneumatika na kolo?
Tablet jsem proto důkladně několik týdnů testoval a musím říct, že mě příjemně překvapil. Nejen svým zpracováním, ale hlavně plynulostí a dlouhou výdrží na baterii. Podrobnější postřehy a připomínky můžete najít v mé recenzi.
Co se v článku dozvíte:
-
Obsah balení: stále plnotučné
-
Parametry
-
Vzhled a celkové zpracování: prémiový unibody hliník
-
Displej: lepší než byste sami čekali
-
Uživatelské rozhraní: plynulé s pár funkcemi navíc
-
Výkon: vzhledem k ceně příjemné překvapení
-
Výdrž: spolehlivý parťák na celý víkend
-
Fotoaparáty: někde se šetřit muselo
-
Závěr: možná nejlepší budgetový tablet vůbec
Obsah balení: stále plnotučné
Na úvod je dobré říci, že součástí základního balení je pouze tablet, 15W napájecí adaptér a metrový USB-A/USB-C kabel pro napájení a přenos dat. Součástí je také potřebná dokumentace a špendlíček pro vysunutí slotu na microSD kartu. U verze s podporou 4G pak je slot pro paměťovou kartu rozšířen o místo pro nano SIM kartu.
Veškeré další příslušenství, tedy pouzdro Redmi Pad 2 Cover a chytré pero Redmi Smart Pen se prodávají separátně, a to za zaváděcí ceny 399 Kč za pouzdro a 999 Kč za chytré pero. Tyto ceny jsou platné do 13. července 2025 nebo do vyprodání zásob. Video z rozbalování tabletu i příslušenství najdete na našem YouTubovém kanále Cnews.
Parametry:
Vzhled a celkové zpracování: prémiový unibody hliník
Od takto levného tabletu jsem neočekával žádné kvalitnější materiály. O to více mě po vybalení překvapilo celohliníkové tělo, v mém případě ve světle zelenkavém provedení. Kdo má radši klasiku, může sáhnout po tmavě šedé variantě. Plochým zádům dominuje logo REDMI ve spodní a samostatný 8Mpx fotoaparát ve vrchní straně.
Nahoře hledejte i zapínací tlačítko, hned o roh dále je pak kolébka pro regulaci hlasitosti. Na pravém boku je schovaný také šuplíček pro microSD (a případně nano SIM) kartu. Co mě opět u tabletu této cenové kategorie překvapilo, je přítomnost hned čtyř reproduktorů s certifikací Dolby Atmos, symetricky rozmístěných navrchu a vespod. A ano, hrají překvapivě velmi dobře, i když trocha basů navíc by neuškodila.
Pro poslech přes sluchátka máte k dispozici buď Bluetooth 5.3 (s podporou SBC, AAC a LDAC kodeků), nebo tradiční 3,5mm audio jack, který je dnes už spíše raritou. Přestože tablet postrádá jakoukoliv certifikaci zvýšené odolnosti, působí robustním a dobře zpracovaným dojmem. Při používání nic nevrže, drží se pohodlně jeho provedení výrazně převyšuje standard této cenové kategorie.
Displej: lepší než byste sami čekali
Xiaomi Redmi Pad 2 dostal 11" IPS panel s 2,5K rozlišením (konkrétně 2560 × 1600 px, jemnost 274 PPI), které je dle mého názoru k velikosti displeje více než dostatečné. Při běžném používání totiž jednotlivé pixely sotva rozpoznáte. Vzhledem k cenovce lze snadno prominout také absenci OLED panelu. Zvlášť když konkurence stále ještě neupustila od zastaralých TNT panelů. Osobně mi nevadily ani 7mm rámečky okolo displeje, díky kterým se alespoň tablet příjemně držel v ruce.
Maximální jas až 500 nitů bez problému stačí pro používání ve vnitřních prostorách, venku situaci malinko zachrání Režim Venku, který zvýší jas až na 600 nitů. Na přímém slunci už neuvidíte takřka nic. Xiaomi vám umožní lehké přizpůsobení teploty barev, povolení až 90 Hz obnovovací frekvence nebo aktivaci čtecího režimu, který lehce upraví barvy a texturu tak, aby více připomínala běžný papír a nezatěžovala tolik vaše oči.
Uživatelské rozhraní: plynulé s pár funkcemi navíc
Základním stavebním kamenem tabletu je Android 15 obohacený o nadstavbu HyperOS 2, která přináší pro Xiaomi typický vzhled, zejména domovskou obrazovku a oddělené notifikační a ovládací centrum. Jinak ale systém zůstává poměrně blízko čistému Androidu, jen s několika drobnými softwarovými vychytávkami navíc.
Škoda jen, že si Xiaomi ani zde neodpustil předinstalovaný bloatware. Na druhou stranu je prostředí svižné a přestože výkon tabletu spadá spíše do průměru, při klasickém každodenním používání se nesetkáte s trháním obrazu nebo extra dlouhými prodlevami mezi aplikacemi. Vhod přijde funkce plovoucích oken, vlastní přizpůsobení zamykací obrazovky, nastavení akcí u stylusu nebo úzké propojení s dalšími Xiaomi zařízeními. Obstojně funguje také odemykání obličejem.
Xiaomi tabletu Redmi Pad 2 přislíbil 4 roky velkých aktualizací Androidu a 7 roky bezpečnostních záplat.
Výkon: vzhledem k ceně příjemné překvapení
Procesor MediaTek Heliko G100-Ultra vyrobený na 6nm technologii bezpochyby nepatří mezi nejsilnější, opět vzhledem k cenové kategorii tabletu je spíše příjemným překvapením. Tablet jsem denně používal na běžné věci, jako jsou sociální sítě, poslech hudby, brouzdání internetem, hraní her a 3D modeling.
Při běžném používání je kombinace procesoru s 8 GB RAM a 256 GB vnitřního úložiště naprosto dostačující. Redmi Pad 2 si bez problému poradí i s méně náročnými hrami, u těch modernějších s vyšší grafickou náročností ale poměrně rychle narazíte na výkonnostní limity. Hry jako Genshin Impact nebo Diablo Immortal si sice zahrajete, ale s výraznými grafickými ústupky. Základní 3D modelování přes Tinkercad zvládá tablet obstojně, v náročnějších operacích výkon opět rychle dochází.
Na běžné používání a hraní jednodušších her je Redmi Pad 2 ideální společník, náročné aplikace od něj ostatně ani čekat nemůžete. Pro úplnost dodávám také výsledky benchmarků.
Výdrž: spolehlivý parťák na celý víkend
Uvnitř tabletu se nachází baterie s úctyhodnou kapacitou 9000 mAh, což je v této cenové kategorii pravděpodobně rekord. Nejblíže se mu přibližuje až Blackview Tab 18 (s kapacitou 8800 mAh), který ale stojí o několik stovek více. Redmi Pad 2 jsem si vzal na dovolenou, kde sloužil hlavně pro plánování tras, jako zdroj hudby pro večerní pohodu a jednou ke sledování divadla Járy Cimrmana.
A výsledek? Tablet jsem nabíjel až po čtyřech dnech používání, kdy mu stále zůstávalo asi 30 % baterie. Nutno podotknout, že jsem tablet při nečinnosti vždy vypínal, ale i tak se jedná o velmi příjemnou hodnotu, za kterou se výrobce nemusí vůbec stydět. Co ale zamrzí, je pouze podpora 18W napájení, které nabije tablet do plna až za 3 hodiny a 20 minut. Pro mě nepochopitelný je také fakt, že v balení najdete pouze 15W napájecí adaptér.
Fotoaparáty: někde se šetřit muselo
Přestože jsou dnes tablety běžně vybaveny fotoaparáty, jejich přítomnost je čistě praktická. Jinak tomu není ani u Redmi Pad 2, který je vybaven zadní 8Mpx fotoaparátem a přední 5Mpx selfie kamerkou.
Zadní snímač s velikostí senzoru 1/4" a světelností f/2.0 poslouží hlavně pro focení dokumentů, případně pro nouzové momentky. Zázračnou kvalitu ale neočekávejte, jelikož fotky jsou přinejlepší průměrně. To vše za předpokladu, že máte dostatek denního světla. V podvečer nebo přítmí se nemusíte ani snažit.
Ještě o krok hůře je na tom přední 5Mpx snímač s velikostí 1/5" a světelností f/2.2, který je dobrý pouze pro odemykání obličejem a velmi základně pro videohovory. Opět zde nečekejte žádnou kvalitu.
Oba senzory zvládají maximálně 1080p video při 30 fps, což ale u tabletů této cenové třídy vůbec nevadí, jelikož si jej nikdo primárně nepořizuje na focení. Tomu ostatně napovídá i samotná fotoaplikace, která nabízí pouze základní rozhraní s minimem funkcí.
Závěr: možná nejlepší budgetový tablet vůbec
Mým hlavním cílem bylo zjistit, jak dobře si tablet za necelých 5 tisíc korun v praxi povede a jak moc reálně využitelný v každodenním životě je. A musím uznat, že velmi dobře! Ve vyšší konfiguraci 8/256 GB dostanete solidně vybavený tablet, který se nebojí konkurovat i násobně dražším modelům jiných značek.
Nejvíce musím vyzdvihnout vynikající výdrž baterie, která je opravdu skvělá. Dále mě potěšila slušná audio výbava s podporou Dolby Atmos, dostatečný multimediální výkon pro aplikace i běžné hry a hlavně precizní zpracování, které je jedním slovem příkladné. Pokud bych měl naopak tabletu něco vyčíst, bude to tradiční bloatware od Xiaomi, absence satelitní navigace nebo to, že tablet postrádá jakoukoliv možnost uchycení stylusu.
Tyto nedostatky ale bohatě vyvažuje samotná cena, která je koneckonců hlavním lákadlem. Základní Varianta 4/128 GB vyjde na „pouhých“ 4490 Kč, lepší 8/256 GB pak bez korunky na rovných 5 tisíc. Navíc v rámci zaváděcí akce do 13. července pořídíte tablet ještě levněji – 4/128 GB se slevou 1500 Kč a 8/256 GB se slevo 1000 Kč. Zaváděcí slevy se vztahují i na příslušenství. Pouzdro dostanete o 100 Kč levněji (běžně 499 Kč) a chytrý stylus Redmi Smart Pen pořídíte za 999 Kč (běžně 1299 Kč).
Tablet Xiaomi Redmi Pad 2 tak mohu s klidným svědomím doporučit všem, kteří hledají cenově dostupný tablet s vynikajícím poměrem cena/výkon, rodičům shánějícím levný (a přitom solidní) tablet pro své ratolesti nebo studentům. V kombinaci s chytrým perem může skvěle sloužit i pro ruční psaní poznámek a jejich převod do digitální podoby.